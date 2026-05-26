Colombia

Esto dijo el anestesiólogo vinculado a la muerte de Yulixa Toloza en cirugía estética en centro clandestino: “Sin cadáver no hay delito”

Una decisión permitió la colaboración internacional entre fuerzas policiales, quienes lograron reconstruir la secuencia y llegar a los principales sospechosos

Guardar
Google icon
Yulixa Toloza, con una mochila lila, mira a un lado frente al edificio de Medicina Legal; se ve una ambulancia, personal y un cuerpo en una camilla
La recopilación de indicios permitió establecer que los presuntos responsables planeaban huir a Venezuela, luego de dejar el cuerpo en un área boscosa cercana a Anapoima, lo que guio el operativo de búsqueda - crédito Visuales IA

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, desaparecida tras una cirugía estética en Bogotá el 13 de mayo, generó conmoción en Colombia y motivó un operativo policial.

La información recopilada por la Fiscali y el CTI permitió reconstruir cómo se llevó a cabo la búsqueda y cuáles fueron los primeros resultados judiciales. Días más tarde, la Policía localizó su cadáver en una zona próxima a los municipios de Anapoima y Apulo, en Cundinamarca.

PUBLICIDAD

Las pistas provinieron de los detenidos tras la captura de los principales implicados.

El centro estético y el intento de encubrimiento

Entre los capturados se encuentran la dueña del establecimiento, María Fernanda Delgado, su pareja Édison José Torres Sarmiento, el supuesto médico Eduardo David Ramos y el anestesiólogo, todos involucrados en el caso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín, unidad de investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia, en diálogo con el podcast Más Allá del Silencio, en Bogotá, los responsables consideraron trasladar a Toloza a un hospital cuando la situación médica se tornó grave.

Sin embargo, el anestesiólogo pronunció una frase que, según el coronel, influyó en la decisión: “En medio de todo esto es que sale la frase célebre que dijo el anestesiólogo: ‘Sin cadáver no hay delito‘“.

Esta declaración llevó al grupo a evitar buscar ayuda médica y optar por abandonar el cuerpo en una zona boscosa, lejos de la ciudad.

Infografía que ilustra cronológicamente el caso de Yulixa Toloza, mostrando su ingreso a una clínica estética, la emergencia, el traslado del cuerpo, el plan de encubrimiento y las detenciones.
La Fiscalía reconstruyó el caso de Yulixa Toloza, fallecida tras un procedimiento estético ilegal, detallando el encubrimiento y la captura de implicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar a Toloza, los implicados regresaron a Bogotá para recoger sus pertenencias y luego intentaron huir a Venezuela. La investigación difundida por Semana revela que el objetivo era escapar de la justicia colombiana.

Cómo se encontró el cuerpo de Yulixa Toloza

La colaboración entre la policía colombiana y autoridades venezolanas permitió ubicar el sitio exacto donde se dejó el cuerpo de la víctima. Mediante una videollamada, Delgado y Torres Sarmiento ofrecieron información relevante, aunque fue Ramos quien proporcionó el dato definitivo.

El médico nos da un dato importante porque nos dice que donde dejaron a Yulixa hay un letrero azul. […] Con ese dato, la información fue más certera”, expresó el coronel Gallego al podcast mencionado.

Gracias a esa indicación, la policía delimitó la zona de búsqueda. Un agente ingresó al área de vegetación, y finalmente hallaron el cuerpo de Toloza, lo que fue posible gracias a la reconstrucción detallada de los hechos y a los datos entregados bajo custodia.

Estado de la investigación y detención de implicados

La policía de Bogotá continúa la investigación para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.

- créditos red social Instagram | Visiip
La declaración de María Fernanda Delgado ante las autoridades indica que Yulixa Toloza fue retirada de la clínica clandestina mientras respiraba, lo que refuerza la hipótesis de encubrimiento investigada por la Sijín - créditos red social Instagram | Visiip

La detención de Delgado y Torres Sarmiento, Ramos y el anestesiólogo permitió progresar en el proceso judicial relacionado con los supuestos delitos ocurridos durante la atención a la víctima y las acciones posteriores a su muerte.

