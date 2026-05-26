Colombia

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto la recreó 32 años después

Este himno vallenato, nacido para celebrar la hazaña de la Tricolor en 1994, sigue siendo protagonista indiscutible cada vez que la selección Colombia alcanza un nuevo logro en el fútbol internacional

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'Yo soy mundial' es la única canción vallenata grabada por Diomedes Díaz dedicada a la Selección Colombia - crédito Archivo Colprensa/Diomedes Díaz - YouTube
'Yo soy mundial' es la única canción vallenata grabada por Diomedes Díaz dedicada a la Selección Colombia - crédito Archivo Colprensa/Diomedes Díaz - YouTube

El 26 de mayo es una fecha especial para los amantes de la música vallenata en Colombia. Se celebra el natalicio del icónico cantante Diomedes Díaz, uno de los mayores exponentes de este género musical y considerado el máximo vendedor de discos en la historia del país, con más de 20 millones de copias vendidas.

A lo largo de su carrera, el ‘cacique de La Junta’, como se le conoció popularmente al oriundo del corregimiento de La Junta, en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira, Colombia), escribió 183 canciones registradas bajo su autoría, caracterizándose por ser un reflejo crudo, honesto y poético de su propia vida.

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Sin embargo, hubo otros temas musicales donde expresaba su amor y su aprecio por varios hechos del país, entre ellos el deporte nacional.

Una de ellas fue la canción Yo soy Mundial, que registró su vínculo indeleble con el fútbol colombiano, dedicada específicamente a la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos 1994 y que, en la actualidad, retumba en los aficionados de la Tricolor que participará en la edición del 2026.

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El tema fue incluido en el álbum 26 de mayo (1994) con el acordeonero Juan Humberto Rois, conocido como Juancho Rois, quien tiene el registro de la autoría de esta pieza musical, en la que desarrolló la composición en un ritmo tropical con el objetivo de rendir homenaje al equipo dirigido en ese momento por Francisco Maturana tras su histórico pase a la cita mundialista.

Historia de ‘Yo soy Mundial’

El origen de la canción quedó asociado al momento en que la selección aseguró su cupo a la Copa del Mundo, tras derrotar a su similar de Argentina por un marcador de 5-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El locutor y presentador Jaime Pérez Parodi, en declaraciones citadas por el diario El Pilón de Valledupar, reconstruyó el momento exacto en el que el artista vallenato decidió dedicarle una canción al Equipo de Todos.

“Íbamos en el bus a realizar una presentación y de un momento a otro el acordeonero Juancho Rois y el bajista Rangel ‘El Maño’ Torres armaron una recocha (desorden) musical con versos dedicados a la Selección Colombia. Diomedes, al oírlos, le gustó y armaron la canción en poco tiempo”, mencionó.

Agregó también que el resultado superó la improvisación inicial, tanto que al interior de la dupla vallenata se tenía la creencia de que sería la canción que le daría suerte a Colombia en el Mundial de 1994.

Creía que la canción se había hecho en recocha, pero se la tomaron en serio y la grabaron con el resultado que todos conocen. Se pegó de inmediato e incluso Juancho Rois decía que esa era la fórmula para que Colombia fuera campeona del mundo”, dijo.

La obra se convirtió en interpretación obligada en las presentaciones de la agrupación y, según El Pilón, también recibió agradecimientos de jugadores y cuerpo técnico. Uno de ellos fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama que agradeció a Diomedes Díaz por su interpretación.

Gracias Diomedes por ese aporte musical para nuestra Selección”, mencionó el entonces capitán de la tricolor en declaraciones citadas por el medio local.

Además de Valderrama, Pérez Parodi recordó que la canción también incluyó a varios futbolistas que integraban la nómina de la Tricolor como Óscar Córdoba, Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Hernán ‘Carepa’ Gaviria, Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez, Antony ‘El Pipa’ de Ávila, Harold Lozano, Iván René Valenciano, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea, Fredy Rincón, Óscar Cortés, Wilson Pérez, entre otros.

Diomedes Díaz era un seguidor del fútbol y tenía como equipos preferidos a la Selección Colombia y al Junior de Barranquilla. De hecho, el portal digital Festival de Acordeones resaltó que el artista asistía al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y mantenía amistad con varios jugadores del seleccionado y los mencionaba incluso en sus discos.

La longevidad del impacto de Yo soy mundial quedó en evidencia cuando, en mayo de 2026, Martín Elías Jr.—nieto de Diomedes Díaz— realizó una nueva grabación junto al acordeonero Rolando Ochoa.

Esta reedición marcó el primer relevo generacional documentado de la obra original y demostró la persistencia del repertorio familiar en la escena contemporánea del vallenato, reactivando el flujo de audiencias entre los seguidores históricos del género y los ciclos de celebración del fútbol nacional.

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