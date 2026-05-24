Gustavo Petro sigue cayendo en su imagen positiva entre los colombianos, según encuesta del CNC

Aunque disminuyó dos puntos porcentuales, el presidente mantiene una favorabilidad cercana al 50% - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

A 76 días para que culmine su periodo, el presidente Gustavo Petro registró una caída considerable en la percepción positiva que tiene entre los colombianos.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), contratada por la revista Cambio, que fue divulgada el domingo 24 de mayo de 2026, el 47,7% de los encuestados valoró positivamente la administración del jefe de Estado, mientras que un 45,2% la califica de manera negativa.

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Así mismo, un 7,1% de los ciudadanos prefirió no expresar su postura al respecto.

En comparación con lo registrado a principios de mayo, el jefe de Estado perdió 1,6% de respaldo, pues tenía un 49,3% de imagen favorable; de otro lado, su registro negativo notó un leve incremento, pues en el anterior ejercicio se encontraba en un 43,6%, lo que corresponde a los mismos puntos porcentuales, respectivamente.

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