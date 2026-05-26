Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

'La casa de los famosos Colombia' entra en la recta final con el ingreso de los jefes de campaña - crédito cortesía Canal RCN

La recta final de La casa de los famosos Colombia vivió una jornada cargada de emociones con el ingreso de los jefes de campaña de los finalistas, un movimiento que marcó un giro estratégico en la competencia y generó reacciones inmediatas dentro y fuera del reality.

Con la eliminación de Beba de la Cruz y la definición del Top 5, la producción del Canal RCN presentó en pleno a quienes acompañarán a los concursantes rumbo a la gran final del 29 de mayo.

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El anuncio desató sorpresa entre los habitantes de la casa estudio. Juanda Caribe estará respaldado por Mariana Zapata; Valentino Lázaro contará con Nicolás Arrieta; Tebi Bernal tendrá a Sofía Jaramillo; mientras que Alejandro Estrada recibió la noticia de que su jefa de campaña será Alexa Torrex. Fue precisamente esta última decisión la que encendió los ánimos, debido a la cercanía de Alexa tanto con Alejandro como con Tebi.

De acuerdo con lo mostrado en la gala, tanto Tebi Bernal como Alejandro Estrada eligieron como primera opción a Alexa Torrex para que los acompañara en la recta final. Frente a la encrucijada, la producción pidió a Alexa que tomara una decisión en vivo, ante la mirada atenta de sus compañeros y el público.

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La influenciadora explicó: “Es una decisión que estuve pensando por mucho tiempo, que no fue fácil decidir entre mi mejor amigo y la persona que me gusta, que me encanta… Esta decisión la tomé con muchos pros, muchos contras, con el fandom, con mi familia, con muchas personas…”.

La joven argumentó que se inclinó por Alejandro porque “yo sé que no tienes más personas, que compartimos la misma ciudad, y que soy leal desde el momento uno y es por eso que te elegía a ti, Alejandro”. Su declaración generó una reacción inmediata en el set. Alejandro celebró y agradeció la lealtad de Alexa, mientras que Tebi Bernal se limitó a sonreír y aplaudir, aunque el gesto no pasó desapercibido para los seguidores del programa, quienes interpretaron la actitud de Tebi como un signo de molestia o decepción.

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Las redes sociales y los foros de fanáticos recogieron rápidamente el sentir de la audiencia. La elección de Alexa Torrex dividió opiniones y fue tema de conversación entre quienes siguen de cerca la competencia. Algunos usuarios calificaron la decisión como un acto de lealtad, mientras otros expresaron su simpatía por Tebi y manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido.

En medio de la tensión, Alexa aclaró que su relación con Tebi podría continuar fuera del reality: “el amor se dará afuera si toca darse”, afirmó la influenciadora, dejando abierta la posibilidad de que la historia entre ambos evolucione después de la final. Por su parte, la entrada de los jefes de campaña fue recibida con entusiasmo por los demás finalistas, quienes se mostraron agradecidos por el apoyo de sus allegados en esta etapa decisiva.

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La gran final de La casa de los famosos Colombia se celebrará el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por la pantalla de Canal RCN. El público tendrá la última palabra para definir al ganador en una edición marcada por alianzas, estrategias y momentos de tensión que continúan generando expectativa hasta el último día.