Lotería de Medellín, resultado del viernes 15 de agosto 2025: premio mayor $16.000 millones

La Lotería de Medellín es una de las de mayor tradición en Colombia. (Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín, uno de los principales juegos de azar de Colombia, anunció los ganadores de su más reciente sorteo.

Investigue si se hizo de alguno de sus premios de miles de millones de pesos, incluyendo el premio mayor de 16.000 millones.

Lista de ganadores del premio mayor y los secos 15 agosto 2025

Sorteo: 4796

Premio mayor: 7739

Serie: 381

Números ganadores secos $100 millones

Número 0583 Serie 447

Número 2449 Serie 368

Número 3930 Serie 006

Número 5460 Serie 248

Número 6955 Serie 087

Número 7603 Serie 173

Números ganadores secos $50 millones

Número 0578 Serie 045

Número 1879 Serie 327

Número 3065 Serie 312

Número 4083 Serie 138

Número 4647 Serie 107

Número 7180 Serie 009

Número 8572 Serie 340

Números ganadores secos $20 millones

Número 0541 Serie 140

Número 0686 Serie 028

Número 1432 Serie 325

Número 2451 Serie 384

Número 4660 Serie 351

Número 5177 Serie 075

Número 6841 Serie 116

Número 6933 Serie 294

Número 9790 Serie 033

Número 9801 Serie 200

Números ganadores secos $10 millones

Número 1463 Serie 012

Número 2810 Serie 435

Número 3544 Serie 486

Número 3685 Serie 097

Número 3924 Serie 077

Número 4422 Serie 416

Número 6018 Serie 168

Número 8362 Serie 343

Número 8807 Serie 082

Número 8850 Serie 420

Número 8941 Serie 490

Número 9367 Serie 287

Número 9483 Serie 365

Número 9538 Serie 322

Número 9607 Serie 208

Para reclamar el premio debe:

Dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia.

El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

La Lotería de Medellín realiza un sorteo cada semana, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de mil millones de pesos.

Dos secos de 700 mil pesos.

Dos secos de 500 mil pesos.

Seis secos de 100 mil pesos.

Siete secos de 50 mil pesos.

10 secos de 20 mil pesos.

15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que se entregan por diferentes aproximaciones.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado , evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro.

Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes:

Presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio.

Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

Este sorteo cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.