Etapa 16 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Kilómetro 27: ¡Los corredores se encuentran en el ascenso al puerto de tercera categoría en Torré, con 4,7 kilómetros y una inclinación al 5,6%"

Desde Faido, la carrera se dirigirá hacia Carì, un puerto de primera categoría de 11,6 km al 8% de pendiente media, que endurece aún más su perfil en el último kilómetro, donde la pendiente media llega al 9,8%. Se espera que este final favorezca a los escaladores y pueda abrir diferencias antes de las etapas de montaña en los Dolomitas y Piancavallo.

La jornada, aunque corta, incluye cinco puertos puntuables: dos pasos por Torre, dos por Leontica y el ascenso final a Carì. La primera dificultad será Torre (4,7 km al 5,6%) en el kilómetro 32, seguida de Leontica (3 km al 8,3%) en el 43,5. Ambos puertos se repiten en el centro del recorrido. El único sprint intermedio está ubicado en Ludiano en el kilómetro 74,5, y el Kilómetro Red Bull aparece en Faido en el 96,5, a 16,5 kilómetros de la meta.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) reanudará la carrera como líder de la general, seguido por Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) a 2:26, Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:50 y Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) a 3:03.

La etapa, entre Bellinzona y Carì, se disputará sobre 113 kilómetros. Abrirá la última semana con un trazado de montaña exigente, con 2.928 metros de desnivel acumulado y final en un ascenso de primera categoría, clave para los aspirantes a la maglia rosa.

12:03 hs

La etapa contará con una llegada exigente en la montaña

Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos

La carrera comenzó a partir de las 6:40 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports 2, de Caracol Sports y de Deportes RCN.

En la etapa 15 del Giro de Italia, el noruego Fredrik Dversnes ganó la etapa con final en Milán en el Giro d’Italia 2026, logrando la primera victoria de Uno-X Mobility en la gran vuelta italiana en su debut. La etapa, entre Voghera y Milán, se convirtió en la más rápida de la historia del Giro, con un promedio de 51,39 km/h en 157 km. Un error de cálculo en la persecución impidió que los equipos de los velocistas alcanzaran a la fuga, dejando sin opciones a los sprinters.

Dversnes se impuso en el sprint final ante Mirco Maestri (Polti-VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani-CSF 7 Saber). El resultado sorprendió por el perfil llano de la etapa y el control que ejercieron equipos como Unibet Rose Rockets, Soudal Quick-Step y Lidl-Trek durante la persecución.

La escapada se formó poco después de la salida con Marcellusi, Mattia Bais, Maestri y Dversnes. La diferencia nunca superó los tres minutos, pero el pelotón no logró neutralizarlos. En el circuito de Milán, la ventaja de los escapados se redujo, aunque no al ritmo necesario. A 10 km del final, la diferencia se mantenía en 45 segundos, lo que evidenció el error en el cálculo de la persecución. Jasper Stuyven (Soudal-QuickStep) intentó un último ataque, pero Dversnes ganó el sprint reducido.