Jorge Herrera es el séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’: esta fue la razón de su salida

Entre lágrimas y aplausos despidieron al actor caleño que a sus 77 años hizo historia en la cocina del ‘reality’, del que se fue por no escuchar la advertencia de sus compañeros sobre error que cometió en la prueba de eliminación

No escuchar a Violeta Bergonzi
No escuchar a Violeta Bergonzi le jugó en contra a Jorge Herrera, séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

“Gracias a ustedes por aguantarme”, pronunció Jorge Herrera al despedirse de los jurados de Masterchef Celebrity Colombia 2025, tras convertirse en el séptimo eliminado de la competencia.

La salida del actor, conocido por su papel de padre en Yo soy Betty, la fea, estuvo marcada por una mezcla de homenajes, lágrimas y reflexiones sobre su paso por la cocina más famosa del país.

En la emisión de la noche del 18 de agosto, la eliminación de Herrera no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también evidenció el impacto emocional que su presencia tuvo en el programa, según relató el Canal RCN.

El reto de eliminación de esa jornada exigía precisión y técnica. Jorge Herrera, de 77 años, optó por preparar ñoquis con salsa de camarón. El jurado elogió el sabor de la salsa, pero la cocción de la papa resultó insuficiente, lo que afectó la textura del plato y determinó su salida.

No escuchar a Violeta Bergonzi quien le advirtió de su grave error, causó que Jorge Herrera saliera de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito @canalrcn/Instagram

El propio actor reconoció el error en la ejecución del ingrediente principal y admitió que, en ocasiones, su terquedad le juega en contra.

Antes de utilizar la olla a presión, Violeta Bergonzi le sugirió cortar las papas para acelerar la cocción, pero Herrera prefirió seguir su método habitual y cocinarlas enteras. “Soy terco a veces. En general, soy comprensivo. Escucho, soy razonable cuando considero que el otro tiene la razón, pero que soy terco, sí también”, confesó el actor, según el Canal RCN.

La decisión de no cortar las papas tuvo consecuencias inmediatas. El tiempo apremiaba y las papas no alcanzaron el punto de cocción necesario.

Incluso, Herrera se quemó al intentar pelarlas calientes, lo que complicó aún más la preparación. Al final, intentó utilizar las papas que estaban más cocidas, pero los jueces señalaron que los ñoquis no lograron la textura adecuada.

“¿Por qué no pones a cocinar la papita cortada y cortica para que se te haga más rápido?”, le había sugerido Violeta desde el balcón, en un intento por ayudarlo a evitar el error que finalmente lo dejó fuera de la competencia.

Jorge Herrera deja claro que
Jorge Herrera deja claro que no está interesado en participar en las actividades grupales que hacen sus compañeros tras escena en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito cortesía Canal RCN

La despedida de Jorge Herrera estuvo cargada de emociones. Sus compañeros lo aplaudieron y varios no pudieron contener las lágrimas.

David Sanín rompió en llanto al destacar la vitalidad y el ejemplo que el actor dejó en la cocina. La chef Belén Alonso recordó que lo había visto actuar en México y expresó su emoción por haber compartido esta temporada con él.

Jorge Herrera y la huella que dejó en su paso por ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’

Los tres jurados coincidieron en que fue un honor tenerlo en la competencia. Jorge Rausch subrayó su humor y energía, mientras que Nicolás de Zubiría y Belén Alonso resaltaron el legado que deja en el programa.

El actor fue castigado por
El actor fue castigado por los jurados con Luis Fernando Hoyos por llevar una mala preparación al atril - crédito cortesía canal RCN

El reconocimiento a la trayectoria de Jorge Herrera fue unánime. El propio actor recordó que ha interpretado más de cien personajes en teatro y televisión, lo que explica la admiración que despierta entre sus colegas.

Caterin Escobar expresó: “Me encanta su humor... Jorgito hace parte de muchas generaciones en Colombia”. Por su parte, Michelle Rouillard añadió: “Él no es de esas personas que tienen hablar mucho para hacerse notar”.

La presentadora del programa también dedicó palabras sentidas al actor: “Personas como tú dejan huella y creo que eso es lo que te tienes que llevar... te puedes ir con el corazón hinchado de orgullo porque lo que has hecho en esta cocina es de admirar…”.

Además, evocó algunos de los piropos originales de Herrera: “me quedo con tus últimos piropos. Amé ser un pistacho, un calamar. Despedimos a un hombre sabio, a quien desde hace muchos años tenemos dentro del corazón”.

Con la salida de Jorge Herrera, 15 celebridades continúan en la competencia, que este año celebra 10 años en la pantalla del Canal RCN. Desde el balcón, las otras 10 celebridades intentaron aconsejar a sus compañeros durante el reto, pero la decisión de Herrera de mantener su método tradicional resultó determinante. Al despedirse, el actor agradeció tanto a los jurados como a sus compañeros y les recomendó disfrutar de la experiencia en MasterChef Celebrity Colombia.

