Crece la preocupación por denuncias sobre anomalías para votar en consulados de Reino Unido y Estados Unidos

El inicio de la jornada electoral para colombianos fuera del país estuvo marcado por consignas y manifestaciones - crédito @Politica__Col/X

El primer día de votaciones presidenciales para los colombianos residentes en el extranjero arrancó este lunes 25 de mayo de 2026, marcado por reclamos y quejas sobre la organización en varios consulados y puestos electorales fuera del país.

Las principales dificultades reportadas incluyeron extensas filas, lentitud en las mesas y ciudadanos que no lograron sufragar antes del cierre de la jornada.

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El mayor flujo de denuncias provino de ciudades de Estados Unidos como Miami, Houston y Washington, así como de Londres, en Inglaterra. En redes sociales, usuarios compartieron fotografías y mensajes describiendo demoras atribuibles, según sus testimonios, a una logística insuficiente frente al volumen de votantes.

“La fila era de cuatro calles grandes; tenías que pasar un filtro inicial una vez te acercabas a la entrada del punto de votación para saber cuál era tu mesa. El solo llegar a ese primer filtro me tomó 3 horas”, relató una ciudadana en conversación con El Colombiano.

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Alertan sobre impedimentos en consulados para votar en elecciones presidenciales en el exterior - crédito @BcDianis1/X

En el consulado de Miami, solo dos personas verificaban manualmente a los electores, lo que, según los asistentes, no resultó suficiente para agilizar el proceso. “De forma manual no daban abasto”, sostuvo una votante que no alcanzó a ejercer su derecho a pesar de haber hecho la fila desde la mañana.

Otro pronunciamiento en X, por la cuenta de DianisBC aseguró: “Están denunciando colombia la que no los está dejando votar en el consulado de Londres, ni en Houston, y en Atlanta. Ojo se quieren robar los votos en el exterior. @Registraduria @CNE_COLOMBIA (sic)"

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El malestar se intensificó tras el cierre de las mesas a las 4:00 p. m., cuando numerosos ciudadanos permanecían aún en la fila y no pudieron votar.

La jornada electoral coincidió en Estados Unidos con la celebración de Memorial Day, un feriado que facilitó la asistencia masiva de colombianos, muchos de los cuales aprovecharon el descanso laboral para acudir a las urnas. En Washington se registraron quejas por la escasez de mesas y la ausencia de formularios, lo que también retrasó el proceso.

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Por su parte, en Londres, varios colombianos manifestaron inconformidad tras quedarse sin votar el primer día, en medio de un contexto festivo por el feriado de primavera. Las denuncias sobre la insuficiente preparación se repitieron en ambas capitales, con llamados de los afectados a mejorar la organización y los recursos materiales y humanos en los consulados para el resto de la jornada electoral.

Mauricio Cárdenas advirtió sobre incidentes en la entrega de material electoral y la imposibilidad de sufragar, señalando la falta de garantías para los ciudadanos residentes en la capital británica - crédito @MauricioCard/X

Tras lo anterior, Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial y exministro, compartió que “no están dejando votar a los colombianos que se acercan al consulado en Londres”.

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La situación, según Cárdenas, no es nueva. El pasado 8 de marzo de 2026, durante la consulta, “a las personas no les entregaron el tarjetón”. El político afirmó que varias personas le comunicaron que, tras solicitar el tarjetón, “no se los dieron”.

Hoy, la imposibilidad de sufragar se repitió, lo que llevó a Cárdenas a cuestionar públicamente a Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido. “¿Cuál es la razón de todo esto?”, preguntó Cárdenas, quien también inquirió si “están tratando de sabotear las elecciones”.

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El exministro pidió una explicación oficial y aseguró que en la capital británica “no hay garantías para votar”.

Laura Sarabia respondió a críticas sobre jornada electoral en Londres - crédito @laurisarabia/X

Esto le contestó Laura Sarabia a Mauricio Cárdenas por disturbios en votaciones en el exterior

Laura Sarabia afirmó que 1.783 colombianos votaron este lunes en Londres, donde el Consulado funcionó entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con mesas habilitadas por la Registraduría.

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La funcionaria respondió así al exministro Mauricio Cárdenas y subrayó: “En el exterior estaremos toda la semana garantizando el derecho al voto de nuestros ciudadanos”.

Sarabia cuestionó los señalamientos de Cárdenas, al asegurar que “los colombianos merecen información seria, no ataques basados en falsedades. Desinformar no da votos. Tampoco credibilidad”.

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En un video en X, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, participó en el segundo día de la jornada electoral en Londres. Desde las 8 a. m., las mesas de votación, habilitadas por el Registrador de Voto, recibieron a los ciudadanos. Sarabia destacó: “Vote a conciencia y vote por Colombia”.

La funcionaria insistió en la importancia de la participación: “Si usted es un colombiano que reside aquí en Londres, venga y vote”. El proceso continuará hasta las 4 p. m., cuando finalizará la recepción de sufragios para quienes aún no han ejercido su derecho.

Jornada electoral en Londres: Laura Sarabia motiva a votar hasta las 4:00 p. m. - crédito @ColombianEmbUK/X

Esto dijo el registrador Hernán Penagos sobre la situación

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a las inquietudes generadas por las demoras observadas en algunos consulados de Colombia en Estados Unidos durante las jornadas presidenciales en el exterior.

El funcionario aclaró que la situación no corresponde a fallas del esquema electoral, sino a la presencia “de unos picos importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es día festivo”. Penagos precisó que lugares como Washington y Orlando registraron un flujo inusual de votantes, lo que provocó filas y esperas.

El jefe de la Registraduría informó que, tras detectar el incremento de asistentes, se implementaron protocolos para responder a la demanda.

Mauricio Cárdenas, Laura Sarabia y Hernán Penagos se pronunciaron por disturbios en votaciones en el exterior - crédito @MauricioCard/X - @ColombianEmbUK/X - Colprensa

“Se activaron los protocolos, se dividieron las mesas y ha fluido sin mayores dificultades”, afirmó. Destacó que el proceso electoral en el exterior se extiende durante varios días, lo que permite distribuir la asistencia y evitar congestiones. “En el exterior pueden votar hasta el próximo domingo y la participación nunca ha sido superior al 20% o el 25%”, puntualizó Penagos.

Por último, subrayó el aumento en el número de mesas respecto a elecciones anteriores, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar aglomeraciones. Reconoció la labor de jurados y personal logístico: “Los jurados de votación vienen cumpliendo su deber”.