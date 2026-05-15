Nueva EPS alerta sobre falsa red que estaría cobrando comisiones ilegales para agilizar pagos

Nueva EPS - crédito Nueva EPS

Nueva EPS lanzó una alerta sobre una presunta red de intermediación ilegal que estaría ofreciendo agilizar pagos y cobros de cartera a cambio de comisiones.

La advertencia fue hecha por el agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, quien aseguró que ya se realiza seguimiento a particulares y firmas que estarían utilizando supuestos contactos internos para ofrecer ese tipo de servicios.

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Según informó Revista Semana, la entidad detectó movimientos relacionados con una firma de abogados que estaría ofreciendo intermediación irregular para facilitar pagos pendientes dentro de la EPS.

La entidad asegura que algunos particulares estarían engañando a proveedores.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial, esas personas estarían prometiendo resultados rápidos en el cobro de cartera mediante supuestos vínculos al interior de Nueva EPS.

“Unos irresponsables señalan ser intermediarios para cobrar comisión por dichos pagos”, afirmó Jorge Iván Ospina al referirse a la situación.

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- crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

El funcionario hizo un llamado directo a prestadores de servicios de salud, proveedores y contratistas para que no se dejen engañar por quienes ofrecen este tipo de gestiones.

Nueva EPS insiste en que no se requieren intermediarios.

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La entidad aseguró que todos los procesos de pago y gestión de obligaciones se realizan mediante canales institucionales y procedimientos administrativos oficiales.

Por eso reiteró que ningún proveedor necesita acudir a terceros para acceder a recursos o agilizar pagos pendientes.

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Nueva EPS explicó que las obligaciones económicas se tramitan bajo mecanismos internos establecidos y que cualquier gestión por fuera de esos canales podría representar riesgos de fraude o corrupción.

La EPS advirtió posibles delitos relacionados con corrupción.

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En el comunicado, la entidad rechazó cualquier práctica asociada con fraude, tráfico de influencias o estafas relacionadas con pagos de cartera.

Además, aseguró que cualquier funcionario o tercero que participe en estas conductas será denunciado ante las autoridades competentes.

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“El fraude, la estafa y el tráfico de influencias no tienen cabida en Nueva EPS”, señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.

La intervención busca recuperar el control financiero de la EPS.

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La advertencia ocurre en medio de la intervención administrativa que actualmente enfrenta Nueva EPS bajo supervisión del Gobierno nacional.

Jorge Iván Ospina asumió recientemente como agente interventor de la entidad, designado directamente por el Gobierno Petro para liderar el proceso de saneamiento administrativo y financiero.

Según la EPS, fortalecer controles internos y combatir posibles irregularidades hace parte de la estrategia para garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos de salud.

El control sobre pagos se volvió prioridad dentro de la intervención.

Nueva EPS afirmó que mantener vigilancia estricta sobre contrataciones y pagos resulta fundamental para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a la prestación de servicios médicos para millones de afiliados.

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La entidad explicó que el objetivo principal de la intervención es recuperar estabilidad financiera y fortalecer la legalidad en todos los procesos administrativos.

Las alertas aparecen en medio de dificultades operativas.

La situación se conoce en un contexto complejo para Nueva EPS, marcado por reportes de usuarios sobre cancelación de citas, retrasos en tratamientos y problemas relacionados con pagos a prestadores de salud.

La entidad también ha estado en el centro del debate nacional tras recientes decisiones judiciales y administrativas relacionadas con el sistema de salud impulsado por el Gobierno Petro.

Nueva EPS pidió denunciar cualquier irregularidad.

Finalmente, la compañía invitó a ciudadanos, proveedores y prestadores de salud a ejercer control social y reportar posibles casos de corrupción o intermediación ilegal.

Para eso, recordó que mantiene habilitada una línea ética destinada a recibir denuncias sobre conductas que afecten la transparencia de la entidad.

Nueva EPS insistió en que todas las actuaciones relacionadas con pagos, contratación y cartera deben realizarse exclusivamente mediante los canales oficiales establecidos por la institución.