Colombia

Karol G reveló con qué artistas le gustaría colaborar si tuviera la oportunidad: “Las escuchaba desde niña”

La colombiana fue una de las ovacinadas de la noche de premiación en los AMAs y deslumbró con su aparción en la alfombra azul con un atuendo que llamó la atención por lo arriesgado, diferente a lo que tenía acostumbrados a sus fans

Guardar
Google icon

La artista fue sincera y dos de los artistas que estarían esa noche con ella son sus más grandes sueños - crédito fcgpowercol_/IG

Carolina Giraldo, conocida por sus millones de seguidores como Karol G, fue la cuota colombiana, junto a Maluma, en los American Music Awards realizados en Las Vegas, Estados Unidos, en la noche del 25 de mayo de 2026.

La colombiana fue la elegida por la academia para recibir el galardón Premio Internacional de Excelencia, reconocimiento que no se entregaba desde 2009 cuando Whitney Houston fue la elegida para ese año por su trayectoria musical y la influencia que tienen en la cultura global.

PUBLICIDAD

A su arribo a la alfombra azul, la Bichota sorprendió con un estilismo lejos de lo que tiene acostumbrados a sus fans, llevando piezas de grandes casas de moda.

Para esta ocasión, usó un vestido de dos piezas compuesto por un top con mangas en red y una falda en corte A englobada, con accesorios brillantes y un peinado de ondas de agua, proyectando una imagen mucho más madura.

PUBLICIDAD

Karol G quisiera colaborar con las Pussycat Dolls y con los Twenty One Pilots REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G quisiera colaborar con las Pussycat Dolls y con los Twenty One Pilots REUTERS/Mario Anzuoni

En su paso por la alfombra azul, la colombiana fue abordada por los periodistas quienes aprovecharon el encuentro para preguntarle por temas de su carrera, el galardón y su venidera gira; sin embargo, una de esas preguntas abordó las colaboraciones que le gustaría hacer si tuviera la posibilidad de un sí.

La respuesta de la Bichota fue emocionante para ella, pues recordó que cuando empezaba en su carrera, una canción de las Pussycat Dolls llamada When I Grow Up.

Y agregó: “Tengo una lista extensa, pero diría que hoy quiero conocer a los Twenty One Pilots y quiero conocer a las Pussycat Dolls, porque cuando era niña quería ser famosa, quería ser una estrella, quería estar en películas como dice su canción, así que realmente quiero conocerlas”.

Cabe mencionar que la colombiana ha cumplido cada uno de esos sueños que alguna vez tuvo, pues actuó en Griselda junto a Sofía Vergara, es una estrella de la música, es famosa y su carrera es un constante ascenso.

---
La colombiana deslumbró en la alfombra azul del evento - crédito @karolg_clothes/IG

Cabe mencionar que solamente las piezas que llevó en su atuendo en la parte superior alcanzarían un precio de USD5.100, cerca de 20 millones de pesos colombianos, sin contar los aretes que estarían diseñados con diamantes y esmeraldas.

En ese mismo escenario, la colombiana se encontró con su colega y compatriota Maluma, con el que se dio un abrazo fraterno y cruzó algunas palabras de las que todavía se desconoce si se debía a una felicitación por su paternidad o por la presentación de su nuevo trabajo discográfico.

La realidad de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’

El arranque del tour mundial Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G instauró un récord sin precedentes, tras alcanzar la venta de más de 2 millones de entradas en solo cuatro días en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

La demanda fue tan alta que en ciudades como Madrid y Santiago de Chile se confirmaron cuatro funciones, mientras que en Los Ángeles, Monterrey y otras grandes urbes se añadieron hasta tres noches adicionales.

Cartel Karol G. Fondo naranja-amarillo, globo terráqueo, loro multicolor. Texto: "TropiTour", 4 DIC 2026, Estadio El Campín, Bogotá.
El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El itinerario, que comenzará el 24 de julio en Chicago, ya suma 63 presentaciones en estadios, ampliando la cifra original de 39 fechas. Esta expansión responde al fenómeno global que genera la artista, quien ya igualó las cifras de su gira anterior antes de iniciar el nuevo recorrido.

La gira anterior, Mañana Será Bonito World Tour, superó los 2,3 millones de entradas y recaudó más de 300 millones de USD en 62 conciertos internacionales. Ahora, el nuevo tour mantiene ese ritmo y, en mercados clave como Madrid, Karol G agotó rápidamente cuatro noches en el estadio Santiago Bernabéu.

Karol G se convierte así en la primera mujer latina en liderar una gira mundial de estadios y en encabezar el festival Coachella en 25 años.

Temas Relacionados

Karol GColaboraciones soñadasAMAsColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Centro Democrático publicó una declaración de parlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones en Colombia: “Observamos con preocupación”

Legisladores y exlegisladores de la región expresaron inquietud ante denuncias de violencia, amenazas y cuestionamientos institucionales en los comicios presidenciales de Colombia, previstos para el 31 de mayo de 2026

Centro Democrático publicó una declaración de parlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones en Colombia: “Observamos con preocupación”

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto la recreó 32 años después

Este himno vallenato, nacido para celebrar la hazaña de la Tricolor en 1994, sigue siendo protagonista indiscutible cada vez que la selección Colombia alcanza un nuevo logro en el fútbol internacional

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto la recreó 32 años después

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Después del descanso en la ronda italiana, la última semana de la primera grande del ciclismo incluirá varias etapas exigentes desde lo físico

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Migración Colombia negó el ingreso a estadounidenses que venían por una despedida de soltero con alcohol ilimitado, drogas y mujeres jóvenes en Medellín

El operativo en el aeropuerto activó tecnología de alerta internacional y evidenció nuevas capacidades colombianas para impedir el ingreso de individuos con antecedentes de explotación

Migración Colombia negó el ingreso a estadounidenses que venían por una despedida de soltero con alcohol ilimitado, drogas y mujeres jóvenes en Medellín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Karol G se llevó este importante galardón en los American Music Award: “Hay artistas que hacen historia”

Este es el nuevo videoclip de ‘Sin medir distancias’ en homenaje a Diomedes Díaz, quien habría cumplido 69 años

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Deportes

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Así reaccionó la prensa nacional tras conocerse la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo que empieza mal, termina peor”

Estos son los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que ya entrenan con la selección Colombia en Bogotá

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026