Colombia

Actualizan la hoja de vida de Juliana Guerrero: apareció con los requisitos para ser viceministra de la Juventud

Con la inclusión del título profesional, su nombramiento en el cargo parece inminente, ya que no sería necesario modificar el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Mágicamente, Juliana Guerrero cuenta con
Mágicamente, Juliana Guerrero cuenta con los requistos para ser viceministra - crédito Colprensa y @infopresidencia/X

La reciente actualización en la hoja de vida de Juliana Guerrero modificó de manera sustancial su perfil profesional, lo que allana el camino para su designación como viceministra de la Juventud. En la página de la Presidencia de la República, el 29 de agosto de 2025, volvió a publicarse su currículum, apenas quince días después de una versión anterior, pero con una diferencia central: Guerrero pasó de contar únicamente con títulos técnicos a registrar un título profesional en Contaduría Pública de la Universidad San José, Bogotá.

El contraste entre ambas hojas de vida no se limita a la formación académica. Mientras que en la primera versión se consignaba una experiencia como servidora pública de 1 año y 2 meses, en la más reciente ese periodo se amplió a 1 año y 3 meses. Sin embargo, el cambio más relevante radica en la educación: la hoja de vida anterior solo mencionaba una tecnología en Gestión Contable y Tributaria, además de un título técnico, mientras que la nueva incluye el pregrado universitario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Con la inclusión del título
Con la inclusión del título profesional, su nombramiento en el cargo parece inminente, ya que no sería necesario modificar el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad - crédito presidencia

La experiencia laboral de Guerrero también fue objeto de controversia, especialmente por su vinculación con la Universidad Industrial de Santander (UIS). Hace veinte días, el medio Metropolitano de Bucaramanga reveló que Juliana Andrea Guerrero firmó dos contratos de prestación de servicios con la UIS, por un total de $12 millones (noviembre-diciembre de 2023 y enero-febrero de 2024), asociados al Convenio Interadministrativo 2402 de 2023, que fue adjudicado en solo ocho días durante la Ley de Garantías y ascendía a $14.500 millones.

De igual manera, se detectó que los informes presentados eran idénticos, carecían de soportes y fueron cargados en el sistema SECOP meses después. Además, se identificaron cambios de supervisor sin documentación que los justificara. Tres integrantes del proyecto declararon a los periodistas que nunca vieron a Guerrero en las instalaciones de la Universidad.

Estos cambios en la hoja de vida transforman de manera significativa el perfil de Juliana Guerrero, quien hasta hace poco solo acreditaba una formación académica modesta. Ahora, con la inclusión del título profesional, su nombramiento como viceministra de la Juventud parece inminente, ya que no sería necesario modificar el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad.

La congresista denunció que Guerrero
La congresista denunció que Guerrero no contaba con los requisitos académicos para aspirar al cargo de viceministra - crédito @JenniferPedraz/X

La postulación de Guerrero ya había generado inquietudes en el Congreso de la República. Dos semanas atrás, la representante Jennifer Pedraza advirtió sobre los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministro de la Juventud, entre los que se encuentran poseer un título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional.

En las hojas de vida que se publican en la Función Pública, los funcionarios deben detallar sus estudios, los semestres aprobados y si han obtenido el grado. Resulta llamativo que en la versión de hace quince días no figurara ninguna referencia a los 10 semestres que ahora Guerrero afirma haber cursado.

Así fue como Juliana Guerrero llegó a trabajar con Petro

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de su corta edad - crédito @armandobenedetti/Instagram

Según información difundida por El Tiempo, integrantes de la Casa de Nariño detallaron que Juliana Guerrero cobró notoriedad desde la primera campaña de Gustavo Petro en Valledupar, donde ejerció labores de apoyo político.

Se conoció que la influencia de un coronel retirado de la policía, cercano al mandatario, habría sido la ficha clave para facilitar la inclusión de las hermanas Guerrero en el Gobierno nacional, pese a carecer de estudios universitarios.

Se trata del coronel (r) William Castellanos, coronel retirado y exjefe de seguridad del hoy presidente, que funcionó como enlace para que las hermanas Guerrero ingresaran y escalaran posiciones en la actual administración.

“Yo hice parte de la seguridad del entonces candidato Gustavo Petro. En ese rol conocí mucha gente, entre ellas a Juliana y a Verónica. Las conocí en Valledupar desde la primera campaña a la Presidencia del hoy mandatario. En la reciente campaña (en 2022) ellas eran líderes en universidades y acompañaron varios eventos no solo en Valledupar, sino en lugares cercanos”, señaló el coronel al medio citado.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroViceministra de la JuventudGobierno nacionalHoja de vidaEstudios universitariosRequisitosColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali dio el golpe en el mercado de fichajes con el regreso de Adrián Ramos: así fue su presentación

Después de casi nueve meses de despedirse de los rojos, el delantero regresó a la institución para sacarla de la crisis de resultados en el segundo semestre de 2025

América de Cali dio el

Cayó alias Pantera, segundo cabecilla de las disidencias de las Farc en Caquetá: figuraba en el cartel de los más buscados

Su arresto afecta la capacidad de intimidación y extorsión del grupo armado ilegal en zonas rurales y urbanas del departamento. Tenía un negocio de ganado como fachada de sus actividades delictivas

Cayó alias Pantera, segundo cabecilla

Así fue la búsqueda de Valeria Afanador: más de 200 personas trabajaron durante 18 días para encontrarla

El cuerpo de la niña de 10 años fue hallado en el río Frío, en Cajicá, Cundinamarca, a 300 metros, aproximadamente, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles

Así fue la búsqueda de

Convocatoria de la selección Colombia: estas fueron las ausencias más sonadas en el llamado de Néstor Lorenzo

El llamado de 26 jugadores para los partidos ante Bolivia y Venezuela dejó algunas novedades largamente pedidas por los aficionados, pero también preguntas por varios ausentes

Convocatoria de la selección Colombia:

Uno de los criminales más buscados de Colombia fue asesinado frente a su mamá en Santa Marta

La Policía Nacional informó que Duvalier Sanabria había sido imputado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y fuga de presos

Uno de los criminales más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Conoce el K-drama de chefs

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Sergio Fajardo se le midió a la cocina: le enseñó a Ibai la receta de la arepa, todo quedó en video

‘Narcos’, la serie que potenció el polémico “narcoturismo” en Colombia, cumple 10 años

Deportes

América de Cali dio el

América de Cali dio el golpe en el mercado de fichajes con el regreso de Adrián Ramos: así fue su presentación

Convocatoria de la selección Colombia: estas fueron las ausencias más sonadas en el llamado de Néstor Lorenzo

América de Cali ya habría tomado una decisión con el técnico Diego Raimondi: se definiría el futuro del entrenador

Millonarios anunció el primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: inesperado y polémico regreso

Néstor Lorenzo se juega todo con la selección Colombia en eliminatorias: estas son las cuentas para clasificar al mundial