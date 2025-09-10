Colombia

Gustavo Bolívar confesó lo que le dijo Gustavo Petro cuando le anunció que se lanzaría a la Presidencia: “Me dijo que no, que siguiera en el cargo”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social afirmó que cerca del plazo máximo para renunciar sin quedar inhabilitado, reafirmó su determinación de ser precandidato presidencial

Gustavo Bolívar dio detalles del
Gustavo Bolívar dio detalles del momento cuando le dijo a Petro que quería ser candidato a la presidencia

El exsenador Gustavo Bolívar comenzó a revelar detalles sobre el proceso que lo llevó a tomar la decisión de buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 2026.

Bolívar es actualmente uno de los principales nombres del Pacto Histórico con aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño, pese a sus diferencias frente a la dirección del movimiento político.

Durante una reciente entrevista en Tercer Canal, Bolívar relató la conversación que mantuvo con el presidente Gustavo Petro cuando le informó sobre su intención de renunciar a la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para dar el salto a la carrera electoral.

Contó que, al comunicarle inicialmente su deseo en marzo, el mandatario le sugirió permanecer en el cargo. “Le digo que me quiero retirar para ser candidato, pero me dijo que no, que siguiera en el DPS”, recordó el exsenador.

