Colombia

Exdirector de la Policía Rodolfo Palomino será declarado culpable por la Corte Suprema por interferir en un proceso judicial

El general (r) fue encontrado responsable de intentar frenar la detención de un empresario investigado por nexos con grupos armados ilegales

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
General en retiro, Rodolfo Palomino
General en retiro, Rodolfo Palomino (Colprensa - Sofía Toscano)

La Corte Suprema de Justicia condenará al general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, por tráfico de influencias de servidor público.

De acuerdo con información obtenida por La W Radio, Palomino fue hallado culpable de intentar interferir en el proceso de captura del empresario Luis Gonzalo Gallo, investigado por despojo de tierras en colaboración con grupos paramilitares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Palomino utilizó su posición para incidir en procedimientos judiciales, según lo determinó la Sala de Primera Instancia.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo 14 de agosto, a las 2:00 p.m., la lectura completa de la decisión por la que se condenará al exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias en servidor público.

Según lo informado por el medio mencionado, esta conducta implica una sanción que puede oscilar entre 5.3 y 12 años de prisión, una pena que en principio no sería excarcelable y que podría ser agravada debido a la posición jerárquica de Palomino cuando ocurrieron los hechos.

La Corte Suprema fijó la
La Corte Suprema fijó la lectura de la condena para el 14 de agosto, tras considerar probada la intervención del exjefe policial en el proceso contra el empresario Luis Gonzalo Gallo - crédito Colprensa

El fallo de primera instancia halló culpable al general (r) Palomino por intentar intervenir y evitar la ejecución de una orden de captura emitida por la Fiscalía contra el empresario Luis Gonzalo Gallo. Gallo, quien fue investigado por su presunta implicación en el despojo de tierras junto a paramilitares de la Casa Castaño, integraba en los años noventa el Fondo Ganadero de Córdoba en la región de Tulapas (Córdoba).

Los hechos se remontan al año 2014, cuando Palomino, ejerciendo como director de la Policía, visitó personalmente la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez.

Esta visita, considerada por la fiscal como sospechosa, quedó grabada al decidir ella registrar toda la conversación. Durante ese encuentro, Palomino llevó lo que él mismo denominó una propuesta “indecente” en torno a la situación de Gallo, en sus palabras una “sugerencia” o “reflexión”.

En la conversación, también mencionó al empresario como un hombre “con poder” y vinculado a varios expresidentes, sugiriendo que su captura acarrearía un hecho “muy grave”.

La decisión judicial valora como legal y relevante la grabación realizada por Velásquez en su domicilio, y otorga credibilidad a su testimonio en juicio. Para la Corte Suprema, la visita resultó “inusual”, reforzando la conclusión de que Palomino se apartó de las obligaciones de su cargo al interferir en el operativo contra Gallo.

El tribunal determinó que el
El tribunal determinó que el exdirector de la Policía Nacional actuó fuera de sus funciones al intentar influir en la Fiscalía, lo que podría acarrear una pena de hasta 12 años de prisión - crédito Colprensa

Tras esta fase procesal, el tribunal procederá a individualizar la pena y a definir si Palomino deberá cumplir la condena en un centro carcelario.

Por el momento, el general en retiro permanecerá en libertad hasta que se lleve a cabo la audiencia de imposición de pena. La sentencia dictada en esta etapa es susceptible de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que abre la puerta a una revisión en segunda instancia.

General retirado Rodolfo Palomino, señalado en red de contrabando de ‘Papá Pitufo’

Por otro lado, el general retirado Rodolfo Palomino ha sido apodado dentro de la red criminal como el Bozudo, un alias que, según fuentes consultadas por Cambio, hace referencia a su característico bigote.

Esta denominación, lejos de ser anecdótica, refuerza la percepción de su presunta cercanía con las operaciones de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, quien actualmente espera su extradición a Colombia.

Exgeneral Rodolfo Palomino ha negado Exgeneral
Exgeneral Rodolfo Palomino ha negado Exgeneral Rodolfo Palomino ha negado cualquier vinculación con el zar del contrabando - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La investigación, que ha sacudido a la cúpula policial y política del país, ha puesto en el centro del escándalo a Palomino, exdirector de la Policía Nacional, al ser mencionado en dos expedientes judiciales relacionados con el tráfico ilegal de mercancías.

