Colombia

Cayó MiLoto en Antioquia: campesino ganó el millonario premio

El ganadordel premio acertó los cinco números con un tiquete de modalidad manual vendido a través de un punto de la red ‘Gana’

Daniela Beltrán

Los dos premios grandes cayeron
Los dos premios grandes cayeron en la noche del lunes 11 de agosto - crédito ONJ

Los habitantes del municipio de Jardín, ubicado en el suroeste antioqueño, celebran la fortuna inesperada de uno de sus vecinos luego de que un campesino resultó ganador del premio mayor de la lotería Miloto, cuyo acumulado alcanzó 330 millones de pesos.

Este hecho, que ha generado gran entusiasmo en la comunidad, corresponde al sorteo número 0378, realizado el lunes 11 de agosto.

La identidad del afortunado permanece reservada a fin de preservar su privacidad, mientras se conoció que adquirió el billete ganador de manera manual a un vendedor de Gana, empresa reconocida por su amplia presencia en la zona.

