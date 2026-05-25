Colombia

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

La Fuerza de Tarea Omega informó que uniformados fueron blanco de una acción armada en la vereda Peña Roja mientras adelantaban operaciones de reconocimiento, en el desarrollo del dispositivo de seguridad previo a las elecciones presidenciales

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Tropas del Ejército Nacional de Colombia se enfrentan con el Ejército de Liberación Nacional en zona rural de Arauca - crédito Ejército de Colombia/X
El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2 fue atacado con explosivos improvisados presuntamente por el GAO-r en Peña Roja, San José del Guaviare - crédito Ejército de Colombia/X

La Fuerza de Tarea Omega divulgó a través de X que, durante operaciones en la vereda Peña Roja, en el municipio de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2 fueron víctimas de una acción terrorista mediante la activación de un dispositivo explosivo improvisado y disparos, presuntamente perpetrados por integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño.

El hecho se registró en el contexto de las acciones del Plan Democracia 2026, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de las comunidades y proteger los puestos de votación de cara a las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo.

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El comunicado difundido por la Fuerza de Tarea Omega detalló que los soldados, en el momento del ataque, adelantaban tareas tácticas de reconocimiento y verificación de un puente sobre un afluente del sector. La institución especificó que, gracias a la reacción inmediata y a los procedimientos de seguridad establecidos, los militares no resultaron afectados durante la acción violenta.

Riesgo para la población civil y denuncias sobre instalación de explosivos

De acuerdo con información de inteligencia militar citada en el comunicado, miembros de grupos armados ilegales estarían ubicando dispositivos explosivos improvisados en zonas rurales del Meta y Guaviare, principalmente sobre puentes, carreteras y pasos obligados utilizados por la población civil.

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El Ejército informó que ningún militar resultó herido gracias a la rápida reacción y a las medidas de seguridad implementadas en la operación - crédito @ftc_omega / X
El Ejército informó que ningún militar resultó herido gracias a la rápida reacción y a las medidas de seguridad implementadas en la operación - crédito @ftc_omega / X

Estas acciones, según el Ejército, buscan poner en riesgo a campesinos, menores de edad, animales y miembros de la fuerza pública, con la intención de afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.

La Fuerza de Tarea Omega enfatizó que muy cerca del sitio donde se activó uno de estos artefactos explosivos hay una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad. Según el comunicado, esta situación demuestra el desprecio de los grupos armados organizados por la vida y la integridad de las comunidades campesinas.

La institución rechazó de forma categórica las acciones criminales que, aseguró, constituyen una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al emplear métodos indiscriminados que amenazan directamente a la población.

Además, reiteró que las operaciones militares en la región continuarán de manera sostenida, conjunta y coordinada para salvaguardar la democracia, garantizar la libre movilidad y proteger a los ciudadanos en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

El ataque armado ocurrió mientras los soldados cumplían labores de reconocimiento en un puente, en el marco del Plan Democracia 2026 - crédito Ejército Nacional
El ataque armado ocurrió mientras los soldados cumplían labores de reconocimiento en un puente, en el marco del Plan Democracia 2026 - crédito Ejército Nacional

Plan Democracia 2026 y medidas de seguridad

El ataque contra las tropas ocurre a solo una semana de las elecciones presidenciales en Colombia. Las operaciones en la zona hacen parte del Plan Democracia 2026, cuyo despliegue busca blindar la seguridad de las comunidades y los puestos de votación en el suroriente del país.

De acuerdo con la información oficial, los soldados continúan en la región desarrollando labores para neutralizar cualquier amenaza terrorista y asegurar condiciones para el ejercicio democrático.

La Fuerza de Tarea Omega realizó un llamado a la población para que denuncie cualquier acción o situación sospechosa de terrorismo a través de la Línea 107 o ante la autoridad más cercana. Enfatizó la necesidad de la colaboración ciudadana para anticipar posibles riesgos y proteger la vida e integridad de los habitantes rurales.

Otros operativos recientes en Guaviare

En el mismo departamento, el Ejército Nacional informó la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de “Calarcá”.

El Ejército Nacional destruyó un laboratorio de cocaína en Guaviare, afectando las finanzas criminales del Bloque Jorge Suárez Briceño y evitando distribución de drogas - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional destruyó un laboratorio de cocaína en Guaviare, afectando las finanzas criminales del Bloque Jorge Suárez Briceño y evitando distribución de drogas - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con datos preliminares del Ejército, este complejo ilegal tenía una capacidad de producción mensual cercana a 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que equivale aproximadamente a 3.652 millones de pesos.

La destrucción de este laboratorio representa, según la institución castrense, un golpe a las finanzas criminales de la estructura armada y evita la comercialización de millones de dosis de estupefacientes. Además, debilita las economías ilícitas que financian acciones terroristas y actividades delictivas contra la población civil y la fuerza pública en el suroriente colombiano.

El Ejército subrayó que estas operaciones cobran especial relevancia en el marco de los próximos comicios electorales, ya que la presencia de la fuerza pública en la región busca brindar garantías para que las comunidades rurales ejerzan su derecho al voto con confianza y libertad.

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