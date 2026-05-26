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Así ve la prensa internacional la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Será el último baile de James”

La Tricolor debutará el 17 de junio en la Copa del Mundo, pero antes tendrá un partido en Bogotá ante Costa Rica y otro más ante Jordania en San Diego, Estados Unidos

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James Rodríguez es el nombre en común en los diarios del mundo luego de que Néstor Lorenzo revelara la lista de 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF
James Rodríguez es el nombre en común en los diarios del mundo luego de que Néstor Lorenzo revelara la lista de 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que enfrentará en la primera ronda a Uzbekistán en la Ciudad de México, a la República Democrática del Congo en Guadalajara y a Portugal, en el partido más costoso de la fase de grupos, en Miami.

La lista en Colombia incluyó los nombres que se esperaban, salvo el de Rafael Santos Borré, jugador que hizo parte de todo el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. También se destacó la ausencia de Sebastián Villa, jugador del agrado de Néstor Lorenzo, pero que su delito de violencia de género en Argentina lo condeno a quedarse por fuera de la lista final.

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O Jogo sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito O Jogo
O Jogo sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito O Jogo

En Portugal, país con el que rivalizará la Tricolor el 27 de junio en el Hard Rock Stadium, destacaron el llamado de dos jugadores que militan en dos de los clubes más importantes de la Primeira Liga: Richard Ríos y Luis Suárez. El diario O Jogo dentro de su nota destacó a otros exjugadores del fútbol portugués como James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, todos con pasado en el Porto FC.

Marca sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Marca
Marca sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Marca

Siguiendo en Europa, el diario Marca de España destacó la presencia de James Rodríguez, titulando su presencia en la lista de 26 como “el último baile” con la camiseta Tricolor en las Copas del Mundo. Juan Camilo Hernández también fue mencionado en la nota como sorpresa y destacando su aporte en la campaña del Real Betis, que jugará Champions League en la temporada 2026-2027.

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BBC Sports sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito BBC Sports
BBC Sports sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito BBC Sports

La BBC Sports recordó en su nota en donde anuncian los 26 convocados el reciente suceso médico de James Rodríguez después de los partidos amistosos contra Croacia y Francia, donde sufrió un cuadro severo de deshidratación y los rumores en redes sociales que apuntaban a que el capitán de la selección Colombia había contraído rabdomiólisis; situación que fue desmentida por su equipo el Minnesota United de la MLS.

L'Equipe sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito L'Equipe
L'Equipe sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito L'Equipe

En Europa otro de los prestigiosos medios de comunicación que reseñaron la convocatoria cafetera para la Copa del Mundo fue L’Equipe que centró su nota en las dos figuras colombianas: Luis Díaz y James Rodríguez, pero también dejó un espacio para destacar a Deiver Machado, jugador del descendido Nantes de Ligue 1, y David Ospina, exportero del Niza desde la temporada 2008-2009 hasta la temporada 2013-2014.

TyC Sports sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito TyC Sports
TyC Sports sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito TyC Sports

Desde Argentina, uno de los canales más importantes del país suramericano se refirió a la presencia de Kevin Castaño, que apenas acumula 222 minutos en siete partidos durante el 2026. TyC Sports también se refirió a la sorpresa de dejar por fuera a Sebastián Villa, que pese a su gran rendimiento deportivo, sigue siendo recordado por la condena en su contra por violencia de género.

Récord de México sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Récord de México
Récord de México sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Récord de México

Por último, en México, sede de dos partidos de la selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA se refirieron a la presencia de Willer Ditta “pieza fundamental para La Maquina”, refiriéndose a Cruz Azul, reciente campeón del fútbol méxicano, pero lamentando la ausencia en la lista de Kevin Mier, compañero de club del defensor, pero que la fractura de tibia le permitió ceder terreno en la lucha.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

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