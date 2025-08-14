Luis Alberto Posada está en el centro de la polémica por incómodo gesto que tuvo su hija con él: “Nunca va a ser algo normal”

El beso entre Luis Alberto Posada y su hija desató todo tipo de comentarios - crédito Letengoelchisme/Instagram

La reciente fiesta de quince años de Mhelannye Posada, hija del cantante de música popular Luis Alberto Posada y su exesposa Katalina Posada, estuvo marcada por la polémica, luego de que se conociera que la madre de la joven fue excluida de la celebración.

Sin embargo, hubo otra situación que desató comentarios a favor y en contra del cantante, y no precisamente por las declaraciones de su expareja.

En redes sociales se viralizó en las últimas horas un video donde el artista recibió un beso en la boca por parte de su hija durante la celebración.

Luis Alberto Posada no escatimó en gastos para festejar los 15 años de su hija Mhelannye, celebración a la que no invitó a la madre de la joven - crédito @katalinaposada_/Instagram

Un fragmento captado durante el festejo muestra a Luis Alberto Posada acercándose a su hija para entregarle un anillo; sin embargo, para la sorpresa de los invitados, la joven agradece el obsequio dándole un beso en la boca, considerado un acto mal visto entre padres e hijos.

El registro circuló rápidamente en distintas plataformas digitales, donde decenas de usuarios expresaron su opinión al respecto.

“Nunca va a ser algo normal eso 🥴“; ”Nunk eso no está bien el papá no tiene por qué besar la hija en la boca”; “Yo también saludaba a mi padre de beso en la boca. ❤️“; ”La gente y sus ganas de ponerle morbo a todo. Yo también saludaba o me despedía de mi padre de pico“; ”Ella se lo dio... Así como permitió que su propia mamá no asistiera... Yo si o si hao qu fuera... Mamá es mamá“; ”Repitan los hijos no se besan en la boca, y no no es normal (sic)"

¿Es correcto besar a los hijos en la boca, especialmente si son pequeños?

Expertos advierten que los besos en la boca pueden afectar el desarrollo emocional y físico de los niños. Según la psicóloga sistémica familiar Luz Ángela Rodríguez, “los besos en la boca son de tipo erótico, pueden alterar la emocionalidad del niño y representan un riesgo en el desarrollo de las etapas de crecimiento y despertar sexual. También ponen en riesgo los límites que debe aprender a trazar el niño”, en declaraciones a Bienestar Colsanitas.

La celebración de 15 años de la hija de Luis Alberto Posada estuvo marcadas por polémicas - crédito - crédito Fotomontaje Infobae (@posadarecords_/Instagram)

Desde la perspectiva médica, la pediatra Rosella Mariucci Henao señaló al mencionado portal web que “los pediatras recordamos a los padres la importancia de evitar esta costumbre con los niños. Primero porque se transmite la flora de cada persona en la saliva, entonces se pueden contraer enfermedades virales o bacterianas que no deberían desarrollarse en los niños. Asimismo, la crianza saludable implica también la salud psicológica y sexual de los menores. Entonces se debe asegurar un ambiente adecuado en el que se críe conforme a la edad y estableciendo los límites necesarios”.

Exesposa de Luis Alberto Posada denunció que no pudo asistir a la fiesta de 15 años de su hija

La controversia no se limitó al beso. Horas después de la fiesta, Katalina Posada se pronunció a través de un video difundido en sus redes, revelando que no participó ni fue invitada a la celebración.

“Hoy debería ser un día muy feliz para mí, para mi hija, para el papá de mi hija, porque hoy es el día en que se eligió la celebración de sus 15 años. Pero a solicitud de su padre y condición de su pareja, yo no pude estar presente”, expresó la cantante.

Según Katalina Posada por petición de Luis Alberto Posada y su actual pareja ella no pudo asistir a los 15 años de su hija ni ayudar en la organización de la fiesta - crédito @katalinaposada_/Instagram

De acuerdo con su testimonio, tanto la organización como la lista de invitados quedaron en manos de la actual pareja de Posada.

La intérprete de Tú amor desapareció afirmó que “se me negó mi derecho de asistir. Mi derecho a que fuera yo quien le ayudara a elegir el vestido, la fecha, todo, absolutamente todo. No entiendo qué fue eso tan grave que yo hice para que se me prive de haber asistido. De que mi hija pudiera compartir con su familia materna que siempre han estado con nosotros en los momentos más difíciles”.

La fiesta, a la que asistió como invitado musical Jhonny Rivera, se señaló como uno de los eventos más comentados de la semana para la escena de la música popular, aunque el brillo del evento fue eclipsado por las denuncias y el intenso debate generado en internet.