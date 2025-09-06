Colombia

Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el hijo del presidente; Vicky Dávila reveló crucial documento sobre el caso

El primogénito del jefe de Estado, además de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tendrá que responder por los punibles de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La precandidata presidencial Vicky Dávila
La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló la solicitud hecha por la Fiscalía para imputar nuevos cargos a Nicolás Petro y pedir medida de aseguramiento - crédito Vicky Davila/Facebook - @nicolaspetrob/Instagram

En una jornada en la que se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos y la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló en la tarde del sábado 6 de septiembre de 2025 el documento del ente acusador; considerado determinante en el proceso contra el primogénito del mandatario.

“Fiscal del caso contra Nicolás Petro hará nueva imputación, y ojo, solicitará medida de aseguramiento. Hoy anda libre y amenazando, desde el poder de su papá, a opositores”, indicó Dávila, que adjuntó el documento con el que el organismo pedirá al juez del caso contra el exasambleísta que determine la captura del joven político; que ahora deberá responder por un total de cuatro punibles, relacionados con supuestas conductas con la campaña de su padre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es el documento que
Este es el documento que reveló la precandidata presidencial Vicky Dávila sobre medidas contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El documento fue radicado a las 2:00 p. m. del sábado 6 de septiembre, según quedó consignado en el mismo, siendo este un formado de solicitud de audiencia preliminar contra el hijo mayor del mandatario, en pro de formalizar la imputación contra Petro Burgos; lo anterior, debido a los cinco contratos firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, y en los que se involucraron más de $3.000 millones.

De acuerdo con la Fiscalía, las nuevas acusaciones incluyen la comisión de los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Esta acción amplía el proceso judicial en marcha, que ya cuenta con una investigación previa contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con estas nuevas diligencias, se consolidaron dos procesos formales en su contra, por una serie de evidencias del sonoro caso.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, podría ir a la cárcel - crédito @NicolasPetroB/X

La investigación revelaría de que los recursos de los contratos investigados no se destinaron a los fines previstos, ya que los centros de atención para adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad nunca prestaron los servicios estipulados. Y de los cinco vínculos, cuatro se adjudicaron directamente a la Fundación Conciencia Social y el restante figura a nombre de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, representada por Gustavo de la Ossa Vélez.

Esperemos que Nicolás Petro no siga el ejemplo de Carlos Ramón González, exfuncionario del Gobierno e íntimo de su papá. No se vaya a volar”, agregó la periodista, exdirectora de un medio de comunicación que ahora quiere convertirse en la sucesora del hoy presidente, no sin antes hacer denuncias sobre las actuaciones de su hijo mayor: que también habría recibido jugosas cifras de cuestionados personajes, como Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, entre otros.

La respuesta de la defensa de Nicolás Petro a la revelación de Vicky Dávila

Frente a la publicación de la aspirante al primer cargo de la nación, Alejandro Carranza, abogado defensor de Petro Burgos, respondió a Dávila con duras afirmaciones; que de hecho venía reafirmando con otros mensajes compartidos en su perfil de X, acusando a la precandidata y a la exesposa de su cliente, Daysuris del Carmen Vásquez, de estar aliadas con la Fiscalía para proceder, de acuerdo con su testimonio, con los intereses que tendrían en común.

Con este mensaje, Alejandro Carranza,
Con este mensaje, Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, le respondió a Vicky Dávila tras su revelación - crédito @HombreJurista/X

“Señora Victoria Eugenia, y en este caso también manipula evidencias o acá nos enfrentaremos a una construcción suya. Me muero de ganas por saber quién es el fiscal que concerta con usted las imputaciones”, afirmó el letrado, al que el afán le habría hecho cometer algunos errores de tipeo en su mensaje, pero con el que expresó su inconformidad por la manera en la que, según él, se estaría manejando el caso de su defendido en el ente acusador.

Temas Relacionados

Vicky DávilaNicolás PetroGobierno PetroNicolás Petro BurgosDay VásquezEnriquecimiento ilícitoLavado de activosMedida de aseguramientoHijo del presidente PetroHijos de Gustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Mónica Rodríguez solicitó a Galán que gestioné los problemas de Bogotá: “Todos los días trinando sobre el metro”

El pronunciamiento de la presentadora se suma así al de otras voces que han cuestionado al alcalde sobre distintos temas, recalcando el deseo colectivo de soluciones concretas a problemas que se consideran urgentes

Mónica Rodríguez solicitó a Galán

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

Efraín Cepeda confirmó su candidatura presidencial para 2026 con la que busca derrotar el petrismo: “Sé ganarle, lo hice siete veces”

El congresista cuenta con el aval del Partido Conservador de cara a los comicios celebrados el próximo año en todo el país

Efraín Cepeda confirmó su candidatura

Prestigioso informe confirmó que Colombia tiene la electricidad más cara de América Latina: la diferencia es abismal con otros países

El precio de la electricidad en el territorio colombiano aumentó 68%, pasando de $465 a $780 por kWh

Prestigioso informe confirmó que Colombia

Así funcionan las vacaciones anticipadas en Colombia, no necesita cumplir un año para poderlas solicitar

La tendencia a conceder descansos antes refleja una nueva visión del bienestar laboral. Empresas y empleados exploran los límites de la flexibilidad

Así funcionan las vacaciones anticipadas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Isabela Córdoba relató la historia detrás de su participación en ‘Miss Universe Colombia’: “No me sentía preparada”

Daniela Ospina, expareja de James, lanzó contundente reflexión tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Esta sería la razón por la que Leonardo Castro no jugará contra Santa Fe: Hernán Torres tendría un plan

Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay