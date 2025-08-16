Lotería de Medellín, resultado del viernes 15 de agosto 2025: premio mayor $16.000 millones

La Lotería de Medellín, uno de los principales juegos de azar de Colombia, anunció los ganadores de su más reciente sorteo.
Investigue si se hizo de alguno de sus premios de miles de millones de pesos, incluyendo el premio mayor de 16.000 millones.
Lista de ganadores del premio mayor y los secos 15 agosto 2025
Sorteo: 4796
Premio mayor: 7739
Serie: 381
Números ganadores secos $100 millones
- Número 0583 Serie 447
- Número 2449 Serie 368
- Número 3930 Serie 006
- Número 5460 Serie 248
- Número 6955 Serie 087
- Número 7603 Serie 173
Números ganadores secos $50 millones
- Número 0578 Serie 045
- Número 1879 Serie 327
- Número 3065 Serie 312
- Número 4083 Serie 138
- Número 4647 Serie 107
- Número 7180 Serie 009
- Número 8572 Serie 340
Números ganadores secos $20 millones
- Número 0541 Serie 140
- Número 0686 Serie 028
- Número 1432 Serie 325
- Número 2451 Serie 384
- Número 4660 Serie 351
- Número 5177 Serie 075
- Número 6841 Serie 116
- Número 6933 Serie 294
- Número 9790 Serie 033
- Número 9801 Serie 200
Números ganadores secos $10 millones
- Número 1463 Serie 012
- Número 2810 Serie 435
- Número 3544 Serie 486
- Número 3685 Serie 097
- Número 3924 Serie 077
- Número 4422 Serie 416
- Número 6018 Serie 168
- Número 8362 Serie 343
- Número 8807 Serie 082
- Número 8850 Serie 420
- Número 8941 Serie 490
- Número 9367 Serie 287
- Número 9483 Serie 365
- Número 9538 Serie 322
- Número 9607 Serie 208
Para reclamar el premio debe:
- Dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.
- Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia.
- El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.
- Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.
La Lotería de Medellín realiza un sorteo cada semana, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.
Lista de premios de la Lotería de Medellín
La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:
- Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.
- Dos secos de mil millones de pesos.
- Dos secos de 700 mil pesos.
- Dos secos de 500 mil pesos.
- Seis secos de 100 mil pesos.
- Siete secos de 50 mil pesos.
- 10 secos de 20 mil pesos.
- 15 secos de 10 mil pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que se entregan por diferentes aproximaciones.
Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador
Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:
- Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro.
- Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.
Para validar el billete y reclamar el premio, debes:
Presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio.
Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.
Este sorteo cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.
Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.