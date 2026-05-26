Karol G reveló con qué artistas le gustaría colaborar si tuviera la oportunidad: “Las escuchaba desde niña”

La artista fue sincera y dos de los artistas que estarían esa noche con ella son sus más grandes sueños - crédito fcgpowercol_/IG

Carolina Giraldo, conocida por sus millones de seguidores como Karol G, fue la cuota colombiana, junto a Maluma, en los American Music Awards realizados en Las Vegas, Estados Unidos, en la noche del 25 de mayo de 2026.

La colombiana fue la elegida por la academia para recibir el galardón Premio Internacional de Excelencia, reconocimiento que no se entregaba desde 2009 cuando Whitney Houston fue la elegida para ese año por su trayectoria musical y la influencia que tienen en la cultura global.

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A su arribo a la alfombra azul, la Bichota sorprendió con un estilismo lejos de lo que tiene acostumbrados a sus fans, llevando piezas de grandes casas de moda.

Para esta ocasión, usó un vestido de dos piezas compuesto por un top con mangas en red y una falda en corte A englobada, con accesorios brillantes y un peinado de ondas de agua, proyectando una imagen mucho más madura.

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Karol G quisiera colaborar con las Pussycat Dolls y con los Twenty One Pilots REUTERS/Mario Anzuoni

En su paso por la alfombra azul, la colombiana fue abordada por los periodistas quienes aprovecharon el encuentro para preguntarle por temas de su carrera, el galardón y su venidera gira; sin embargo, una de esas preguntas abordó las colaboraciones que le gustaría hacer si tuviera la posibilidad de un sí.

La respuesta de la Bichota fue emocionante para ella, pues recordó que cuando empezaba en su carrera, una canción de las Pussycat Dolls llamada When I Grow Up.

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Y agregó: “Tengo una lista extensa, pero diría que hoy quiero conocer a los Twenty One Pilots y quiero conocer a las Pussycat Dolls, porque cuando era niña quería ser famosa, quería ser una estrella, quería estar en películas como dice su canción, así que realmente quiero conocerlas”.

Cabe mencionar que la colombiana ha cumplido cada uno de esos sueños que alguna vez tuvo, pues actuó en Griselda junto a Sofía Vergara, es una estrella de la música, es famosa y su carrera es un constante ascenso.

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La colombiana deslumbró en la alfombra azul del evento - crédito @karolg_clothes/IG

Cabe mencionar que solamente las piezas que llevó en su atuendo en la parte superior alcanzarían un precio de USD5.100, cerca de 20 millones de pesos colombianos, sin contar los aretes que estarían diseñados con diamantes y esmeraldas.

En ese mismo escenario, la colombiana se encontró con su colega y compatriota Maluma, con el que se dio un abrazo fraterno y cruzó algunas palabras de las que todavía se desconoce si se debía a una felicitación por su paternidad o por la presentación de su nuevo trabajo discográfico.

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La realidad de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’

El arranque del tour mundial Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G instauró un récord sin precedentes, tras alcanzar la venta de más de 2 millones de entradas en solo cuatro días en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

La demanda fue tan alta que en ciudades como Madrid y Santiago de Chile se confirmaron cuatro funciones, mientras que en Los Ángeles, Monterrey y otras grandes urbes se añadieron hasta tres noches adicionales.

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El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El itinerario, que comenzará el 24 de julio en Chicago, ya suma 63 presentaciones en estadios, ampliando la cifra original de 39 fechas. Esta expansión responde al fenómeno global que genera la artista, quien ya igualó las cifras de su gira anterior antes de iniciar el nuevo recorrido.

La gira anterior, Mañana Será Bonito World Tour, superó los 2,3 millones de entradas y recaudó más de 300 millones de USD en 62 conciertos internacionales. Ahora, el nuevo tour mantiene ese ritmo y, en mercados clave como Madrid, Karol G agotó rápidamente cuatro noches en el estadio Santiago Bernabéu.

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Karol G se convierte así en la primera mujer latina en liderar una gira mundial de estadios y en encabezar el festival Coachella en 25 años.