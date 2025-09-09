Nicolás Petro dio un paso en firme para divorciarse de Day Vásquez: radicó una demanda en los juzgados de familia

En el documento de la demanda, la defensa de Nicolás Petro expone los argumentos que considera fundamentales para justificar la solicitud de divorcio - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

La ruptura entre Nicolás Petro y Day Vásquez derivó en una compleja disputa legal, marcada por acusaciones públicas y un proceso de divorcio que ahora avanza en los tribunales de familia. La relación, que durante años los mantuvo unidos, se fracturó de manera definitiva cuando el hijo del presidente Gustavo Petro confirmó su vínculo sentimental con Laura Ojeda, que hasta entonces era la mejor amiga de Day Vásquez. Este episodio precipitó el inicio de una demanda de divorcio, con la que Nicolás busca formalizar la separación y definir su situación personal y legal.

Tras la ruptura, la dinámica entre ambos se trasladó a las redes sociales, donde comenzaron a intercambiar mensajes cargados de advertencias y señalamientos sobre presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones no tardaron en transformarse en una investigación formal por parte de la Fiscalía, que llevó a ambos a ser privados de la libertad en celdas cercanas, circunstancia que propició nuevos encuentros y conversaciones entre ellos.

En el contexto de las audiencias judiciales y desde las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, Nicolás Petro admitió los delitos que le imputó el ente acusador y expresó su arrepentimiento, motivado especialmente por el nacimiento inminente de su hijo, que en ese momento aún se encontraba en el vientre de Laura Ojeda. “Reconozco mis errores y pido perdón”, manifestó Nicolás durante una de las audiencias, en un gesto que buscaba asumir responsabilidad ante la justicia.

Posteriormente, el hijo del presidente Petro optó por cambiar de defensa y adoptó una estrategia orientada a demostrar su inocencia. Esta nueva postura incluyó acciones directas contra Day Vásquez, su exesposa, a través de publicaciones en redes sociales que, según la defensa de Vásquez, se alejaron de los parámetros legales y se asemejaron más a un acto de escarnio público.

La defensa de Vásquez calificó de inaceptables los ataques y anunció acciones legales, argumentando que resulta inusual que el abogado del acusado utilice las redes sociales para atacar a los testigos, llegando incluso a exponer aspectos íntimos de la vida de su clienta.

En paralelo a estos enfrentamientos, Nicolás formalizó la presentación de una demanda de divorcio ante los juzgados de familia. El trámite, que figura como reservado en el sistema de la Rama Judicial, aún no ha sido notificado a las partes involucradas, incluida la propia Day Vásquez.

El objetivo principal de esta demanda es establecer el curso legal que seguirá en su proceso de separación, en el que Day Vásquez pasó de ser su esposa y confidente a convertirse en testigo en su contra dentro de un proceso judicial que podría llevarlo nuevamente a prisión.

En el documento de la demanda, la defensa de Nicolás Petro expone los argumentos que considera fundamentales para justificar la solicitud de divorcio, subrayando la necesidad, legitimidad y oportunidad de poner fin al vínculo matrimonial entre ambos miembros de la familia presidencial.

Expusieron videos íntimos de Day Vásquez en audiencia contra Nicolás Petro<b> </b>

Defensa de Nicolás Petro presentó polémicos videos y fotos de Day Vásquez en traje de baño - crédito Fiscalía

El 3 de septiembre de 2025 en el juicio contra Nicolás Petro Burgos, Alejandro Carranza, abogado defensor, presentó ante el juez y la Fiscalía General de la Nación el material probatorio que incluye una serie de videos de Day Vásquez, expareja del exdiputado del Atlántico, para demostrar que su cliente no tenía a su nombre bienes de carácter fundamental para el proceso.

“Mientras estábamos nosotros en juicio, allá se encontraban de fiesta y mientras decían que los bienes los tenía Nicolás, entonces, su señoría, pues no había prestigiamiento en el principio de oportunidad y no lo ha habido”, explicó Carranza.

El rifirrafe entre el abogado de Nicolás Petro y Day Vásquez - crédito @Daysvasquezc/X

En reacción al material audiovisual, Vásquez señaló que el uso de su imagen sin autorización es una violación a su privacidad. Además, alegó que la expuso a nivel nacional, por lo que exigió respeto a su integridad.

“Señor, usted no está autorizado para utilizar ni videos, ni mis fotos… Pueden ser públicos mil veces, pero eso no le da derecho a exhibirme y mucho menos en una audiencia preparatoria. RESPETEEEE”, señaló.