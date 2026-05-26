La selección de Uzbekistán presentó la lista de jugadores que participarán en el Mundial 2026: el primer rival de Colombia ya se prepara para su debut

Uzbekistán quiere dar la sorpresa-crédito Maxim Shemetov/REUTERS-Foto de archivo

A un poco más de tres semanas del comienzo del Mundial de Norteamérica 2026, se confirmó el 24 de mayo de 2026 el grupo de 30 jugadores que tendrá la selección de Uzbekistán para seleccionar la lista final.

Según el reporte de los medios uzbekos, la delegación del combinado de Asia Central tenía en sus planes partir hacia Atlanta, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026, mencionando a los jugadores que acompañarán al exjugador y técnico italiano Fabio Cannavaro.

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La lista de convocados por parte del italiano Fabio Cannavaro para su primer debut mundialista-crédito Federación Uzbeka de Fútbol

La selección de Uzbekistán viajó a Estados Unidos la mañana del 26 de mayo en el vuelo Tashkent–Nueva York, con el objetivo de disputar el primer Mundial de su historia.

Para el torneo, el entrenador Fabio Cannavaro trasladó una delegación de 30 futbolistas, aunque la lista definitiva quedará reducida a 26. A continuación, este es el listado de jugadores que tiene a disposición Fabio Cannavaro:

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Porteros: Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abdovkih Nematov

Defensores: Rustamjon Ashurmatov, Umarbek Eshmurodov, Avazbek Ylmasaliev, Abduqodir Khusanov, Abdulla Abdulaev, Jakhongir Urozov, Khojiakbar Alijonov, Berhuz Karimov, Ruslanbek Jiyanov, Farrukh Sayfiev, Sherzos Nasrrulaev, Umarali Rakmonaliev

Volantes: Azizjon Ganiev, Akmal Mozgovoy, Sherzod Ezanov, Otakeb Shukubov, Odiljon Khamrobekov, Dostonbek Khamdamov, Jamshid Iskanderov, Jasur Jaloliddinov

Delanteros: Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov, Jaloliddin Masharipov, Azizbek Amonov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Sherdoz Temirov