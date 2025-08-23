Colombia

Fue liberado Kevin Patarroyo, joven que llevaba casi 6 meses secuestrado en el Catatumbo

En su momento, la familia de la víctima pidió a ayuda al Gobierno nacional para encontrarla. Una comisión humanitaria llevó a cabo el rescate

Carol Salazar

El joven Kevin Patarroyo llevaba
El joven Kevin Patarroyo llevaba casi seis meses secuestrado - crédito Defensoría del Pueblo

Con el apoyo de una comisión humanitaria integrada por la iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, se logró la liberación del joven Kevin Alexis Patarroyo, de 19 años, que llevaba casi seis meses secuestrado en la región del Catabumbo. Familiares de la víctima denunciaron en su momento que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían sido los responsables del crimen.

El secuestro del joven tuvo lugar el 1 de marzo de 2025, en la finca avícola El Molino, ubicada entre los municipios de Ocaña y Ábrego, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la Defensoría, para entonces, Kevin Patarroyo tenía 18 años; cumplió 19 mientras estaba en cautiverio.

La entidad estatal instó a los grupos armados que operan en Colombia a abstenerse de incluir a los jóvenes y menores de edad en el conflicto armado. Pues, además del secuestro, los criminales recurren al reclutamiento forzado para engrosar sus filas.

El joven Kevin Patarroyo cumplió
El joven Kevin Patarroyo cumplió 19 años en cautiverio - crédito @DefensoriaCol/X

Ningún joven debiera sufrir lo que Kevin ha pasado. Él, como todos los jóvenes, tiene derecho a que su proyecto de vida, no se vea perturbado por la violencia. Hacemos un llamado a todos los actores armados para que excluyan de manera definitiva a adolescentes y jóvenes de la confrontación y se respete su derecho a un #BuenFuturoHoy”, indicó la Defensoría en X.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la noticia a través de la red social X, celebrando la liberación del joven, que puede regresar a su hogar, junto con su familia. Asimismo, exigió el cese de secuestros en el país.

Un alivio para Kevin y su familia. No más secuestros”, escribió la funcionaria.

La defensora Iris Marín celebró
La defensora Iris Marín celebró la liberación de Kevin Patarroyo - crédito @MarnIris/X

Desde el primer momento de su desaparición, sus allegados informaron a las autoridades e indicaron que les parecía extraño el plagio del joven, teniendo en cuenta que no hacen parte de una familia adinerada y que ninguna persona los había contactado para exigir dinero por su liberación.

Ana Belén Patarroyo, madre del joven, alzó su voz en los medios de comunicación, pidiendo ayuda al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y exigiendo a los captores la liberación de su hijo.

Desde ese día nuestras vidas cambiaron para siempre. No tengo paz en mi corazón, no hay un momento en el que no sienta angustia al no saber nada de mi hijo, al no saber cómo se encuentra, en qué estado está. Es una angustia que no se puede escribir. Les pido de corazón a las personas que lo tienen, que por favor me lo dejen en libertad”, detalló en su momento a Caracol Radio.

La familia del joven hizo movilizaciones, denuncias y pidió colaboración para garantizar su regreso. Esto fue posible después de meses de angustia y dolor de sus allegados, tiempo en el que no supieron sobre su estado de salud o si estaba vivo o muerto.

Sacerdote liberado en Cundinamarca

El fray Carlos Saúl Jaimes
El fray Carlos Saúl Jaimes Guerrero fue secuestrado en la mañana del martes 17 de junio en Viotá, Cundinamarca - crédito Celam

El 28 de julio de 2025 también fue liberada otra persona que llevaba varios días en cautiverio. Se trata del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero, que fue secuestrado el 17 de junio en zona rural del municipio de Viotá (Cundinamarca); su liberación se logró 40 días después del plagio.

La familia prefirió no revelar detalles del rescate, pero aclaró que el sacerdote llegó a su hogar a salvo. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del crimen.

Desde que ocurrió el secuestro, la Gobernación de Cundinamarca brindó el respaldo necesario para adelantar la investigación y apoyar a los seres queridos del sacerdote”, precisó la Gobernación de Cundinamarca en un comunicado.

