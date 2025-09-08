Por accidente en el restaurante Andrés Carne de Res que dejó nueve heridos, el ministro de Trabajo anunció investigaciones: “Vuelve y juega”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se pronunció por medio de su cuenta en X sobre un nuevo accidente en el restaurante Andrés Carne de Res - crédito Colprensa

Una celebración nocturna en el reconocido restaurante Andrés DC, en la calle 82 de Bogotá, terminó en caos y preocupación tras un accidente ocurrido sobre las 10 p. m. del viernes 5 de septiembre de 2025.

Un grupo de amigos compartía una comida en el quinto piso del establecimiento, cuando un aparato para efectos de humo falló repentinamente y expulsó chispas y fragmentos incandescentes sobre los asistentes, según informó El Tiempo.

Varias personas resultaron afectadas con lesiones en piel y ropa. Uno de los clientes relató al medio citado: “Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”.

El incidente se extendió por el salón e impactó a al menos nueve personas.

Antonio Sanguino reiteró que no es la primera vez que esto ocurre en Andrés Carne de Res - crédito @AntonioSanguino

Tras lo anterior, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que es inaudito que en dicho establecimiento comercial siga ocurriendo ese tipo de sucesos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y clientes.

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes. He dado instrucciones para que @MinTrabajoCol adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata. La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego", afirmó el ministro por medio de su cuenta en X.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que la Alcaldía de Bogotá hará una inspección de vigilancia al establecimiento Andrés DC tras el incidente, donde nueve personas resultaron con quemadura.

“Desde la Administración Distrital vamos a enviar equipos de inspección, vigilancia y control. Hay que recordar por supuesto que lo que pasa dentro del establecimiento es competencia exclusiva del establecimiento, sin embargo, actuaremos ante la situación. También desde la secretaría de salud vamos a verificar las condiciones de un restaurante que tiene un altísima afluencia de público”, finalizó.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila confirmó inspección de vigilancia al establecimiento Andrés Carne de Res - crédito @GAquinteroA/X

No es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes en el establecimiento

El Tiempo recordó que en agosto de 2024 la bailarina Laura Villamil sufrió graves quemaduras en el 90% de su cuerpo, durante un espectáculo de fuego en otra sede, episodio que generó un debate sobre la seguridad en estos espacios.

Según fuentes consultadas por La FM, la aseguradora de Andrés Carne de Res y los representantes de Laura Daniela Villamil alcanzaron un acuerdo económico tras un proceso de conciliación.

El pacto se concretó de forma directa y establece el pago de una suma de $3.000 millones, monto dirigido a cubrir los daños materiales y morales ocasionados a la joven bailarina.

De acuerdo con la misma información, durante las conversaciones iniciales, Villamil había solicitado una compensación de $8.000 millones por concepto de daños y perjuicios.

No obstante, ambas partes optaron por llegar a un arreglo para evitar que la disputa legal se prolongara más tiempo y así resolvieron la situación con una conciliación que permitió cerrar el caso de manera ágil y sin mayores dilaciones en los estrados judiciales.

Laura Villamil sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo - crédito @lauradvillamilactriz/Instagram

El año siguiente, un influencer denunció la caída de un ladrillo del techo en un local de la misma cadena, resaltando preocupaciones sobre las condiciones estructurales.

En respuesta al incidente, el restaurante Andrés DC informó que los afectados recibieron atención del personal médico interno y de Emermédica y, tras la revisión, ninguno necesitó atención adicional.

Así lo indicó el comunicado: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva”.

Los clientes afectados manifestaron su intención de buscar acciones para alertar sobre la seguridad en el establecimiento. El episodio ha reabierto el debate sobre los protocolos de prevención y la protección al público en uno de los restaurantes más concurridos de la capital