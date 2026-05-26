Estrenaron el videoclip de ‘Sin medir distancias’ en homenaje a Diomedes Díaz, que habría cumplido 69 años

Diomedes Díaz habría cumplido 69 años: lanzaron el videoclip de 'Sin medir distancias' por los 40 años de la canción - crédito cortesía Sony Music Colombia

En el 69° aniversario del nacimiento de Diomedes Díaz, se presentó el videoclip oficial de Sin medir distancias como parte de la conmemoración por los 40 años de su lanzamiento. El estreno, realizado el 26 de mayo de 2026, coincidió con el natalicio del cantante, una de las figuras más influyentes de la música vallenata.

Según informaron los organizadores del homenaje, la iniciativa busca resaltar el impacto cultural y emocional de un tema que ha trascendido generaciones y fronteras dentro de Colombia.

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La producción del videoclip estuvo a cargo de Marginal Cine y la dirección recayó en Daniel Ochoa. El audiovisual se construyó a partir de una convocatoria abierta: invitó a seguidores de distintas regiones de Colombia a enviar videos personales con momentos significativos de sus vidas. De acuerdo con lo reportado por los realizadores, la respuesta incluyó materiales de reuniones familiares, celebraciones, serenatas y despedidas, lo que permitió que el resultado final reflejara la diversidad y el sentir colectivo de los colombianos.

“El verdadero protagonista es el vínculo emocional entre la música y las vivencias de la gente”, detalló el equipo de producción en un comunicado difundido a medios.

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Un homenaje audiovisual reúne historias y emociones de fanáticos colombianos, quienes participan en la conmemoración del natalicio del Cacique de La Junta a través de una convocatoria abierta - crédito cortesía Sony Music - Paola España Comunicaciones

“Sin medir distancias de Diomedes Díaz, cumple 40 años. Para conmemorarla, hicimos un video con momentos reales de colombianos a lo largo de cuatro décadas. Lo que verán a continuación es, al igual que la canción, la vida misma”, dice la dedicatoria del video que ya está disponible en el canal de YouTube del fallecido cantante.

Sin Medir Distancias fue incluida originalmente en el álbum Brindo con el Alma, publicado en 1986, y contó con el acompañamiento en el acordeón de Gonzalo Arturo “El Cocha” Molina. Desde entonces, la canción se consolidó como uno de los títulos más emblemáticos del repertorio de Diomedes Díaz y figura entre los más reproducidos de su catálogo a nivel nacional e internacional. Además de su éxito en cifras de consumo, el tema se mantiene vigente por la profundidad de su mensaje y por su presencia constante en celebraciones, eventos sociales y espacios familiares.

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La pieza, dirigida por Daniel Ochoa y producida por Marginal Cine, refleja el vínculo entre la música vallenata y la vida cotidiana de los colombianos - crédito cortesía Sony Music Colombia

La letra de Sin Medir Distancias fue escrita por Gustavo Gutiérrez Cabello, compositor vallenato, quien propuso una reflexión sobre la incertidumbre y la sensibilidad humana. Cuatro décadas después de su lanzamiento, la interpretación de Diomedes Díaz continúa generando identificación y nostalgia en distintas generaciones. Según información de los organizadores de la conmemoración, la introducción musical se asocia de inmediato con la memoria colectiva de los colombianos.

A lo largo de su carrera, Diomedes Díaz, conocido como “El Cacique de la Junta”, logró consolidar su obra como símbolo de identidad popular y referencia de la música vallenata. El impacto de su legado se traduce en el reconocimiento de canciones como Sin Medir Distancias como himnos no oficiales que conectan a personas de distintas edades, regiones y contextos. En palabras de la producción, “esta pieza audiovisual colectiva se convierte en un homenaje construido a partir de las historias, recuerdos y emociones de los colombianos”.

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'Sin Medir Distancias', incluida en el álbum 'Brindo con el Alma' de 1986, sigue siendo uno de los temas más reproducidos y recordados del repertorio de Diomedes Díaz - crédito cortesía Sony Music Colombia

Tras el estreno del videoclip, los seguidores del vallenato acudieron masivamente a la publicación y compartieron mensajes para Diomedes Díaz, sumándose a la celebración de su cumpleaños. “DIOMEDES ES EL MÁS GRANDE DE LA MÚSICA COLOMBIANA”, “Pueden pasar miles y millones de años que otro artista como diomedes jamás volverá a existir”, “Quien lo extraña hoy 26 de mayo? Te extrañamos mucho, cacique”, “como buena Diomedista, feliz cumpleaños hasta el cielo” (Sic), dicen las reacciones.

El estreno del videoclip se suma a una serie de actividades conmemorativas organizadas para este 26 de mayo, fecha en la que Diomedes Díaz habría cumplido 69 años. Los promotores del homenaje destacaron el carácter participativo del proyecto y su objetivo de mantener viva la relación entre la música vallenata y la experiencia social del país. El material completo está disponible en plataformas digitales y fue compartido como parte de los contenidos oficiales de la celebración.

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A pesar de su fallecimiento en 2013, Diomedes Díaz continúa reuniendo generaciones de seguidores y su música mantiene una presencia constante en celebraciones - crédito cortesía Sony Music Colombia

Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013, pero su legado permanece intacto. A pesar de su partida, continúa siendo uno de los artistas más aclamados por el público colombiano, y su música sigue reuniendo a nuevas generaciones que encuentran en sus canciones un vínculo con la tradición y la cultura popular del país.