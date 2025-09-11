Hombre quedó en video cuando propinó brutal golpiza a su hijo en Yarumal, Antioquia: comunidad exige justicia

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

En el corregimiento de Yarumal, Antioquia, fue difundido a través de redes sociales un video que muestra a un hombre agrediendo a su hijo menor de edad. Las imágenes, que circularon en grupos de comunicación y redes locales, han generado un llamado de los habitantes a las autoridades para garantizar medidas de protección y el inicio de un proceso judicial contra el presunto responsable.

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello, golpeándolo con lo que sería un rejo, inmovilizándolo con la rodilla sobre el pecho y arrojándolo al piso. Durante la agresión, el adulto reta al niño a denunciarlo.

Comunidad de Yarumal pide acción de las autoridades

Habitantes de la vereda El Bosque, lugar donde ocurrieron los hechos, señalaron que no sería la primera vez que el menor es víctima de agresiones y solicitaron una intervención inmediata para evitar nuevos episodios.

Los materiales audiovisuales fueron entregados a instancias competentes por parte de la comunidad, con la exigencia de que el caso no quede en la impunidad y que se adopten medidas rápidas de protección.

Habitantes del sector aseguran que este no sería el primer episodio de violencia contra el menor. - crédito captura de video/X

“La situación debe ser atendida de manera inmediata para evitar riesgos adicionales para el menor”, manifestaron representantes de la zona según medios de comunicación.

Autoridades locales activaron protocolos de atención

El secretario de Seguridad de Yarumal, Walter Gómez Gil, indicó que, tras conocerse el hecho, se adelantó un operativo conjunto con el Ejército, la Policía, la Comisaría de Familia y una trabajadora social. Actualmente, la investigación está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la Alcaldía de Yarumal emitió un comunicado oficial en el que rechazó los hechos y aseguró que se activó el protocolo de atención integral establecido para casos de maltrato infantil.

El documento precisa que la administración municipal, en coordinación con la Fuerza Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás entidades, adoptó medidas para proteger al menor, brindar acompañamiento psicosocial y remitir el caso a las autoridades judiciales.

“Denunciar es proteger. La violencia no tiene cabida en nuestros hogares ni en la sociedad”, señaló el comunicado, en el que se incluye un llamado a los ciudadanos a informar oportunamente sobre situaciones de riesgo.

la Alcaldía de Yarumal rechazó los hechos y aseguró que se activó el protocolo de atención integral. - crédito Alcaldía de Yarumal

Implicaciones legales del caso

De acuerdo con el abogado penalista Joseph Rodríguez, este hecho se tipifica como violencia intrafamiliar, conforme al artículo 229 del Código Penal, con un agravante por involucrar a un menor de edad.

“Este delito es de carácter oficioso, es decir, no requiere denuncia formal para iniciar la investigación. La circulación del video constituye noticia criminal suficiente para que la Fiscalía abra el proceso”, explicó Rodríguez según el medio Teleantioquia.

En caso de comprobarse la responsabilidad del presunto agresor, podría enfrentar una pena de entre 6 y 14 años de prisión, sin beneficios judiciales.

El menor fue trasladado a un hogar de paso del ICBF, donde permanece bajo protección y recibe atención integral mientras avanza el proceso judicial, esto de acuerdo al mismo medio de comunicación.

El menor ahora se encuentra en un hogar de paso del ICBF - crédito Colprensa

Reacción social y seguimiento del caso

Organizaciones locales y habitantes del municipio señalaron que estarán atentos al desarrollo de las investigaciones, con el fin de garantizar que se adopten medidas de protección efectivas y que el proceso judicial avance de manera transparente.

Asimismo, reiteraron que la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar deben ser una prioridad institucional, en especial cuando se trata de menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades mantienen la investigación en curso y se espera que en los próximos días se definan las acciones legales contra el presunto responsable.