Iván Cepeda y De la Espriella lideran en intención de voto; Paloma Valencia aparece distante, según encuesta del CNC

El 31 de mayo de 2026 se realizarán en Colombia las elecciones presidenciales; Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 33,4% según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio.
En la segunda posición está Abelardo de la Espriella con un 30,9%, mientras que en el tercer puesto figura Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con un 12,6% de intención de voto.
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Claudia López y Sergio Fajardo completan los cinco primeros lugares de la encuesta, con 2,5% y 2,1% de intención de voto, respectivamente.
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