Colombia

Nicolás Petro dio un paso en firme para divorciarse de Day Vásquez: radicó una demanda en los juzgados de familia

La relación, que durante años los mantuvo unidos, se fracturó de manera definitiva cuando el hijo del presidente Gustavo Petro confirmó su vínculo sentimental con Laura Ojeda

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
En el documento de la
En el documento de la demanda, la defensa de Nicolás Petro expone los argumentos que considera fundamentales para justificar la solicitud de divorcio - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

La ruptura entre Nicolás Petro y Day Vásquez derivó en una compleja disputa legal, marcada por acusaciones públicas y un proceso de divorcio que ahora avanza en los tribunales de familia. La relación, que durante años los mantuvo unidos, se fracturó de manera definitiva cuando el hijo del presidente Gustavo Petro confirmó su vínculo sentimental con Laura Ojeda, que hasta entonces era la mejor amiga de Day Vásquez. Este episodio precipitó el inicio de una demanda de divorcio, con la que Nicolás busca formalizar la separación y definir su situación personal y legal.

Tras la ruptura, la dinámica entre ambos se trasladó a las redes sociales, donde comenzaron a intercambiar mensajes cargados de advertencias y señalamientos sobre presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones no tardaron en transformarse en una investigación formal por parte de la Fiscalía, que llevó a ambos a ser privados de la libertad en celdas cercanas, circunstancia que propició nuevos encuentros y conversaciones entre ellos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el contexto de las audiencias judiciales y desde las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, Nicolás Petro admitió los delitos que le imputó el ente acusador y expresó su arrepentimiento, motivado especialmente por el nacimiento inminente de su hijo, que en ese momento aún se encontraba en el vientre de Laura Ojeda. “Reconozco mis errores y pido perdón”, manifestó Nicolás durante una de las audiencias, en un gesto que buscaba asumir responsabilidad ante la justicia.

Posteriormente, el hijo del presidente Petro optó por cambiar de defensa y adoptó una estrategia orientada a demostrar su inocencia. Esta nueva postura incluyó acciones directas contra Day Vásquez, su exesposa, a través de publicaciones en redes sociales que, según la defensa de Vásquez, se alejaron de los parámetros legales y se asemejaron más a un acto de escarnio público.

La relación, que durante años
La relación, que durante años los mantuvo unidos, se fracturó de manera definitiva cuando el hijo del presidente Gustavo Petro confirmó su vínculo sentimental con Laura Ojeda - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

La defensa de Vásquez calificó de inaceptables los ataques y anunció acciones legales, argumentando que resulta inusual que el abogado del acusado utilice las redes sociales para atacar a los testigos, llegando incluso a exponer aspectos íntimos de la vida de su clienta.

En paralelo a estos enfrentamientos, Nicolás formalizó la presentación de una demanda de divorcio ante los juzgados de familia. El trámite, que figura como reservado en el sistema de la Rama Judicial, aún no ha sido notificado a las partes involucradas, incluida la propia Day Vásquez.

El objetivo principal de esta demanda es establecer el curso legal que seguirá en su proceso de separación, en el que Day Vásquez pasó de ser su esposa y confidente a convertirse en testigo en su contra dentro de un proceso judicial que podría llevarlo nuevamente a prisión.

En el documento de la demanda, la defensa de Nicolás Petro expone los argumentos que considera fundamentales para justificar la solicitud de divorcio, subrayando la necesidad, legitimidad y oportunidad de poner fin al vínculo matrimonial entre ambos miembros de la familia presidencial.

Expusieron videos íntimos de Day Vásquez en audiencia contra Nicolás Petro<b> </b>

Defensa de Nicolás Petro presentó polémicos videos y fotos de Day Vásquez en traje de baño - crédito Fiscalía

El 3 de septiembre de 2025 en el juicio contra Nicolás Petro Burgos, Alejandro Carranza, abogado defensor, presentó ante el juez y la Fiscalía General de la Nación el material probatorio que incluye una serie de videos de Day Vásquez, expareja del exdiputado del Atlántico, para demostrar que su cliente no tenía a su nombre bienes de carácter fundamental para el proceso.

Mientras estábamos nosotros en juicio, allá se encontraban de fiesta y mientras decían que los bienes los tenía Nicolás, entonces, su señoría, pues no había prestigiamiento en el principio de oportunidad y no lo ha habido”, explicó Carranza.

El rifirrafe entre el abogado
El rifirrafe entre el abogado de Nicolás Petro y Day Vásquez - crédito @Daysvasquezc/X

En reacción al material audiovisual, Vásquez señaló que el uso de su imagen sin autorización es una violación a su privacidad. Además, alegó que la expuso a nivel nacional, por lo que exigió respeto a su integridad.

“Señor, usted no está autorizado para utilizar ni videos, ni mis fotos… Pueden ser públicos mil veces, pero eso no le da derecho a exhibirme y mucho menos en una audiencia preparatoria. RESPETEEEE”, señaló.

Temas Relacionados

Nicolás PetroDay VásquezDivorcioJuzgado de familiaLaura OjedaFamiliaEnriquecimiento ilicitoGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Diosdado Cabello le puso picante a la previa del partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

El segundo al mando del régimen venezolano avivó la expectativa con declaraciones contundentes, mientras la selección local se aferra a la esperanza de clasificar por primera vez a un mundial

Diosdado Cabello le puso picante

María José Pizarro cuestionó la solicitud de Álvaro Uribe a la JEP: “La justicia no se ‘acomoda’ a su conveniencia”

Una de las mayores escuderas del presidente Petro en el Congreso se fue en contra del expresidente Uribe por considerar que arremete “sistemáticamente” en desconocimiento del tribunal especial

María José Pizarro cuestionó la

Tres venezolanos fueron capturados en Medellín tras secuestrar a nueve personas en medio de un asalto a mano armada

Los señalados delincuentes, de entre 19 y 30 años, intentaron huir por los techos de viviendas aledañas, tras intimidar a clientes y trabajadores de un club nocturno del Parque Bolívar

Tres venezolanos fueron capturados en

Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el hijo del presidente; Vicky Dávila reveló crucial documento sobre el caso

El primogénito del jefe de Estado, además de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tendrá que responder por los punibles de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público

Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicitará

Nació el primer cóndor andino bajo condiciones artificiales en Colombia

El proceso, liderado por la Fundación Parque Jaime Duque, incluye la incubación de otros dos huevos y la futura liberación de las aves en un páramo de Santander

Nació el primer cóndor andino
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales estallaron tras la

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su aborto: “El único crimen donde no se puede meter la justicia”

Abogado aclaró las consecuencias judiciales de filtrar o compartir un video sexual en Colombia

Sofía Avendaño se refirió al video de Isabella Ladera y Beéle con pulla contra la venezolana: “No solo se necesita ser linda para quitar un marido…”

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga el minuto a minuto en directo del último partido de la Eliminatoria Sudamericana

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

La selección Colombia en la Copa del Mundo: así fueron las seis participaciones de la Tricolor en el certamen

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

América de Cali presentó a David González como nuevo entrenador: tiene un problema para la Liga BetPlay y Copa Colombia