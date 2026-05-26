Así reaccionó la prensa nacional tras conocerse la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo que empieza mal, termina peor”

Néstor Lorenzo dio a conocer el 25 de mayo de 2026 la lista final de 26 jugadores que estarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Luisa González/REUTERS

El 25 de mayo de 2026 se dio a conocer la lista final de la selección Colombia para su participación en el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, en lo que será su séptima presencia en esa competencia.

El grupo de 26 jugadores elegido por el técnico argentino Néstor Lorenzo fue tema de debate, por la exclusión de figuras como Sebastián Villa y la presencia de James Rodríguez, que, pese a no sumar más de 200 minutos en la temporada, fue incluido.

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Las reacciones de la prensa por la lista final de la Tricolor no se hicieron esperar -crédito @PajaritoDeIvan/X

En medio de este contexto, el 25 de mayo de 2026, previo a conocerse la lista final, el comentarista Iván Mejía Álvarez criticó lo que fue la prelista que armó Néstor Lorenzo, cuestionando la presencia de ciertos jugadores.

“El proceso de elección fue erróneo y se prestó para conjeturas. Nunca debió nominar 55. Los casos (Sebastián) Villa y (Jhon Jáder) Durán desgastan la confianza en el conductor. Lorenzo y el Comité parecen ir por senderos opuestos. Lo que empieza mal generalmente termina peor...”, dijo.

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La selección Colombia ya conoce la lista de jugadores que representarán al fútbol nacional en el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito @DSportsCO/X

Por otra parte, otra de las sorpresas que dejó la lista final de convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026 fue la presencia del defensor Willer Ditta.

A favor del llamado del jugador del Cruz Azul de México, y qué recientemente quedó como campeón de la Liga, se sumó el periodista Carlos Villamil de Dsports.

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Villamil explicó que le gustó el llamado del exdefensor del Junior de Barranquilla podría pasar por un tema de adaptación a la altura de Ciudad de México, lugar dónde se jugará el primer partido de la “Tricolor” ante Uzbekistán:

“No me disgusta que vaya Willer Ditta, pensando en la altura del Distrito Federal. Creo que Néstor Lorenzo enmarca el primer partido con el llamado de Ditta para enfrentar a Uzbekistán. Lo entiendo por esa línea, y me queda bien”, expresó.

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El comentarista y director del programa equipo F de ESPN habló sobre la convocatoria-crédito @ADOLFOPEREZL/X

El periodista Adolfo Pérez cuestionó la ausencia de Rafael Santos Borré, y el llamado de Juan Camilo “Cucho” Hernández, y allí mencionó que existe una contradicción por parte del técnico argentino a la hora de seleccionar a los jugadores adecuados para la Tricolor:

“Vi y escuché, no me lo contaron, al DT Lorenzo decir “Me interesa mucho la actualidad y la de Cucho es mejor que la de Rafa” y agregó: “se midió y se privilegió EL RENDIMIENTO ACTUAL”. Lorenzo diciendo eso? Me tocó volverlo a ver para creer que era él quien lo decía. No hay mejor refrán que aquél que dice :” por la boca muere el pez".

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Néstor Lorenzo contempló el llamado a Sebastián Villa a la selección Colombia: estas fueron las versiones encontradas

Una ilustración en acuarela representa a Ramón Jesurún, Néstor Lorenzo y Sebastián Villa en el epicentro del debate por la selección de jugadores para la Copa del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Néstor Lorenzo sí contempló a Sebastián Villa para la lista final de Colombia al Mundial de 2026, pero su ausencia quedó envuelta en dos versiones contrapuestas: una, sobre una reunión con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por el costo institucional de convocarlo; otra, sobre un cambio de calendario que le quitó al cuerpo técnico la última oportunidad de evaluarlo antes de entregar la nómina definitiva de 26 jugadores.

La convocatoria de la selección Colombia se conoció el 25 de mayo de 2026, día en que el entrenador argentino entregó la lista para la séptima participación mundialista del equipo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En esa nómina, de acuerdo con el texto fuente, aparecieron como novedades el defensor Willer Ditta y el atacante Juan Camilo “Cucho” Hernández.

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La explicación más sensible sobre la exclusión de Villa la difundió el periodista Alejandro Pino Calad en el programa Somos La Titular de Canal Uno. Allí sostuvo que el delantero de Independiente Rivadavia “iba a ir al mundial” y que Lorenzo quería llevarlo, pero que Ramón Jesurún le planteó al técnico un efecto negativo con patrocinadores por la imagen del jugador. Pino Calad dijo:

“Sebastián Villa iba a ir al mundial. Lorenzo quería llevarlo al mundial, pero resulta ya con TPC, con eco y todo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol le dijo: ‘Mire, si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores, que después de que usted salió y lo metió en la lista de cincuenta y cinco, ya llamaron a decir: ‘¿Cómo van a meter a un tipo que nos afecta la imagen? ¿Cómo van a meter a un tipo que tiene un proceso penal abierto en Argentina? ¿Cómo van a meter a un tipo que fue acusado de violencia contra la mujer, si nosotros en nuestros programas corporativos precisamente denunciamos la violencia de género?’”.

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Esa lectura fue contradicha el mismo 25 de mayo por Gabriel Meluk, editor de deportes deEl Tiempo, según su columna “Las dos preguntas que no le pudimos hacer a Néstor Lorenzo y sus respuestas”. Meluk rechazó que hubiera existido una prohibición de los directivos para llamar al exdelantero de Boca Juniors y Deportes Tolima. Meluk escribió en El Tiempo:

“Es mentira que los directivos prohibieron llamar a Villa. Eso se lo aseguro. El grueso de la explicación que dio esa misma fuente tiene carne: ‘Usted -dijo- puede guiarse por los hechos. Villa está en la lista de buena fe de 55 jugadores y, como lo dijo el ‘profe’ en la rueda de prensa, pues su idea inicial era jugar el partido de despedida el 29 (de mayo, próximo viernes) y tener unos 30 o 32 jugadores. Posiblemente hubiéramos podido tenerlo y hacerlo jugar antes de pasar la lista definitiva de 26 jugadores a la Fifa (2 de junio). El cambio de fecha del partido de despedida para el lunes (1° de junio) y la obligación de dar la lista antes de ese juego hicieron que ese partido ya no sirviera de prueba para medirlo, observarlo y compararlo en los entrenamientos, en concentración y en la competencia’”.

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Convocados de la selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Alvaro Montero David Ospina Camilo Vargas Jhon Lucumí Davinson Sánchez Yerry Mina Willer Ditta Daniel Muñoz Santiago Arias Johan Mojica Deiver Machado Richard Ríos Jefferson Lerma Kevin Castaño Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Jhon Arias James Rodríguez Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Jaminton Campaz Juan Camilo Hernández Carlos Andrés Gómez Luis Díaz Luis Suárez Jhon Córdoba