Decomisaron 30 dosis de cocaína y 80 cigarrillos de marihuana en Los Pegasos, uno de los muelles turísticos de Cartagena

Durante la verificación de antecedentes, se estableció que “Paola” tenía antecedentes judiciales, dos anotaciones previas por tráfico de estupefacientes (en 2017 y 2018) - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Una operación reciente de la Policía Metropolitana de Cartagena sumó un nuevo capítulo en la lucha contra el microtráfico dentro de la ciudad, con la captura de tres individuos que, según el informe oficial, conformaban un expendio de drogas que operaba en las inmediaciones del emblemático muelle de Los Pegasos, un área de alta concurrencia turística situada en el Centro Histórico.

Como resultado del despliegue policial, las autoridades lograron la detención de alias Paola, de 43 años y oriunda de Bogotá, junto a “el Nelson”, de 25 años, y “el Brayan”, de 26.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A estos presuntos integrantes de una red local de tráfico de estupefacientes se les señala de comercializar tanto cocaína como marihuana en zonas frecuentadas por turistas y residentes. En el procedimiento, los agentes incautaron 30 dosis de cocaína y 80 cigarrillos de marihuana, sustancias que, de acuerdo a la investigación, se ofrecían abiertamente en el entorno del muelle.

Rentas millonarias por la venta de droga

Luego de la captura, tanto los presuntos responsables como las sustancias y elementos confiscados quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Las pesquisas realizadas por los investigadores apuntan a que el grupo desarticulado mantenía un flujo mensual que superaba las 5.000 dosis de drogas ilícitas distribuidas en la ciudad, lo que equivalía a rentas para la organización calculadas en más de 100 millones de pesos.

Este hallazgo refuerza las preocupaciones respecto al impacto económico que representa el microtráfico en las finanzas criminales locales. Durante la verificación, se estableció que “Paola” tenía antecedentes judiciales, dos anotaciones previas por tráfico de estupefacientes (en 2017 y 2018), además de otra relacionada con daño en bien ajeno en el año 2016.

La rentas para la organización están calculadas en más de 100 millones de pesos - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

El operativo, que puso fin a las actividades de este expendio flotante, fue destacado por el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. El oficial enfatizó en medio de declaraciones a los medios de comunicación la trascendencia del resultado, señalando que “estas acciones permiten erradicar puntos de expendio y afectar de manera directa las rentas criminales de estas organizaciones”. Peña Araque también resaltó la relevancia de la colaboración ciudadana, explicando que la información proporcionada por los habitantes resultó determinante para localizar y capturar a los sospechosos en el área del muelle de tablas.

Cifras de drogas incautadas

Luego de la captura, tanto los presuntos responsables como las sustancias y elementos confiscados quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de definir el destino judicial de los implicados en las próximas horas. Este hecho se suma a una tendencia que, durante el año en curso, muestra la intensificación de las acciones policiales en Cartagena. Según cifras oficiales, la Policía realizó la detención de más de 2.082 personas vinculadas al tráfico de drogas desde que inició 2023 y se han incautado más de 571 kilos de diferentes estupefacientes, abarcando desde marihuana hasta base de coca y cocaína.

La operación contra este expendio flotante refuerza el programa institucional orientado a recuperar la tranquilidad de las zonas más transitadas de Cartagena, frecuentadas por visitantes nacionales y extranjeros. El impacto de las actividades delictivas asociadas al microtráfico tiene efectos directos sobre la percepción de seguridad y la calidad de vida urbana, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la participación de la ciudadanía para combatir este fenómeno.

Colombia es líder de producción de cocaína en el mundo, tras las cifras reveladas por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito - crédito Marlon Barros/Colprensa

Finalmente, la Policía Metropolitana de Cartagena reiteró su llamado a la comunidad para que continúe reportando movimientos sospechosos relacionados con el microtráfico mediante la línea de atención 123, con el fin de fortalecer los dispositivos de control y vigilancia destinados a combatir este flagelo. Las autoridades recalcaron que cada denuncia ciudadana es fundamental para combatir la criminalidad, proteger los sectores turísticos y residenciales y mantener el control sobre las zonas donde se concentra la mayor actividad económica y social de la ciudad, como el Centro Histórico y los alrededores del muelle de Los Pegasos.