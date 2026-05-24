Gustavo Petro insiste en fraude electoral y llama a la ciudadanía a movilizarse para “cuidar el voto y su transparencia”

El llamado del presidente Gustavo Petro lo realizó a través de su cuenta oficial de X - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió nuevamente a los ciudadanos movilizarse de forma masiva para proteger el voto y garantizar su transparencia, ante la denuncia de un supuesto fraude electoral vinculado al software de escrutinio en la última década.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se produce después de que su abogado defensor, Alejandro Carranza, respondiera al registrador nacional, Hernán Penagos, y recordara la decisión del Consejo de Estado en 2018, que declaró un sabotaje informático en el software de la Registraduría.

PUBLICIDAD

En su publicación, el jefe de Estado señaló que ya existe investigación penal, personas detenidas y principios de oportunidad en la Fiscalía por este caso. Por ello, reiteró el llamado a movilizarse masivamente en defensa del voto para las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.

Gustavo Petro reiteró el llamado a movilizarse masivamente en defensa del voto para las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026 - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

“Es por esta trazabilidad durante la ultima década de fraude electoral gracias a un software de escrutinio durante la década vivida y que ya tiene investigación penal y detenidos y principios de oportunidad en la fiscalía que solicito al pueblo a movilizarse masivamente para cuidar el voto ciudadano y su transparencia (sic)”, indicó el mandatario.

PUBLICIDAD

El presidente Petro afirmó que millones de colombianos deben vigilar el preconteo y el escrutinio en los puestos de votación con el objetivo de asegurar una correcta inscripción de los datos electorales.

“Deben ser millones los ciudadanos que permanezcan en las horas de preconteo y escrutinio en todas las plazas públicas vigilando el voto y la correcta inscripción de las datos de mesa, puesto y municipio en las actas finales de escrutinio (sic)”, señaló Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado resaltó que cuidar el voto “es cuidar la transparencia y la democracia y cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas (sic)”.

Gustavo Petro afirmó que millones de colombianos deben vigilar el preconteo y el escrutinio en los puestos de votación con el objetivo de asegurar una correcta inscripción de los datos electorales - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Alejandro Carranza?

En su mensaje, Carranza afirmó que la existencia de voto en papel no garantiza la integridad de la consolidación de resultados y citó antecedentes judiciales y técnicos para sustentar su señalamiento.

PUBLICIDAD

Carranza recordó que una sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018 declaró probado un sabotaje informático en 1.412 mesas durante la fase de votación. Detalló que ese proceso involucró votos emitidos en papel, la información manuscrita por los jurados, la transmisión de datos y la consolidación de resultados, etapas en las que, según su mensaje, interviene el software.

En su publicación, el abogado destacó el peritaje efectuado por el CTI de la Fiscalía, el cual documentó accesos al sistema por personas no autorizadas, en horarios no permitidos, y la existencia de 181 archivos con la autenticación desactivada y registros sin valor hash para comprobar integridad.

PUBLICIDAD

El abogado indicó que, bajo estas condiciones, se desviaron tres curules hacia otra agrupación política, hecho por el cual el Consejo de Estado anuló parcialmente los resultados de 2018, eliminó 236.523 votos y restituyó bancas al partido Mira.

El abogado hizo referencia a eventos en Pereira, Risaralda, donde la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que el software registraba en cero mesas con votos del Pacto Histórico. Mencionó que la Comisión Escrutadora Municipal dictó resoluciones en marzo de 2022 para corregir esa situación.

PUBLICIDAD

Alejandro Carranza afirmó que la existencia de voto en papel no garantiza la integridad de la consolidación de resultados, y citó antecedentes judiciales y técnicos para sustentar su señalamiento - crédito @HombreJurista/X

Carranza también citó un caso ocurrido el 8 de marzo de 2026 en la Mesa 002 del Estadio Anastasio Girardot. Según su mensaje, los jurados firmaron un acta con 33 votos para el Pacto Histórico Antioquia, pero la transmisión digital reportó cero. Sostuvo que la MOE documentó un patrón repetido en los ciclos electorales de 2018, 2022 y 2026.

El abogado señaló que la Fiscalía General de la Nación certificó dos condenas y dos principios de oportunidad relacionados con el patrón electoral por fraudes y daños a la infraestructura. Carranza afirmó que esas admisiones implican el reconocimiento de hechos a cambio de colaborar en la desarticulación de una estructura criminal.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Carranza explicó que el Consejo de Estado ordenó la adquisición de un software estatal con trazabilidad completa, capaz de leer ópticamente los formularios E-14 y E-24, cruzar el número de votantes con los votos consignados, detectar inconsistencias y bloquear consolidaciones inválidas.

El abogado cuestionó la eficiencia del software actual, al señalar que no puede leer los formularios en papel y que el Estado ha realizado una inversión significativa en un sistema que considera anacrónico y falible. Cerró su mensaje mencionando que existen documentos oficiales, sentencias, peritajes y actos administrativos firmes relacionados con estos hechos, todos sobre votos en papel.

PUBLICIDAD