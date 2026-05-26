Colombia

Gustavo Petro afirmó que perdió su hogar durante su mandato: “Destruyeron mi familia dos veces”

El mandatario habló sobre las consecuencias personales derivadas de su gobierno, mencionando el impacto negativo que han tenido la prensa y las autoridades en su vida privada

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En la conversación, el jefe del Ejecutivo expresó que no considera mantenerse en el cargo después de terminar su periodo y señaló que aguardará los resultados electorales antes de definir su futuro - crédito Me Vale/YouTube

El presidente Gustavo Petro aseguró que el poder “desbarató” a su familia, durante una entrevista con Eva Rey en el formato digital Me Vale, en la que habló de su vida privada, el desgaste de la Presidencia y su balance de gobierno.

“Destruyeron mi familia dos veces. Mis nietos viven fuera”, dijo Petro. El mandatario añadió que uno de sus nietos murió “abortado por la presión de la prensa y la Fiscalía contra nosotros”, y sostuvo que hubo presiones sobre Laura Ojeda durante un embarazo para afectar a Nicolás Petro y vincularlo judicialmente con él.

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“Que hemos recibido. Mi núcleo familiar se, no es el mismo con que entré. Lo desbarataron... Pero cuando empiezas a ver que llegas aquí, la gente pensará: “No, pues esto es el paraíso, aquí llegas a gozarte la vida”. Esto es una tortura permanente“, agregó el jefe de Estado durante la entrevista.

El presidente Gustavo Petro relató que el poder había desbaratado su vida familiar - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro relató que el poder había desbaratado su vida familiar - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

Del mismo modo, el mandatario descartó haber promovido una reelección y sostuvo que no contempla seguir en el cargo: “Otros cuatro años en esto, con insultos de la prensa y los ricos mofándose... creo que hay que continuar, pero con otro”.

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También afirmó que primero esperará los resultados electorales antes de definir su vida tras salir de la Casa de Nariño y reiteró que no volverá al Congreso.

Petro recordó dificultades económicas tras dejar la Alcaldía de Bogotá: “Sé lo que es andar sin cuentas”, al referirse a sanciones y problemas financieros que, según dijo, enfrentó años atrás.

En otro segmento, al elegir entre figuras públicas, optó por Karol G sobre Shakira y afirmó: “Karol G. Le ofrecí la Cruz de Boyacá. Es la única que ha llegado a cantar en el jubileo en el Vaticano”.

También eligió a Radamel Falcao García sobre James Rodríguez y afirmó que el delantero “ha sido más luchador”. Sobre periodistas, dijo preferir a María Jimena Duzán por sobre Vicky Dávila, y definió a Margarita Rosa de Francisco como “un ejemplo”.

La entrevista cerró con una autoevaluación de su gestión: Petro se calificó con ocho sobre 10 y afirmó que los cambios que impulsó “quedarán en la historia”.

El presidente Petro evitó revelar detalles sobre su vida sentimental: “¡Ay, Dios mío!”

El presidente Petro relató que la presión de la prensa y la fiscalía provocó el aborto de uno de sus nietos - crédito Me Vale/YouTube
El presidente Petro relató que la presión de la prensa y la fiscalía provocó el aborto de uno de sus nietos - crédito Me Vale/YouTube

En la misma entrevista, el presidente Gustavo Petro reavivó el debate público en Colombia debido a que evitó precisar su situación sentimental y respondió: “Déjame en puntos suspensivos, defino mi vida”.

En el desarrollo de la conversación, Petro habló del rumbo de su gobierno y de episodios que considera relevantes de su administración, según lo expuesto en el diálogo. Sin embargo, cuando Eva Rey lo cuestionó sobre si tenía pareja y si estaba enamorado, el mandatario mantuvo la misma línea y reiteró la idea de dejar el tema abierto.

La entrevista incluyó preguntas directas sobre su vida amorosa. Ante el comentario de Rey: “Ay, pero estamos enamorados, qué bonito”, Petro contestó: “Yo siempre he estado enamorado”, y agregó: “Si uno no está enamorado, no logra resistir lo que es una lucha social de décadas de existencia”.

En otro tramo distendido, Rey le preguntó si su supuesta pareja era más joven o más atractiva, y Petro esquivó una respuesta directa: “¡Ay, Dios mío!”. Cuando la periodista hizo comentarios sobre su aspecto físico, el presidente respondió: “No, estas son las inclemencias de la vida”.

El intercambio abordó además el panorama político y electoral del país. Petro evitó profundizar en asuntos electorales por restricciones legales para funcionarios públicos en períodos preelectorales.

La entrevista con Eva Rey reveló un lado menos formal del presidente Petro, quien abordó temas personales e incómodos con notable naturalidad.

La periodista española Eva Rey consultó al presidente Petro sobre su pareja y la posibilidad de estar enamorado - crédito Me Vale/YouTube
La periodista española Eva Rey consultó al presidente Petro sobre su pareja y la posibilidad de estar enamorado - crédito Me Vale/YouTube

Uno de los momentos más comentados fue cuando Petro respondió directamente a la pregunta sobre el consumo de pornografía con una frase contundente: “Me aburre. La pornografía es para quienes no practican”. Esta declaración, por su tono relajado, generó diversas reacciones en redes sociales.

Cerca del final de la conversación, se tocó un tema de mayor sensibilidad política: el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ante la mención de las críticas sobre el ambiente político, Eva Rey consultó al presidente sobre una posible responsabilidad de su Gobierno, a lo que Petro respondió de forma breve: “Eh, sí, pero no nosotros”.

En resumen, la entrevista ofreció una imagen inusual del mandatario, alejada de los habituales debates políticos. Petro se mostró dispuesto a hablar de errores y relaciones personales, lo que, a pesar de la controversia generada por algunas de sus respuestas, expuso un aspecto poco frecuente de su personalidad pública.

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