‘Influencer’ brasileño desata polémica al contar qué es lo peor de vivir en Bogotá: “Factores que restan a la experiencia”

Las impresiones de dos creadores de contenido brasileños sobre el clima, la gastronomía y la vida nocturna de la capital del país generaron una ola de comentarios y reavivaron el debate sobre la experiencia turística en la ciudad

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El influencer brasileño mencionó las
El influencer brasileño mencionó las tres cosas que no le agradaron durante su visita a la capital colombiana - crédito Alcaldía de Bogotá/@gabi.ferezin/TikTok

Los influencers brasileños Gabi y Vini, reconocidos por recorrer el mundo documentando sus vivencias para la agencia de viajes Ovunque, elaboraron un listado de los aspectos menos favorables de Bogotá, ciudad que visitaron por dos semanas.

El video publicado en su cuenta de TikTok, expuso las impresiones de los viajeros y generó una discusión sobre los elementos que, para algunos, constituyen el “encanto” de la capital, mientras que para otros representan desafíos cotidianos.

Durante su estadía en Bogotá, los influencers exploraron la ciudad desde múltiples ángulos: cultura, gastronomía, lugares emblemáticos y la vida diaria de una urbe caracterizada por sus contrastes y su dinamismo turístico. Sin embargo, fue Vini el que asumió la tarea de identificar los aspectos más complejos de la visita, por medio de un “top 3” de las peores cosas de la ciudad.

Inicialmente, el tiktoker brasileño expuso la normativa horaria de los establecimientos de comercio, al considerar que en varias ciudades del mundo, no hay tanta rigidez frente al horario de atención al público.

“Este punto se puede dividir en dos partes. La primera es el horario de cierre en sí, que nos pareció sí, muy temprano; como ejemplo, algunos restaurantes a los que fuimos un viernes o sábado por la noche cerraban a las nueve o nueve y media. Para nosotros, que estamos acostumbrados a Río de Janeiro, eso es demasiado temprano (...) y lo segundo es que incluso en estos lugares que ya cerraban temprano, si llegábamos cerca del horario de cierre, por ejemplo, ya no podíamos pedir comida porque la cocina del restaurante cerraba una hora antes de la hora de cierre, que ya era temprano”, comentó el creador de contenido.

En segundo aspecto, el precio de dos productos específicos como una carne molida y una bebida adquirida en una cadena de supermercados reconocida a nivel nacional.

“Si intentas beber algo alcohólico, sobre todo en algún restaurante, te van a cobrar demasiado caro. Y como ya corroboraron varios colombianos en nuestro video sobre esa carne molida del D1, por favor, si vas a comprar carne aquí en el supermercado en Colombia, no compres esa carne”, resaltó.

Del mismo modo, Vini detalló que, durante su visita a la capital colombiana, fueron al Santuario de Monserrate, uno de los lugares turísticos más acogidos por los capitalinos y los turistas, algo que calificaron como una “mencion deshonrosa”.

“La fila para comprar entradas y para tomar el teleférico para subir a Monserrate estaba larguísima porque el funicular está en mantenimiento. Generalmente, las filas se dividen entre el funicular y el teleférico. Ahora todo el mundo está subiendo por el teleférico, así que tardamos mucho en llegar arriba y eso le quitó un poco a la experiencia. ¿Creo que vale la pena visitarlo? Sí, pero lo dejamos como mención deshonrosa”, sostuvo.

Finalmente, el influencer detalló que el aspecto que más le pareció como el peor de Bogotá fue el clima, aunque reconoció que se venía preparando para afrontar dicha situación.

“Nosotros, como cariocas, preferimos una temperatura un poco más cálida, más agradable, y disfrutar un poco más del sol. Ya sabíamos antes de venir que el clima era así, pero no es algo que te impida visitar la ciudad, aunque sí es un factor que le resta algo a la experiencia. Así que queda como el campeón de las peores cosas de Bogotá”, manifestó.

