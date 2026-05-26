Capturaron en La Guajira a alias el Gallero, presunto capo del narcotráfico transnacional pedido en extradición por Estados Unidos

Momento de la captura de Pedro Luis Cotes Bernier, alias El Gallero, durante el operativo “Pompeya” adelantado por autoridades colombianas y agencias de Estados Unidos en La Guajira - crédito Policía Nacional

Pedro Luis Cotes Bernier, alias el Gallero, exconcejal de Uribia y señalado jefe del Clan Cotes, fue capturado en La Guajira durante la operación transnacional Pompeya y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su proceso de extradición hacia Estados Unidos. Una corte del Distrito Sur de Florida lo requiere por conspiración y tráfico de drogas ilícitas.

Según las autoridades, la caída de Cotes Bernier busca desarticular una estructura criminal que enviaba entre dos y tres toneladas mensuales de cocaína hacia Centroamérica y el mercado estadounidense, además de intervenir en disputas violentas y homicidios selectivos en municipios como Maicao y Uribia.

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La captura se produjo tras una investigación internacional iniciada en 2022 y desarrollada conjuntamente por la Dijin, la Dipol, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, de acuerdo con información divulgada por la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, alias El Gallero era el principal articulador del tráfico transnacional de drogas y armas en la Alta Guajira. La investigación sostiene que controlaba rutas marítimas y terrestres utilizadas para sacar cargamentos de cocaína con destino final en Estados Unidos.

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Momento de la captura de Pedro Luis Cotes Bernier, alias El Gallero, durante el operativo “Pompeya” adelantado por autoridades colombianas y agencias de Estados Unidos en La Guajira - crédito Policía Nacional

Durante 2025, la DEA y la Policía Nacional realizaron cinco operaciones contra la estructura criminal: dos en República Dominicana y tres en Uribia. En esos procedimientos fueron incautados 4.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína, afectando las finanzas y la capacidad logística del Clan Cotes, según las autoridades.

Señalan que utilizó su cargo público para lavar activos

Pedro Luis Cotes Bernier fue concejal de Uribia entre 2020 y 2023. Según la investigación, habría utilizado esa posición para lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etnoeducativas.

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Las autoridades también sostienen que aprovechaba su pertenencia a la comunidad Wayuu para ocultarse en rancherías y evadir controles de la Fuerza Pública. Otra línea investigativa señala que acondicionaba rancherías en zonas de Punta Gallinas, Taroa y Puerto Estrella para esconder cargamentos de cocaína enterrados bajo tierra.

El expediente judicial indica que la estructura criminal funcionaba como un puente logístico entre proveedores de droga, corredores de salida en La Guajira y receptores en Centroamérica y Estados Unidos.

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Según las autoridades, alias El Gallero coordinaba rutas de narcotráfico y tráfico de armas utilizadas para enviar hasta tres toneladas mensuales de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito @JACOBOSOLANOC/x

Además, según las autoridades, facilitaba el tránsito de cargamentos provenientes del Catatumbo atribuidos al ELN y al Clan del Golfo, y suministraba armas y municiones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Acsn.

Autoridades creen que la captura puede reducir homicidios en La Guajira

Las autoridades afirmaron que la captura de alias El Gallero afecta cuatro ejes de la organización criminal: la cadena de suministro entre Catatumbo y Centroamérica, el flujo de dinero ilícito para financiar la estructura, los mecanismos de lavado de activos y la capacidad de corrupción sobre instituciones locales.

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La investigación también concluyó que Cotes Bernier ordenaba acciones criminales y ejecuciones sicariales en medio de disputas territoriales con alias “Naín”, identificado por las autoridades como cabecilla de las Acsn. Esa confrontación lo habría obligado a esconderse en rancherías de la Alta Guajira.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, aseguró que “esta captura representa un triunfo contundente de la institucionalidad colombiana y la cooperación internacional, frenando de tajo una de las redes criminales con mayor permeabilidad en la infraestructura del norte del país”.

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Tras el operativo, Cotes Bernier fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Bogotá y quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites de extradición.

María José Pizarro reaccionó a la captura de alias El Gallero y aseguró que el operativo demuestra diferencias entre el Gobierno y sectores políticos frente a la lucha contra el narcotráfico - crédito Maria José Pizarro/X

La captura ocurrió a pocos días de las votaciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia y generó reacciones políticas. María José Pizarro Rodríguez, directora de la campaña de Iván Cepeda y senadora electa, escribió en su cuenta de X: “Diferencias evidentes, mientras Álvaro Uribe le manda mensajes desesperados a los violentos, el gobierno captura a los grandes narcotraficantes de Colombia”.

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