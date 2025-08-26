Colombia

El historial criminal del hombre asesinado en el velorio de su madre tras la masacre de Mesitas revela décadas de delitos familiares

Nelson Alberto Rodríguez Morales, de 44 años, con un historial criminal de casi dos décadas y tres condenas, fue asesinado durante el velorio de su madre, Sol Margarita Morales Lara, una de las víctima de la masacre en Mesitas

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El hombre acumulaba casi dos
El hombre acumulaba casi dos décadas de antecedentes judiciales: desde porte ilegal de armas hasta tráfico de estupefacientes - crédito Colprensa / JEP

La espiral de violencia que rodea a la familia Rodríguez Morales tiene en alerta a las autoridades de Cundinamarca y Bogotá.

En menos de una semana, varios de sus integrantes fueron asesinados en hechos que, según las investigaciones, estarían relacionados con un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que se disputan el control del microtráfico en el sur de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso más reciente es el de Nelson Alberto Rodríguez Morales, de 44 años, atacado por sicarios el 22 de agosto en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy.

Un disparo en la cabeza acabó con su vida cuando se disponía a ingresar a la funeraria donde velaban a su madre, Sol Margarita Morales Lara, una de las víctimas de la masacre ocurrida tres días antes en la vereda San Ramón, en Mesitas (Cundinamarca).

El crimen no solo prolongó la tragedia familiar, sino que también puso en evidencia el extenso prontuario judicial de Rodríguez Morales y el arraigo delictivo de varios de sus parientes.

El prontuario de Rodríguez Morales

Ante la gravedad del caso,
Ante la gravedad del caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, solicitó que el comandante de la Policía de Cundinamarca asumiera directamente la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con El Tiempo, Rodríguez Morales acumulaba tres condenas judiciales que lo vinculaban de manera directa con actividades de narcotráfico y otros delitos:

  • 2016: condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. En ese proceso también recibieron penas su madre y otros dos familiares.
  • 2012: sentenciado a dos años y un mes por utilización ilegal de insignias y uniformes, delito por el que igualmente fue condenado su cuñado, Giovanni Javier Chivatá Daza, a cinco años de cárcel.
  • 2006: primera condena, de ocho meses, por porte ilegal de armas.

Una fuente de la investigación indicó que la familia manejaba “una olla de microtráfico en Bogotá” y que la red estaba compuesta principalmente por parientes cercanos. Incluso una de las procesadas fue absuelta debido a una discapacidad.

La matriarca y la masacre de Mesitas

El 19 de agosto, tres días antes del crimen de Rodríguez Morales, un grupo armado perpetró una masacre en un centro vacacional de la vereda San Ramón, en Mesitas.

En el ataque fueron asesinados Sol Margarita Morales Lara (67), señalada como líder de la organización criminal; su yerno, Giovanni Javier Chivatá Daza (44), quien enfrentaba un proceso por el homicidio de un intendente de Policía en 2019; y Anguel Nathalia Vaca Santamaría (24). Tres familiares más quedaron heridos.

Según testimonios recogidos por la Fiscalía, Morales Lara fue quien inició el negocio criminal que poco a poco involucró a varios de sus allegados. “La señora Sol Margarita fue la que empezó con el negocio y metió a sus familiares al hampa”, relató un testigo.

¿Quién los quiere exterminar?

La seguidilla de asesinatos ha llevado a las autoridades a considerar que la familia Rodríguez Morales está siendo objeto de un plan de exterminio por parte de otra estructura criminal que busca tomar el control del microtráfico en el sur de Bogotá.

Los investigadores analizan si la banda conocida como Los Avatars, dedicada al robo de fincas y residencias en la sabana de la capital, está detrás de los homicidios, dado que Chivatá Daza habría tenido nexos con esa organización,l según el medio citado.

Mientras avanzan las pesquisas, la violencia contra el clan Morales se mantiene como un caso emblemático de cómo las disputas entre organizaciones ilegales pueden acabar en una cadena de venganzas, masacres y asesinatos selectivos.

Temas Relacionados

Nelson RodríguezMasacre en Mesitas del ColegioHistorial criminalSol Margarita Morales LaraGiovanni Javier Chivata DazaMasacre MesitasColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Cruz detuvo su gira por Estados Unidos tras sufrir quebranto de salud que afectó su voz: “Con el corazón herido”

El artista ibaguereño pospuso su concierto en Dallas, Texas, ciudad en la que debutaría con su tour ‘Quince de caminos’: “Me estoy recuperando, no tan rápido”

Santiago Cruz detuvo su gira

Margarita Rosa de Francisco reiteró su apoyo a Carolina Corcho con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales

Tras instar a las senadoras Cabal y Valencia a desafiar la influencia masculina en su partido, la actriz aclaró por qué no va a votar por Petro en las próximas elecciones

Margarita Rosa de Francisco reiteró

Alianza entre el partido de la U y el gobierno: Petro podría quedar con mayorías en la Corte Constitucional por el quinto voto

Expertos en política analizan el impacto de la posible llegada de María Patricia Balanta al tribunal constitucional, el debate sobre la independencia judicial y la influencia del Ejecutivo en decisiones clave

Infobae

Giro en investigación del CNE contra campaña de Gustavo Petro: dos magistrados radicarán ponencia para responsabilizar a Ricardo Roa

Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentarán ante el Consejo Nacional su investigación en la que se comprobaría una violación topes de campaña por 3.500 millones de pesos, sumadas las dos vueltas

Giro en investigación del CNE

Investigan si la masacre en Mesitas del Colegio, asesinato en funeraria de Bogotá y crimen en Villavicencio están relacionados

La familia que fue atacada en una finca en el municipio de Cundinamarca venía del Meta y estaba descansando en ese lugar

Investigan si la masacre en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presunto miembro de la disidencia

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Santiago Cruz detuvo su gira

Santiago Cruz detuvo su gira por Estados Unidos tras sufrir quebranto de salud que afectó su voz: “Con el corazón herido”

Carolina Sabino se quiebra en ‘Masterchef Celebrity’ tras contundente crítica de Belén Alonso: “Ya lloré un montón”

Yina Calderón despertó críticas tras su más reciente publicación en redes sociales: “A cómo el pan trenzado”

Samuel Morales contó que su padre Kaleth Morales “se le aparecía” cuando era pequeño: “Lo escuchaba y lo veía”

Beéle inunda el ranking de las canciones más escuchadas hoy por los usuarios en Apple Colombia

Deportes

Eduardo Luis reveló detalles de

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão

Dueños de Atlético Nacional estarían “inconformes” con Javier Gandolfi al frente del equipo

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato