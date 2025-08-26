El historial criminal del hombre asesinado en el velorio de su madre tras la masacre de Mesitas revela décadas de delitos familiares

El hombre acumulaba casi dos décadas de antecedentes judiciales: desde porte ilegal de armas hasta tráfico de estupefacientes - crédito Colprensa / JEP

La espiral de violencia que rodea a la familia Rodríguez Morales tiene en alerta a las autoridades de Cundinamarca y Bogotá.

En menos de una semana, varios de sus integrantes fueron asesinados en hechos que, según las investigaciones, estarían relacionados con un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que se disputan el control del microtráfico en el sur de la capital.

El caso más reciente es el de Nelson Alberto Rodríguez Morales, de 44 años, atacado por sicarios el 22 de agosto en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy.

Un disparo en la cabeza acabó con su vida cuando se disponía a ingresar a la funeraria donde velaban a su madre, Sol Margarita Morales Lara, una de las víctimas de la masacre ocurrida tres días antes en la vereda San Ramón, en Mesitas (Cundinamarca).

El crimen no solo prolongó la tragedia familiar, sino que también puso en evidencia el extenso prontuario judicial de Rodríguez Morales y el arraigo delictivo de varios de sus parientes.

El prontuario de Rodríguez Morales

Ante la gravedad del caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, solicitó que el comandante de la Policía de Cundinamarca asumiera directamente la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con El Tiempo, Rodríguez Morales acumulaba tres condenas judiciales que lo vinculaban de manera directa con actividades de narcotráfico y otros delitos:

2016: condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. En ese proceso también recibieron penas su madre y otros dos familiares.

2012: sentenciado a dos años y un mes por utilización ilegal de insignias y uniformes, delito por el que igualmente fue condenado su cuñado, Giovanni Javier Chivatá Daza, a cinco años de cárcel.

2006: primera condena, de ocho meses, por porte ilegal de armas.

Una fuente de la investigación indicó que la familia manejaba “una olla de microtráfico en Bogotá” y que la red estaba compuesta principalmente por parientes cercanos. Incluso una de las procesadas fue absuelta debido a una discapacidad.

La matriarca y la masacre de Mesitas

El 19 de agosto, tres días antes del crimen de Rodríguez Morales, un grupo armado perpetró una masacre en un centro vacacional de la vereda San Ramón, en Mesitas.

En el ataque fueron asesinados Sol Margarita Morales Lara (67), señalada como líder de la organización criminal; su yerno, Giovanni Javier Chivatá Daza (44), quien enfrentaba un proceso por el homicidio de un intendente de Policía en 2019; y Anguel Nathalia Vaca Santamaría (24). Tres familiares más quedaron heridos.

Según testimonios recogidos por la Fiscalía, Morales Lara fue quien inició el negocio criminal que poco a poco involucró a varios de sus allegados. “La señora Sol Margarita fue la que empezó con el negocio y metió a sus familiares al hampa”, relató un testigo.

¿Quién los quiere exterminar?

La seguidilla de asesinatos ha llevado a las autoridades a considerar que la familia Rodríguez Morales está siendo objeto de un plan de exterminio por parte de otra estructura criminal que busca tomar el control del microtráfico en el sur de Bogotá.

Los investigadores analizan si la banda conocida como Los Avatars, dedicada al robo de fincas y residencias en la sabana de la capital, está detrás de los homicidios, dado que Chivatá Daza habría tenido nexos con esa organización,l según el medio citado.

Mientras avanzan las pesquisas, la violencia contra el clan Morales se mantiene como un caso emblemático de cómo las disputas entre organizaciones ilegales pueden acabar en una cadena de venganzas, masacres y asesinatos selectivos.