La coordinación entre autoridades de ambos países resultó fundamental para lograr la captura de los sospechosos y el hallazgo del cuerpo, como ha subrayado Semana. La presión de la opinión pública ha impulsado la respuesta del sistema judicial y el despliegue policial en Bogotá y zonas aledañas.

La dueña de la clínica confiesa que la paciente salió con vida tras la cirugía

María Fernanda Delgado admitió que Yulixa Toloza respiraba cuando fue sacada de la clínica clandestina Beauty Laser en el sur de Bogotá el 13 de mayo de 2026, un dato que refuerza la hipótesis de encubrimiento porque, según las pesquisas conocidas por Noticias RCN, la mujer de 52 años permaneció con signos vitales antes de ser trasladada más de 100 kilómetros y abandonada en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima.

Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio
Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio

De acuerdo con la investigación revelada por el medio televisivo citado, la paciente estuvo al menos ocho horas con vida después de la cirugía. En ese lapso, según las pesquisas de la Sijín, la complicación que sufrió podía haber recibido atención hospitalaria especializada.

Delgado Hernández, dueña de la falsa clínica estética y capturada en Venezuela, declaró ante investigadores de la Sijín en una videollamada que la víctima salió con vida del establecimiento. “La sacaron en el carro, todavía respiraba”, relató Delgado.

Temas Relacionados

Yulixa TolozaCentros EstéticosCirugías EstéticasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 16 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard conquista una nueva victoria y Egan Bernal entró en el top-10 de la general

Después del descanso en la ronda italiana, la última semana de la primera grande del ciclismo incluirá varias etapas exigentes desde lo físico

Etapa 16 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard conquista una nueva victoria y Egan Bernal entró en el top-10 de la general

La Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación penal contra Gustavo Petro por presunta participación en política

En su más reciente publicación, el presidente colombiano destacó la multitud que acompañó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en su cierre de campaña en Barranquilla

La Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación penal contra Gustavo Petro por presunta participación en política

Sergio Fajardo reveló a dónde iría de descanso si no pasa a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026: “No iré a ver ballenas”

El candidato manifestó que su interés continúa enfocado en la disputa presidencial y aclaró el motivo por el que viajó al Pacífico colombiano tras las elecciones del 2018

Sergio Fajardo reveló a dónde iría de descanso si no pasa a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026: “No iré a ver ballenas”

Daniel Briceño respondió a Claudia López por sus críticias al Centro Democrático y defendió su carrera política: “No soy paramilitar”

El congresista electo cuestionó los acuerdos políticos de la candidata presidencial y defendió sus resultados electorales frente a los señalamientos

Daniel Briceño respondió a Claudia López por sus críticias al Centro Democrático y defendió su carrera política: “No soy paramilitar”

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”

El guardameta antioqueño jugó su más reciente partido con la camiseta “Verdolaga” por las semifinales de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

El actor Sebastián Caicedo reveló a qué candidato apoyará en las elecciones presidenciales de 2026

El actor Sebastián Caicedo reveló a qué candidato apoyará en las elecciones presidenciales de 2026

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto la recreó 32 años después

Karol G reveló con qué artistas le gustaría colaborar si tuviera la oportunidad: “Las escuchaba desde niña”

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Karol G se llevó este importante galardón en los American Music Award: “Hay artistas que hacen historia”

Deportes

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: Jonas Vingegaard conquista una nueva victoria y Egan Bernal entró en el top-10 de la general

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

La selección de Uzbekistán presentó la lista de jugadores que participarán en el Mundial 2026: el primer rival de Colombia ya se prepara para su debut

Roger Martínez volvió a cuestionar la convocatoria de la selección Colombia tras confirmarse la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026