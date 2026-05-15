El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

La ministra del Deporte, Patricia Duque, garantizó que la cartera tendrá recursos suficientes para los atletas en 2027 - crédito Luisa González/REUTERS

La ministra del Deporte, Patricia Duque, rechazó las versiones sobre un recorte en el presupuesto deportivo de Colombia y afirmó que la preparación de los atletas para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 cuenta con respaldo asegurado para quienes aspiran a llegar a las justas.

Duque insistió en que tanto los recursos como el apoyo institucional permanecen sin modificaciones, pese a los cuestionamientos recientes provenientes de atletas y congresistas que empezaron a discutir el Presupuesto General de la Nación para 2027.

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“Nuestras federaciones cuentan con los recursos”

La ministra Duque ratificó que las federaciones deportivas y atletas reciben el respaldo económico y logístico necesario para afrontar competencias, incluyendo el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, pues muchos de ellos se encuentran en fases clasificatorias en sus respectivas disciplinas.

“Ante el país se ha vendido el recorte y la situación de nuestros deportistas. Y yo creo que desde hace catorce meses que estoy, estoy al frente de la cartera, hemos hecho todos los esfuerzos y lo tengo que decir con orgullo, seguimos garantizando la preparación de nuestros deportistas al ciclo olímpico Los Ángeles 2028. Y todos lo saben”, expresó Duque, en un video publicado por Caracol Radio.

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Patricia Duque, ministra del Deporte, defendió el presupuesto de la cartera y aseguró que no habrá recortes para el ciclo de los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 - crédito Ministerio del Deporte

La ministra insistió en que el compromiso estatal se ha mantenido incluso en situaciones complicadas: “Con sacrificios y como haya sido, nuestras federaciones cuentan con los recursos y como aliado estratégico del Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y la comunidad sorda están contando con todas las garantías para que ellos sigan con su preparación. Así lo estamos haciendo”.

Cabe recordar que una de las denuncias fue hecha por el representante Mauricio Parodi, al mencionar que el presupuesto sería menor a los 300.000 millones de pesos para 2027 y explicó que, en los últimos tres años, se redujo en casi un 90% con respecto a 2024, cuando superó el billón de pesos.

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Nueva denuncia contra el Gobierno nacional sobre recorte al presupuesto para el deporte en 2027 - crédito @maoparodi/X

Inversión y proyectos deportivos garantizados

Consultada sobre la magnitud de la inversión en los diferentes programas sociales, Duque precisó que “en Colombia nosotros venimos en este momento hablando más o menos de ciento cincuenta escenarios, con una inversión que supera los quinientos mil millones de pesos”.

También explicó que, en la fase final del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio del Deporte recorre diversas regiones supervisando el cierre de sesenta y siete proyectos destinados a dotar de infraestructura adecuada a los deportistas del país: “Ando haciendo un recorrido cerrando sesenta y siete proyectos en diferentes regiones que deben culminarse y al menos dejarlos listos para ponerlos en funcionamiento”.

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Entrega y legalización de escenarios deportivos en Colombia

Duque remarcó la importancia de finalizar trámites de cierre y legalización de cada escenario deportivo, enfatizando los casos heredados de gobiernos anteriores, “porque debemos cerrar, liquidar al interior del Ministerio del Deporte y estamos en un fin de Gobierno”.

“Lo menos que yo puedo hacer como ministra del deporte es garantizar que todos estos escenarios, que vienen de ejecuciones anteriores y no solamente de este gobierno, sino de tiempo atrás, porque encontramos muchas obras, lo vivimos con Juegos Nacionales del Eje Cafetero, proyectos que no se culminaron, que no se entregaron y ando en la tarea de que eso quede completamente legalizado”, apuntó.

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El Velódromo de Mosquera, Cundinamarca, es una de las obras que el Ministerio del Deporte quiere entregar en los próximos meses - crédito Ministerio del Deporte

La ministra destacó el acompañamiento de la Contraloría General de la República para lograr el cierre efectivo de estos procesos: “Hemos venido haciendo un trabajo importante como aliados nuestros para que todo esto se logre de verdad cumplir y se logren entregar todos estos proyectos”.

En el marco del relevo gubernamental, el Ministerio del Deporte prioriza garantizar que no se perpetúe la existencia de obras inconclusas o “elefantes blancos”, a fin de evitar que los deportistas de Colombia se vean afectados por demoras estructurales o falta de condiciones.

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