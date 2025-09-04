Colombia

Video | Nada detuvo a banda de ladrones en Cundinamarca que resultó llevándose a empujones el vehículo que se robaron

Varios delincuentes aprovecharon un descuido para llevarse un Chevrolet Beat empujándolo hasta retirarlo del sitio, en el municipio de Chía, Cundinamarca

En total fueron tres los ladrones que se llevaron el vehículo - crédito @elinformativocotachiacajica/IG

Un nuevo caso de hurto de vehículo se reportó en la madrugada del martes 2 de septiembre de 2025 en la vereda Samaria, zona rural del municipio de Chía, Cundinamarca.

Según información de residentes del sector, varias personas habrían aprovechado un descuido para sustraer un Chevrolet Beat gris oscuro con placas GKY 495, empujando el vehículo hasta retirarlo del sitio.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que los presuntos responsables movilizan el automóvil sin que se presentara reacción en el lugar.

Esta situación ocurre en el contexto de una serie de robos que afectan a Bogotá y a municipios vecinos de Cundinamarca. La familia propietaria del vehículo solicitó colaboración a la ciudadanía para recuperar el automóvil.

Sin embargo, los usuarios han reaccionado con comentarios, dejando a la vista su rechazo por el accionar de los rateros que, pese a no poder accionar el mecanismo para encender el automotor, se las ingeniaron para cometer el ilícito.

Mientras los otros dos estaba en la parte posterior, uno de ellos iba a bordo de la cabina.

crédito @elinformativocotachiacajica/IG

