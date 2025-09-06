Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el hijo del presidente; Vicky Dávila reveló crucial documento sobre el caso

La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló la solicitud hecha por la Fiscalía para imputar nuevos cargos a Nicolás Petro y pedir medida de aseguramiento - crédito Vicky Davila/Facebook - @nicolaspetrob/Instagram

En una jornada en la que se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos y la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló en la tarde del sábado 6 de septiembre de 2025 el documento del ente acusador; considerado determinante en el proceso contra el primogénito del mandatario.

“Fiscal del caso contra Nicolás Petro hará nueva imputación, y ojo, solicitará medida de aseguramiento. Hoy anda libre y amenazando, desde el poder de su papá, a opositores”, indicó Dávila, que adjuntó el documento con el que el organismo pedirá al juez del caso contra el exasambleísta que determine la captura del joven político; que ahora deberá responder por un total de cuatro punibles, relacionados con supuestas conductas con la campaña de su padre.

Este es el documento que reveló la precandidata presidencial Vicky Dávila sobre medidas contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro

El documento fue radicado a las 2:00 p. m. del sábado 6 de septiembre, según quedó consignado en el mismo, siendo este un formado de solicitud de audiencia preliminar contra el hijo mayor del mandatario, en pro de formalizar la imputación contra Petro Burgos; lo anterior, debido a los cinco contratos firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, y en los que se involucraron más de $3.000 millones.

De acuerdo con la Fiscalía, las nuevas acusaciones incluyen la comisión de los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Esta acción amplía el proceso judicial en marcha, que ya cuenta con una investigación previa contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con estas nuevas diligencias, se consolidaron dos procesos formales en su contra, por una serie de evidencias del sonoro caso.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, podría ir a la cárcel

La investigación revelaría de que los recursos de los contratos investigados no se destinaron a los fines previstos, ya que los centros de atención para adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad nunca prestaron los servicios estipulados. Y de los cinco vínculos, cuatro se adjudicaron directamente a la Fundación Conciencia Social y el restante figura a nombre de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, representada por Gustavo de la Ossa Vélez.

“Esperemos que Nicolás Petro no siga el ejemplo de Carlos Ramón González, exfuncionario del Gobierno e íntimo de su papá. No se vaya a volar”, agregó la periodista, exdirectora de un medio de comunicación que ahora quiere convertirse en la sucesora del hoy presidente, no sin antes hacer denuncias sobre las actuaciones de su hijo mayor: que también habría recibido jugosas cifras de cuestionados personajes, como Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, entre otros.

La respuesta de la defensa de Nicolás Petro a la revelación de Vicky Dávila

Frente a la publicación de la aspirante al primer cargo de la nación, Alejandro Carranza, abogado defensor de Petro Burgos, respondió a Dávila con duras afirmaciones; que de hecho venía reafirmando con otros mensajes compartidos en su perfil de X, acusando a la precandidata y a la exesposa de su cliente, Daysuris del Carmen Vásquez, de estar aliadas con la Fiscalía para proceder, de acuerdo con su testimonio, con los intereses que tendrían en común.

Con este mensaje, Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, le respondió a Vicky Dávila tras su revelación

“Señora Victoria Eugenia, y en este caso también manipula evidencias o acá nos enfrentaremos a una construcción suya. Me muero de ganas por saber quién es el fiscal que concerta con usted las imputaciones”, afirmó el letrado, al que el afán le habría hecho cometer algunos errores de tipeo en su mensaje, pero con el que expresó su inconformidad por la manera en la que, según él, se estaría manejando el caso de su defendido en el ente acusador.