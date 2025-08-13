Colombia

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería de la Cruz Roja se necesitan al menos 5 mil pesos (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un premio mayor de 7 mil millones de pesos y más de 50 premios principales ¿Quiere saber si obtuvo alguno de ellos? Aquí están los resultados de su más recientel sorteo.

Fecha del sorteo: martes 12 de agosto.

Combinación ganadora: 5050.

Serie: 147.

Por qué es importante conservar el boleto para reclamar el premio

Es fundamental conservar el billete original de la Lotería de la Cruz Roja en buen estado para poder reclamar cualquier premio, ya que es el documento legal que acredita el derecho a cobrarlo.

El billete no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni daños físicos, pues cualquier deterioro podría invalidar el cobro. Además, debe mantenerse protegido en un lugar seguro y seco desde la compra hasta el momento de la reclamación para asegurar su legibilidad y autenticidad.

Para reclamar el premio, el ganador debe presentar el billete original y un documento de identidad válido, como la cédula de ciudadanía. En el caso de premios menores, se pueden cobrar en puntos autorizados o distribuidores oficiales, pero para premios mayores es obligatorio acudir a las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en Bogotá.

Es importante realizar el trámite dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde el día siguiente al sorteo, que es el término legal para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

Esta lotería unicamente realiza un juegosemanal, todos los martes a las 10:55 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías

