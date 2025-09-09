Tambalea ministro del Gobierno Petro por investigación que le abrió la Procuraduría ante millonarios sobrecostos en Air-e: así respondió

El Gobierno intervino Air-e en septiembre de 2024 debido a una profunda crisis financiera que afectó su operación y la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira - crédito Air-E

La Procuraduría General de la Nación inició a una investigación disciplinaria contra el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, que ejerció como agente interventor de la sociedad Air-e S.A. E.S.P. intervenida entre octubre de 2024 y marzo de 2025. La decisión surgió tras la publicación de un reportaje en la revista Cambio, fechado el 7 de septiembre de 2025, que expuso presuntos sobrecostos millonarios en la adquisición de transformadores de energía durante la gestión de Palma al frente de la empresa, intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro.

El caso se centra en la compra de transformadores eléctricos, en específico, los modelos CONV. 1F 50 KVA y CONV. 1F 75 KVA 13.2 KV, por medio de las órdenes de compra número 4825000051 y 4825000050 correspondientes a 2025.

Según la información revelada por el medio, la estructura de tercerización de compras implementada bajo la dirección del funcionario habría permitido que la empresa pagara precios considerablemente superiores a los del mercado por estos equipos, lo que motivó la intervención de las autoridades disciplinarias.

El ministro Palma cuestionó la lógica con la que se definen los precios mayoristas en la bolsa de energía - crédito @MinEnergiaCo/X

El reportaje describe un entorno administrativo caótico dentro de Air-e, caracterizado por la fragmentación y dispersión de documentos, lo que habría facilitado la opacidad en las operaciones y dificultado el seguimiento del destino de los recursos públicos. El texto señala: “En ese desorden administrativo, ambiente propicio para ocultar, los documentos se fragmentaron, se atomizaron y se traspapelaron, en un caos que puede ser simple ineficiencia, pero que también aviva las sospechas de un sistema corrupto”.

La situación, según la publicación, habría sido aprovechada para hacer operaciones fraudulentas, incluyendo nepotismo, manipulación de cifras y pagos cuestionados.

Indagación previa

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, bajo la ponencia del procurador Esquio Manuel Sánchez Herrera, ordenó la apertura de una indagación previa para determinar si los precios pactados para la compra de los transformadores se ajustan a los valores de mercado o si, por el contrario, existe un sobrecosto. En caso de confirmarse esta última hipótesis, se solicita establecer el porcentaje y la cuantificación del posible perjuicio.

Como parte de las diligencias, la Sala dispuso la práctica de pruebas, entre ellas la elaboración de un dictamen técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (Dnie), que deberá analizar si los valores pagados por los transformadores corresponden a los precios habituales del mercado.

Gregorio Eljach es el procurador General de la Nación - crédito @PGN_COL/X

Además, se comisionó a Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, profesional adscrito a la Sala Disciplinaria de Instrucción, para la recolección de las pruebas pertinentes.

La decisión también establece que la Secretaría de la Sala Disciplinaria de Instrucción debe notificar de manera formal a Edwin Palma Egea y/o a su defensor sobre la apertura de la investigación, por lo que se advirtió que contra esta determinación no procede recurso alguno.

Por qué se intervino Air-e

La intervención de Air-e S.A. E.S.P. que hizo el Gobierno nacional se produjo en octubre de 2024, en medio de crisis administrativa y financiera de la empresa, encargada de la distribución y comercialización de energía. Durante el periodo investigado, Edwin Palma ocupó la dirección de la compañía antes de asumir el cargo de ministro de Minas.

El expediente disciplinario busca esclarecer si la gestión de Palma al frente de la empresa pública estuvo marcada por irregularidades en la contratación y manejo de recursos, en particular en lo relativo a la adquisición de materiales esenciales para la operación de la red eléctrica. La investigación se encuentra en fase preliminar y contempla la revisión exhaustiva de los documentos y contratos asociados a las compras bajo sospecha.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia y el control disciplinario en el manejo de los recursos públicos, señalando que la apertura de la indagación responde a la necesidad de verificar la existencia de posibles conductas irregulares en la administración de Air-e durante el periodo de intervención estatal.

Qué dijo el ministro de Minas

Ante la investigación de la Procuraduría General de la Nación, el ministro de Minas, Edwin Palma, escribió en X que a quien nunca le han iniciado una indagación previa o no sabe cómo funciona un proceso de estos, se escandaliza con esto que es apenas normal en una vida pública y política tan convulsa, polarizada y judicializada.

Edwin Palma, ministro de Minas, dijo que es normal que lo investiguen por el caso Air-e - crédito @PalmaEdwin/X

En la publicación anotó que “durante mi vida pública he sorteado más de 30 procesos disciplinarios, varios penales y hasta estuve en la cárcel”. No obstante, adujo que “siempre he demostrado mi inocencia y he hecho uso de los recursos que me garantiza el ordenamiento jurídico”.

Además, que buscó en todos sus correos electrónicos y todavía no fue notificado de esta actuación, que asumirá como siempre. Según él, es extraño que primero lo conozcan los medios que a quien le inician la actuación.

Se fabrica una noticia

“Ya también es normal ese modus operandi: se fabrica una noticia, se convierte en investigación de oficio. Y suele suceder que cuando termina en archivo o absolución, ya nadie dice nada. El daño reputacional está hecho. Así funciona esto. Es apenas normal".

Insistió en que a nadie en el servicio público se le niega una investigación o una denuncia penal, fiscal o disciplinaria. Apuntó que “historias elaboradas o anónimos con falsedades de enemigos políticos pululan todos los días. Así que esta será otra de muchas que ya he enfrentado y que enfrentaré seguramente en el futuro”.

Y finalizó al decir que la presunción de inocencia no se destruye por una investigación y menos por un chisme.