Gustavo Petro afirmó que perdió su hogar durante su mandato: “Destruyeron mi familia dos veces”

En la conversación, el jefe del Ejecutivo expresó que no considera mantenerse en el cargo después de terminar su periodo y señaló que aguardará los resultados electorales antes de definir su futuro - crédito Me Vale/YouTube

El presidente Gustavo Petro aseguró que el poder “desbarató” a su familia, durante una entrevista con Eva Rey en el formato digital Me Vale, en la que habló de su vida privada, el desgaste de la Presidencia y su balance de gobierno.

“Destruyeron mi familia dos veces. Mis nietos viven fuera”, dijo Petro. El mandatario añadió que uno de sus nietos murió “abortado por la presión de la prensa y la Fiscalía contra nosotros”, y sostuvo que hubo presiones sobre Laura Ojeda durante un embarazo para afectar a Nicolás Petro y vincularlo judicialmente con él.

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“Que hemos recibido. Mi núcleo familiar se, no es el mismo con que entré. Lo desbarataron... Pero cuando empiezas a ver que llegas aquí, la gente pensará: “No, pues esto es el paraíso, aquí llegas a gozarte la vida”. Esto es una tortura permanente“, agregó el jefe de Estado durante la entrevista.

El presidente Gustavo Petro relató que el poder había desbaratado su vida familiar - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

Del mismo modo, el mandatario descartó haber promovido una reelección y sostuvo que no contempla seguir en el cargo: “Otros cuatro años en esto, con insultos de la prensa y los ricos mofándose... creo que hay que continuar, pero con otro”.

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También afirmó que primero esperará los resultados electorales antes de definir su vida tras salir de la Casa de Nariño y reiteró que no volverá al Congreso.

Petro recordó dificultades económicas tras dejar la Alcaldía de Bogotá: “Sé lo que es andar sin cuentas”, al referirse a sanciones y problemas financieros que, según dijo, enfrentó años atrás.

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En otro segmento, al elegir entre figuras públicas, optó por Karol G sobre Shakira y afirmó: “Karol G. Le ofrecí la Cruz de Boyacá. Es la única que ha llegado a cantar en el jubileo en el Vaticano”.

También eligió a Radamel Falcao García sobre James Rodríguez y afirmó que el delantero “ha sido más luchador”. Sobre periodistas, dijo preferir a María Jimena Duzán por sobre Vicky Dávila, y definió a Margarita Rosa de Francisco como “un ejemplo”.

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La entrevista cerró con una autoevaluación de su gestión: Petro se calificó con ocho sobre 10 y afirmó que los cambios que impulsó “quedarán en la historia”.

El presidente Petro evitó revelar detalles sobre su vida sentimental: “¡Ay, Dios mío!”

El presidente Petro relató que la presión de la prensa y la fiscalía provocó el aborto de uno de sus nietos - crédito Me Vale/YouTube

En la misma entrevista, el presidente Gustavo Petro reavivó el debate público en Colombia debido a que evitó precisar su situación sentimental y respondió: “Déjame en puntos suspensivos, defino mi vida”.

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En el desarrollo de la conversación, Petro habló del rumbo de su gobierno y de episodios que considera relevantes de su administración, según lo expuesto en el diálogo. Sin embargo, cuando Eva Rey lo cuestionó sobre si tenía pareja y si estaba enamorado, el mandatario mantuvo la misma línea y reiteró la idea de dejar el tema abierto.

La entrevista incluyó preguntas directas sobre su vida amorosa. Ante el comentario de Rey: “Ay, pero estamos enamorados, qué bonito”, Petro contestó: “Yo siempre he estado enamorado”, y agregó: “Si uno no está enamorado, no logra resistir lo que es una lucha social de décadas de existencia”.

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En otro tramo distendido, Rey le preguntó si su supuesta pareja era más joven o más atractiva, y Petro esquivó una respuesta directa: “¡Ay, Dios mío!”. Cuando la periodista hizo comentarios sobre su aspecto físico, el presidente respondió: “No, estas son las inclemencias de la vida”.

El intercambio abordó además el panorama político y electoral del país. Petro evitó profundizar en asuntos electorales por restricciones legales para funcionarios públicos en períodos preelectorales.

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La entrevista con Eva Rey reveló un lado menos formal del presidente Petro, quien abordó temas personales e incómodos con notable naturalidad.

La periodista española Eva Rey consultó al presidente Petro sobre su pareja y la posibilidad de estar enamorado - crédito Me Vale/YouTube

Uno de los momentos más comentados fue cuando Petro respondió directamente a la pregunta sobre el consumo de pornografía con una frase contundente: “Me aburre. La pornografía es para quienes no practican”. Esta declaración, por su tono relajado, generó diversas reacciones en redes sociales.

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Cerca del final de la conversación, se tocó un tema de mayor sensibilidad política: el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ante la mención de las críticas sobre el ambiente político, Eva Rey consultó al presidente sobre una posible responsabilidad de su Gobierno, a lo que Petro respondió de forma breve: “Eh, sí, pero no nosotros”.

En resumen, la entrevista ofreció una imagen inusual del mandatario, alejada de los habituales debates políticos. Petro se mostró dispuesto a hablar de errores y relaciones personales, lo que, a pesar de la controversia generada por algunas de sus respuestas, expuso un aspecto poco frecuente de su personalidad pública.