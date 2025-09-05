Colombia

MinDefensa alertó que “atentados en Cali son producto de la financiación de cultivos ilegales”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en Cali tras los recientes atentados y reveló nuevas medidas militares y policiales para enfrentar la situación en el Valle del Cauca

Por Mauricio Villamil

Guardar
| Crédito Ministerio de Defensa
| Crédito Ministerio de Defensa

Las autoridades nacionales, departamentales y locales se reunieron en Cali para revisar la situación de seguridad que enfrenta la capital del Valle del Cauca después de los ataques terroristas registrados en agosto.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acompañado por la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder.

El alcalde de Cali, Alejandro
El alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora del departamento de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro | EFE/ Alcaldía de Cali

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Durante el consejo de seguridad se analizaron los avances de los compromisos asumidos en semanas anteriores, además de las acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses. El jefe de la cartera de Defensa destacó la necesidad de mantener la articulación entre las distintas instituciones para enfrentar a los grupos responsables de la violencia.

Según reseñó W Radio, el ministro expresó: “Hay un reto muy importante por mantener la acción coordinada con los diferentes entes y transformar el territorio. Esperamos muy pronto, y vamos a trabajar arduamente en ello, en declarar a Jamundí como zona libre de cultivos para uso ilegal”.

Las autoridades explicaron que uno de los pilares de la estrategia en la región se centra en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, liderado por la Gobernación del Valle. Este proceso busca ofrecer alternativas a los campesinos que dependen de economías ilegales, con el fin de reducir el impacto del narcotráfico en municipios como Jamundí.

Ministro de Defensa - Pedro
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez | crédito Ministerio de Defensa/Facebook

A la par, la Fuerza Pública adelanta un plan de control sobre la circulación de insumos químicos y materiales que son empleados en la producción de base de coca. La meta es impedir que estos elementos lleguen a las zonas rurales donde operan laboratorios clandestinos.

Sánchez Suárez confirmó la llegada de refuerzos militares en los próximos días. Se trata de 70 soldados especializados del Ejército Nacional que se desplegarán en el sur del Valle, con énfasis en los corredores que comunican Jamundí con el departamento del Cauca. La misión de este grupo será reforzar la seguridad en las vías y garantizar la movilidad de los habitantes.

El ministro también informó que antes de que finalice octubre se sumarán vehículos blindados para las labores de patrullaje en la región. Estos equipos, junto con el personal adicional, estarán enfocados en reducir la capacidad de acción de las estructuras que han ejecutado actos terroristas en Cali y municipios vecinos.

En la reunión, la Gobernación del Valle reiteró su compromiso con la sustitución de cultivos ilegales y con la coordinación permanente junto a las Fuerzas Armadas. El propósito es integrar esfuerzos entre el nivel local y nacional para recuperar la tranquilidad en los territorios más golpeados por la violencia.

El balance de la Fuerza Pública en lo que va del año también fue presentado durante el consejo. Según el ministro de Defensa, las operaciones en el Valle del Cauca han afectado directamente a cerca de mil integrantes de grupos armados organizados. Asimismo, se reportó la incautación de 120 armas de largo alcance y 268 de corto alcance.

Las autoridades también lograron neutralizar un importante número de explosivos. De acuerdo con las cifras reveladas por el Gobierno, se decomisaron 1.132 artefactos explosivos y 2.665 kilogramos de material destinado a la fabricación de estos dispositivos. Estos resultados forman parte de las operaciones que buscan frenar los atentados y proteger tanto a la población civil como a la infraestructura pública.

El vehículo donde estaba el
El vehículo donde estaba el armamento habría tenido como destino el Urabá antioqueño- crédito Policía Nacional

El Ministerio de Defensa subrayó que la violencia registrada en Cali y en otros puntos del departamento está directamente relacionada con las rentas ilícitas que generan los cultivos de uso ilegal. En ese sentido, Sánchez afirmó ante los medios que los recientes ataques se financiaron gracias a estas economías ilegales, lo que convierte su erradicación y sustitución en un eje prioritario de la estrategia de seguridad.

Finalmente, se destacó que 29 personas han sido capturadas como presuntas responsables de los actos terroristas ocurridos en la capital del Valle. Estas detenciones hacen parte de las investigaciones conjuntas adelantadas por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de identificar a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

Temas Relacionados

MinDefensaPedro SánchezAtentados en CaliCultivos ilícitosFinanciación al terrorismoColombia-noticias

Más Noticias

Estudiantes señalan que ministerios del Gobierno Petro ‘se tiran la pelota’ por la responsabilidad del fin del subsidio de intereses del Icetex

El anuncio del Icetex sobre el retiro progresivo del subsidio a la tasa de interés generó preocupación entre asociaciones estudiantiles, que exigen claridad sobre el papel del Gobierno

Estudiantes señalan que ministerios del

Docentes del Eje Cafetero y FOMAG pactaron compromisos para mejorar atención en salud

Tras semanas de reclamos, maestros de Risaralda, Caldas y Quindío lograron acuerdos con FOMAG y la Fiduprevisora para reforzar la prestación de servicios médicos

Docentes del Eje Cafetero y

Llevar efectivo en Colombia: esta es la suma máxima que permiten portar dentro y fuera del país

Las autoridades colombianas sí exigen justificar su procedencia y establecen controles estrictos en viajes internacionales

Llevar efectivo en Colombia: esta

Expertos alertan sobre correos falsos en Colombia con citaciones judiciales que esconden troyano

Una campaña de ciberataques usa supuestas demandas judiciales para instalar programas espía en dispositivos en Colombia

Expertos alertan sobre correos falsos

Abogado de Epa Colombia explica impacto del hallazgo de celular en régimen de visitas con su hija

El abogado Francisco Bernate aclaró si el hallazgo de celulares en la reclusión de Daneidy Barrera afectará los encuentros con su hija

Abogado de Epa Colombia explica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Blessd inunda el ranking Spotify

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Deportes

Una medida de la FIFA

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 17: solo queda un cupo y Colombia se juega su puesto

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla