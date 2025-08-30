Actualizan la hoja de vida de Juliana Guerrero: apareció con los requisitos para ser viceministra de la Juventud

Mágicamente, Juliana Guerrero cuenta con los requistos para ser viceministra - crédito Colprensa y @infopresidencia/X

La reciente actualización en la hoja de vida de Juliana Guerrero modificó de manera sustancial su perfil profesional, lo que allana el camino para su designación como viceministra de la Juventud. En la página de la Presidencia de la República, el 29 de agosto de 2025, volvió a publicarse su currículum, apenas quince días después de una versión anterior, pero con una diferencia central: Guerrero pasó de contar únicamente con títulos técnicos a registrar un título profesional en Contaduría Pública de la Universidad San José, Bogotá.

El contraste entre ambas hojas de vida no se limita a la formación académica. Mientras que en la primera versión se consignaba una experiencia como servidora pública de 1 año y 2 meses, en la más reciente ese periodo se amplió a 1 año y 3 meses. Sin embargo, el cambio más relevante radica en la educación: la hoja de vida anterior solo mencionaba una tecnología en Gestión Contable y Tributaria, además de un título técnico, mientras que la nueva incluye el pregrado universitario.

La experiencia laboral de Guerrero también fue objeto de controversia, especialmente por su vinculación con la Universidad Industrial de Santander (UIS). Hace veinte días, el medio Metropolitano de Bucaramanga reveló que Juliana Andrea Guerrero firmó dos contratos de prestación de servicios con la UIS, por un total de $12 millones (noviembre-diciembre de 2023 y enero-febrero de 2024), asociados al Convenio Interadministrativo 2402 de 2023, que fue adjudicado en solo ocho días durante la Ley de Garantías y ascendía a $14.500 millones.

De igual manera, se detectó que los informes presentados eran idénticos, carecían de soportes y fueron cargados en el sistema SECOP meses después. Además, se identificaron cambios de supervisor sin documentación que los justificara. Tres integrantes del proyecto declararon a los periodistas que nunca vieron a Guerrero en las instalaciones de la Universidad.

Estos cambios en la hoja de vida transforman de manera significativa el perfil de Juliana Guerrero, quien hasta hace poco solo acreditaba una formación académica modesta. Ahora, con la inclusión del título profesional, su nombramiento como viceministra de la Juventud parece inminente, ya que no sería necesario modificar el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad.

La postulación de Guerrero ya había generado inquietudes en el Congreso de la República. Dos semanas atrás, la representante Jennifer Pedraza advirtió sobre los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministro de la Juventud, entre los que se encuentran poseer un título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional.

En las hojas de vida que se publican en la Función Pública, los funcionarios deben detallar sus estudios, los semestres aprobados y si han obtenido el grado. Resulta llamativo que en la versión de hace quince días no figurara ninguna referencia a los 10 semestres que ahora Guerrero afirma haber cursado.

Así fue como Juliana Guerrero llegó a trabajar con Petro

Según información difundida por El Tiempo, integrantes de la Casa de Nariño detallaron que Juliana Guerrero cobró notoriedad desde la primera campaña de Gustavo Petro en Valledupar, donde ejerció labores de apoyo político.

Se conoció que la influencia de un coronel retirado de la policía, cercano al mandatario, habría sido la ficha clave para facilitar la inclusión de las hermanas Guerrero en el Gobierno nacional, pese a carecer de estudios universitarios.

Se trata del coronel (r) William Castellanos, coronel retirado y exjefe de seguridad del hoy presidente, que funcionó como enlace para que las hermanas Guerrero ingresaran y escalaran posiciones en la actual administración.

“Yo hice parte de la seguridad del entonces candidato Gustavo Petro. En ese rol conocí mucha gente, entre ellas a Juliana y a Verónica. Las conocí en Valledupar desde la primera campaña a la Presidencia del hoy mandatario. En la reciente campaña (en 2022) ellas eran líderes en universidades y acompañaron varios eventos no solo en Valledupar, sino en lugares cercanos”, señaló el coronel al medio citado.