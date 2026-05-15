La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

Osorio clasificó a la semifinal del WTA Parma, Italia, y ha cumplido sus expectativas en el torneo - crédito MEF tennis events

La tenista colombiana Camila Osorio sigue atravesando uno de los mejores momentos de su temporada. La cucuteña logró una importante victoria este jueves en el WTA 125 Parma Ladies Open, en Italia, tras derrotar a la checa Dominika Šalková y clasificarse a las semifinales del certamen, resultado que aumenta la ilusión colombiana de cara a Roland Garros.

Osorio se impuso con parciales de 6-1, 2-6 y 6-3 en un compromiso que tuvo momentos de alta intensidad y que exigió a la colombiana desde lo físico y lo mental.

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Camila Osorio consiguió su segunda victoria en el WTA 125 de Parma tras vencer a Lucia Bronzetti por 6-1, 7-6(2) - crédito Match Tenis

¿Qué puesto ocupa Camila Osorio en el ranking mundial?

El encuentro comenzó complicado para la actual número 83 del ranking mundial de la WTA, que sufrió un quiebre de servicio en los primeros juegos del partido. Sin embargo, reaccionó rápidamente y mostró una notable superioridad en el primer set. Camila encadenó varios juegos consecutivos, dominó desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para llevarse la manga inicial con un contundente 6-1.

La checa Šalková, ubicada en la casilla 117 del mundo, reaccionó en el segundo set y logró equilibrar el partido. La europea elevó la agresividad con su servicio y consiguió romper el ritmo de la colombiana, que tuvo dificultades para sostener la intensidad del primer parcial. El resultado de 6-2 para la tenista checa obligó a definir el paso a semifinales en un tercer set.

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Camila Osorio es la mejor clasificada por Colombia en el ranking mundial de tenis - crédito Jayne Kamin

Edad de Camila Osorio

En el momento decisivo apareció nuevamente la mejor versión de la tenista de 24 años. La colombiana recuperó precisión en sus devoluciones, mostró fortaleza en los intercambios largos y terminó cerrando el partido con un 6-3 definitivo tras poco más de hora y media de juego.

La victoria representa un nuevo impulso para Osorio en la gira europea sobre polvo de ladrillo, superficie en la que históricamente ha mostrado un gran rendimiento. Además, le permite clasificarse a una nueva semifinal en la temporada 2026, confirmando el buen nivel que viene mostrando desde comienzos de año.

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Camila Osorio clasificó por segunda vez a la semifinal de este WTA Parma - crédito Edgar Su/Reuters

La colombiana ya sabe lo que es levantar un título esta temporada. En enero conquistó el WTA 125 de Manila, en Filipinas, resultado que le permitió ascender posiciones en el ranking y recuperar confianza después de meses complicados por lesiones y altibajos deportivos.

Ahora, el reto para la cucuteña será todavía más exigente. En semifinales tendrá que enfrentar a la experimentada checa Barbora Krejčíková, ex campeona de Roland Garros y una de las jugadoras más importantes del circuito en los últimos años. Krejčíková avanzó luego de vencer a la suiza Viktorija Golubic en tres sets.

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El duelo entre Osorio y Krejčíková se disputará en la madrugada de este viernes, sobre las 5:10 a. m. hora de Colombia. Será una prueba de alto nivel para la colombiana, que busca seguir acumulando confianza antes del inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

El torneo de Parma ha servido como una preparación importante para la tenista colombiana. Antes de llegar a Italia, Osorio participó en los WTA 1000 de Madrid y Roma, competencias en las que tuvo presentaciones irregulares. En Madrid logró avanzar hasta la segunda ronda del cuadro principal, mientras que en Roma quedó eliminada en la fase clasificatoria.

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Pese a ello, la colombiana parece haber recuperado sensaciones en Parma, donde ya suma tres victorias consecutivas frente a Deborah Chiesa, Lucia Bronzetti y Dominika Šalková.

La buena noticia para el tenis colombiano es que Camila Osorio no será la única representante nacional en Roland Garros. También estará la antioqueña Emiliana Arango, quien igualmente se encuentra dentro del top 100 del ranking WTA. Actualmente, Osorio ocupa el puesto 83 y Arango el 85 del escalafón mundial.

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