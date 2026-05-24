Iván Cepeda y De la Espriella lideran en intención de voto; Paloma Valencia aparece distante, según encuesta del CNC

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, candidatos que esperan ser los próximos presidentes de Colombia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

El 31 de mayo de 2026 se realizarán en Colombia las elecciones presidenciales; Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 33,4% según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio.

En la segunda posición está Abelardo de la Espriella con un 30,9%, mientras que en el tercer puesto figura Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con un 12,6% de intención de voto.

PUBLICIDAD

Claudia López y Sergio Fajardo completan los cinco primeros lugares de la encuesta, con 2,5% y 2,1% de intención de voto, respectivamente.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD