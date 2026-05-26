Roger Martínez volvió a cuestionar la convocatoria de la selección Colombia tras confirmarse la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

Post de Roger Martínez con los trofeos de MVP ganados en la Liga de Arabia Saudí - crédito Instagram

El delantero Roger Martínez volvió a publicar un mensaje que fue leído como una señal de malestar tras quedar fuera de la lista final de 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026, una exclusión que reabrió su tensión con el entrenador Néstor Lorenzo después de una primera reacción crítica cuando tampoco apareció en la prelista.

El dato deportivo que sostiene su reclamo apareció en el cierre de la temporada en Arabia Saudí: Martínez terminó cuarto en la tabla de goleadores con 23 goles, solo lo superaron Julián Quiñones, del Al Qadsiah, con 33; Ivan Toney, del Al Ahli, con 32, y Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, con 28.

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Imagen publicada por Roger Martínez en su perfil de Instagram, luego de que anunciaran los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La nueva publicación apareció en su cuenta de Instagram con varias imágenes de su campaña en Al Taawoun. Entre esas fotos, el atacante cartagenero incluyó una imagen con la frase: “Ellos no creyeron en nosotros, Dios sí”.

Martínez también escribió: “Vengo de abajo, sin que nadie me regale nada y bueno estoy muy orgulloso de lo que he logrado esta temporada”. El delantero acompañó esa secuencia con una foto junto a varios trofeos de mejor jugador del partido de la liga árabe.

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La exclusión reactivó un conflicto que ya había estallado tras la prelista

El delantero que ha pasado por clubes como el América de México y Racing Club - crédito Instagram/@Rogermartínez94

No fue la primera vez que Martínez reaccionó públicamente a una decisión de Néstor Lorenzo. Una vez se conoció la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial 2026, el pasado 14 de mayo, el delantero expresó su enojo en una historia de Instagram.

Entonces escribió: “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo, más de lo mismo”. El nuevo mensaje no tuvo el tono de esa publicación anterior, aunque volvió a ser interpretado por muchos como una indirecta hacia la Federación Colombiana y el seleccionador.

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La respuesta más dura después de aquella exclusión preliminar no salió solo del jugador. La agencia Proezas Sports & Business, que representa a Martínez, emitió un comunicado contra Lorenzo y su cuerpo técnico.

“Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad. Con el correr de los días pasará la calentura por este hecho que consideramos, cuanto menos, injusto, y tocará —como sabemos que Roger hará— apoyar a su selección y a sus compañeros desde el lugar que le toque”.

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La firma añadió otro argumento vinculado con el recorrido del futbolista en las eliminatorias. “Roger dio su vida deportiva cada vez que fue citado en las Eliminatorias. Incluso sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera. Nunca se quejó, al contrario. Participó del proceso cuando se lo necesitó y pudo aportar lo suyo. Sin embargo, después de aquella lesión nunca volvió a tener otra oportunidad para ganarse en la cancha —y no en la “rosca”— su lugar”, agregó la agencia.

Esposa de Wilmar Barrios señaló de rosca la convocatoria de la selección Colombia

Storie de la esposa de Wilmar Barrios tras la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Instagram

La esposa del mediocampista Wilmar Barrios cuestionó la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, tras la exclusión del volante de la lista final de 26 jugadores de la Selección Colombia.

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En una historia de Instagram, Hemilly Vanegas escribió: “Tanto por decir, LPM”, y luego le dedicó un mensaje a su pareja: “Eres bueno y lo merecías… Estoy, estuvo y estaré siempre orgullosa de ti, del excelente rendimiento que tienes y de tu valentía”.

Barrios había ingresado a una prelista de 55 futbolistas, pero quedó fuera del corte definitivo. El jugador mantenía una “leve esperanza” de ser considerado ante el bajo nivel de Kevin Castaño, aunque finalmente el cuerpo técnico sostuvo su confianza en el mediocampista de River.

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