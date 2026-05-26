Esto dijo el anestesiólogo vinculado a la muerte de Yulixa Toloza en cirugía estética en centro clandestino: “Sin cadáver no hay delito”

La recopilación de indicios permitió establecer que los presuntos responsables planeaban huir a Venezuela, luego de dejar el cuerpo en un área boscosa cercana a Anapoima, lo que guio el operativo de búsqueda - crédito Visuales IA

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, desaparecida tras una cirugía estética en Bogotá el 13 de mayo, generó conmoción en Colombia y motivó un operativo policial.

La información recopilada por la Fiscali y el CTI permitió reconstruir cómo se llevó a cabo la búsqueda y cuáles fueron los primeros resultados judiciales. Días más tarde, la Policía localizó su cadáver en una zona próxima a los municipios de Anapoima y Apulo, en Cundinamarca.

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Las pistas provinieron de los detenidos tras la captura de los principales implicados.

El centro estético y el intento de encubrimiento

Entre los capturados se encuentran la dueña del establecimiento, María Fernanda Delgado, su pareja Édison José Torres Sarmiento, el supuesto médico Eduardo David Ramos y el anestesiólogo, todos involucrados en el caso.

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De acuerdo con el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín, unidad de investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia, en diálogo con el podcast Más Allá del Silencio, en Bogotá, los responsables consideraron trasladar a Toloza a un hospital cuando la situación médica se tornó grave.

Sin embargo, el anestesiólogo pronunció una frase que, según el coronel, influyó en la decisión: “En medio de todo esto es que sale la frase célebre que dijo el anestesiólogo: ‘Sin cadáver no hay delito‘“.

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Esta declaración llevó al grupo a evitar buscar ayuda médica y optar por abandonar el cuerpo en una zona boscosa, lejos de la ciudad.

La Fiscalía reconstruyó el caso de Yulixa Toloza, fallecida tras un procedimiento estético ilegal, detallando el encubrimiento y la captura de implicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar a Toloza, los implicados regresaron a Bogotá para recoger sus pertenencias y luego intentaron huir a Venezuela. La investigación difundida por Semana revela que el objetivo era escapar de la justicia colombiana.

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Cómo se encontró el cuerpo de Yulixa Toloza

La colaboración entre la policía colombiana y autoridades venezolanas permitió ubicar el sitio exacto donde se dejó el cuerpo de la víctima. Mediante una videollamada, Delgado y Torres Sarmiento ofrecieron información relevante, aunque fue Ramos quien proporcionó el dato definitivo.

“El médico nos da un dato importante porque nos dice que donde dejaron a Yulixa hay un letrero azul. […] Con ese dato, la información fue más certera”, expresó el coronel Gallego al podcast mencionado.

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Gracias a esa indicación, la policía delimitó la zona de búsqueda. Un agente ingresó al área de vegetación, y finalmente hallaron el cuerpo de Toloza, lo que fue posible gracias a la reconstrucción detallada de los hechos y a los datos entregados bajo custodia.

Estado de la investigación y detención de implicados

La policía de Bogotá continúa la investigación para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.

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La declaración de María Fernanda Delgado ante las autoridades indica que Yulixa Toloza fue retirada de la clínica clandestina mientras respiraba, lo que refuerza la hipótesis de encubrimiento investigada por la Sijín - créditos red social Instagram | Visiip

La detención de Delgado y Torres Sarmiento, Ramos y el anestesiólogo permitió progresar en el proceso judicial relacionado con los supuestos delitos ocurridos durante la atención a la víctima y las acciones posteriores a su muerte.

La coordinación entre autoridades de ambos países resultó fundamental para lograr la captura de los sospechosos y el hallazgo del cuerpo, como ha subrayado Semana. La presión de la opinión pública ha impulsado la respuesta del sistema judicial y el despliegue policial en Bogotá y zonas aledañas.

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La dueña de la clínica confiesa que la paciente salió con vida tras la cirugía

María Fernanda Delgado admitió que Yulixa Toloza respiraba cuando fue sacada de la clínica clandestina Beauty Laser en el sur de Bogotá el 13 de mayo de 2026, un dato que refuerza la hipótesis de encubrimiento porque, según las pesquisas conocidas por Noticias RCN, la mujer de 52 años permaneció con signos vitales antes de ser trasladada más de 100 kilómetros y abandonada en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima.

Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio

De acuerdo con la investigación revelada por el medio televisivo citado, la paciente estuvo al menos ocho horas con vida después de la cirugía. En ese lapso, según las pesquisas de la Sijín, la complicación que sufrió podía haber recibido atención hospitalaria especializada.

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Delgado Hernández, dueña de la falsa clínica estética y capturada en Venezuela, declaró ante investigadores de la Sijín en una videollamada que la víctima salió con vida del establecimiento. “La sacaron en el carro, todavía respiraba”, relató Delgado.