La noticia, revelada por Cambio y confirmada por fuentes judiciales, detalla que Palomino habría sido señalado por testigos como propietario de varias tractomulas utilizadas para transportar mercancía de contrabando perteneciente a Marín.

En otro expediente, un individuo identificado como “emisario de los soles” lo habría vinculado a una red que protegía las operaciones ilícitas. Estas acusaciones se suman a la compleja trama de corrupción que, según la Fiscalía General de la Nación, involucra a altos mandos policiales, funcionarios de aduanas y políticos, y que ha operado durante décadas bajo la dirección de ‘Papá Pitufo’.

El impacto de las investigaciones ha trascendido el ámbito judicial. Según Cambio, dentro de la Policía se referían a Palomino como el “general de las tractomulas”, un apodo que alimenta las sospechas sobre su posible participación en el esquema de contrabando.

Las pesquisas han identificado a otros oficiales de alto rango, como el exsubdirector de la Policía Tito Yesid Castellanos, el exdirector de la Polfa Heinar Giovanny Puentes y el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, exsecretario privado de la dirección de la Polfa, como parte de la red bajo investigación.

Temas Relacionados

Empresario Luis Gonzalo GalloGeneral PalominoJusticia ColombianaRodolfo PalominoparamilitarismoPolicía NacionalComunidad del anilloColombia-Noticias

Más Noticias

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, explicó por qué pidieron anular la sentencia contra el expresidente: “Lo que hubo fue una posición absolutamente sesgada de parte de la señora juez”

El equipo legal del expresidente presentó un extenso recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá, que busca anular la sentencia y cuestiona la validez de pruebas clave utilizadas en el proceso

Jaime Granados, abogado de Álvaro

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

La noche de los equipos colombianos en los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica, no fue como sus fanáticos lo esperaban

La Conmebol se burló de

Abelardo de la Espriella dijo cómo sería su gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales: “Quien no entregue resultados se va”

El precandidato presidencial anticipó en una entrevista con Olímpica Stereo que “no va a prometer lo que no puede cumplir”

Abelardo de la Espriella dijo

María Fernanda Cabal afirma que tras el asesinato de Uribe Turbay: “Centro Democrático ha decidido continuar las actividades de campaña con los cuatro precandidatos”

La senadora anunció que solo quienes participaron en el proceso interno durante el último año podrán competir por la candidatura presidencial

María Fernanda Cabal afirma que

Independiente Santa Fe Femenino se pronunció tras la denuncia del técnico del América por actos de racismo: “Estamos seguros que no hay evidencia de dichos comportamientos”

Las directivas del equipo de las “Leonas” se pronunciaron sobre las denuncias de Carlos Hernández sobre racismo, en el partido que las “Diablas Rojas” ganaron 1-0 el 13 de agosto de 2025 en el estadio El Campín

Independiente Santa Fe Femenino se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Miguel Varoni relató cómo superó

Miguel Varoni relató cómo superó su obsesión por bajar de peso, y pidió no satanizar las cirugías: “Yo no hubiera sido feliz”

Así fue la reacción de Amparo Grisales tras caída durante desfile en la Feria de las Flores: “Huecos por todos lados”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le quedó debiendo dinero, aseguró dueña de un spa: “Nunca me pagó”

Karol G liderará show de medio tiempo de la NFL desde São Paulo, Brasil: “Es verdaderamente un honor”

El colombiano John Leguízamo arremetió contra el protagonista de ‘Superman’, que anunció que se uniría a ICE para deportar migrantes de EE.UU: “Qué imbécil”

Deportes

La Conmebol se burló de

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Independiente Santa Fe Femenino se pronunció tras la denuncia del técnico del América por actos de racismo: “Estamos seguros que no hay evidencia de dichos comportamientos”

Este fue el motivo por el cual Luis Díaz decidió no ir al Barcelona FC, según el director deportivo del Bayern Múnich: “Dijo no en junio”

Siguen las críticas al fichaje de Luis Díaz en el Bayern Múnich: “El Liverpool se ríe”

Dura crítica al colombiano Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, en la previa al partido ante Libertad de Paraguay por Libertadores: “Era un tipo ido”