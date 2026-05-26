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Etapa 16 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Después del descanso en la ronda italiana, la última semana de la primera grande del ciclismo incluirá varias etapas exigentes desde lo físico

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La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram
La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 16 del Giro de Italia.

12:36 hsHoy

Kilómetro 27: ¡Los corredores se encuentran en el ascenso al puerto de tercera categoría en Torré, con 4,7 kilómetros y una inclinación al 5,6%"

12:09 hsHoy

Así es la etapa 16 del Giro de Italia

El recorrido del Giro de Italia tendrá una llegada a la meta con exigencia en la alta montaña - crédito Giro de Italia
El recorrido del Giro de Italia tendrá una llegada a la meta con exigencia en la alta montaña - crédito Giro de Italia

La etapa, entre Bellinzona y Carì, se disputará sobre 113 kilómetros. Abrirá la última semana con un trazado de montaña exigente, con 2.928 metros de desnivel acumulado y final en un ascenso de primera categoría, clave para los aspirantes a la maglia rosa.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) reanudará la carrera como líder de la general, seguido por Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) a 2:26, Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:50 y Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) a 3:03.

La jornada, aunque corta, incluye cinco puertos puntuables: dos pasos por Torre, dos por Leontica y el ascenso final a Carì. La primera dificultad será Torre (4,7 km al 5,6%) en el kilómetro 32, seguida de Leontica (3 km al 8,3%) en el 43,5. Ambos puertos se repiten en el centro del recorrido. El único sprint intermedio está ubicado en Ludiano en el kilómetro 74,5, y el Kilómetro Red Bull aparece en Faido en el 96,5, a 16,5 kilómetros de la meta.

Desde Faido, la carrera se dirigirá hacia Carì, un puerto de primera categoría de 11,6 km al 8% de pendiente media, que endurece aún más su perfil en el último kilómetro, donde la pendiente media llega al 9,8%. Se espera que este final favorezca a los escaladores y pueda abrir diferencias antes de las etapas de montaña en los Dolomitas y Piancavallo.

12:03 hsHoy

La etapa contará con una llegada exigente en la montaña

Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos
Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos

La carrera comenzó a partir de las 6:40 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports 2, de Caracol Sports y de Deportes RCN.

En la etapa 15 del Giro de Italia, el noruego Fredrik Dversnes ganó la etapa con final en Milán en el Giro d’Italia 2026, logrando la primera victoria de Uno-X Mobility en la gran vuelta italiana en su debut. La etapa, entre Voghera y Milán, se convirtió en la más rápida de la historia del Giro, con un promedio de 51,39 km/h en 157 km. Un error de cálculo en la persecución impidió que los equipos de los velocistas alcanzaran a la fuga, dejando sin opciones a los sprinters.

Dversnes se impuso en el sprint final ante Mirco Maestri (Polti-VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani-CSF 7 Saber). El resultado sorprendió por el perfil llano de la etapa y el control que ejercieron equipos como Unibet Rose Rockets, Soudal Quick-Step y Lidl-Trek durante la persecución.

La escapada se formó poco después de la salida con Marcellusi, Mattia Bais, Maestri y Dversnes. La diferencia nunca superó los tres minutos, pero el pelotón no logró neutralizarlos. En el circuito de Milán, la ventaja de los escapados se redujo, aunque no al ritmo necesario. A 10 km del final, la diferencia se mantenía en 45 segundos, lo que evidenció el error en el cálculo de la persecución. Jasper Stuyven (Soudal-QuickStep) intentó un último ataque, pero Dversnes ganó el sprint reducido.

La clasificación general fue neutralizada a 16,3 km de la meta debido al asfalto mojado, evitando cambios en la tabla. Jonas Vingegaard mantuvo el liderato, seguido por Afonso Eulálio y Felix Gall. Paul Magnier (Soudal-QuickStep) llegó quinto y recuperó la maglia ciclamino, mientras Jonathan Milan (Lidl-Trek) terminó en el 14º puesto.

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