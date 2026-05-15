Colombia

Caravana de la Policía fue atacada en Norte de Santander durante operación contra estructura ilegal

Los uniformados se dirigían hacia Ocaña para ejecutar una misión contra un grupo armado de alto impacto en la región

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Homicidio - Colombia
Los uniformados se dirigían hacia Ocaña para ejecutar una misión contra un grupo armado de alto impacto en la región - crédito Colprensa

Una caravana de la Policía Nacional fue atacada con armamento pesado en Norte de Santander mientras desarrollaba una operación contra una estructura ilegal de alto impacto.

El hecho ocurrió cuando un grupo de uniformados se movilizaba hacia el municipio de Ocaña para ejecutar una misión de inserción en medio de la compleja situación de seguridad que enfrenta la región.

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Según información revelada por Revista Semana, el dispositivo estaba conformado por cinco camionetas blindadas de la Policía Nacional.

Grupos armados
Grupos armados - El hecho ocurrió cuando un grupo de uniformados se movilizaba hacia el municipio de Ocaña para ejecutar una misión de inserción en medio de la compleja situación de seguridad que enfrenta la región | crédito Colprensa

El ataque ocurrió durante un desplazamiento operativo.

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Fuentes de la Policía confirmaron que las unidades iniciaron el recorrido hacia Ocaña cuando fueron atacadas con proyectiles de arma de fuego a aproximadamente un kilómetro de distancia.

Los uniformados reaccionaron de inmediato y repelieron el ataque armado antes de retornar nuevamente hacia el municipio sin reportar novedades graves.

Hasta el momento no se reportan policías heridos ni víctimas fatales producto de la emboscada.

La operación buscaba golpear a una estructura criminal.

Las autoridades indicaron que la misión hacía parte de una operación ofensiva contra una organización ilegal que delinque en Norte de Santander.

Aunque oficialmente no se precisó cuál era el objetivo principal del operativo, en esa zona tienen fuerte presencia grupos armados como el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y estructuras de las disidencias de las Farc asociadas al Frente 33.

La región enfrenta una fuerte disputa armada.

Norte de Santander, especialmente la zona del Catatumbo, atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas del país por los enfrentamientos entre diferentes grupos ilegales.

Las disidencias comandadas por alias Calarcá, bajo la dirección criminal de Jhon Mechas y Andrey, mantienen una confrontación violenta con estructuras del ELN dirigidas por alias Pablito.

La disputa territorial gira alrededor del control de corredores estratégicos para narcotráfico, extorsión y economías ilegales en la frontera con Venezuela.

El ELN sigue bajo presión militar en el Catatumbo.

El ataque contra la caravana policial se conoce días después de una operación militar adelantada en Tibú, Norte de Santander, donde las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra estructuras del ELN.

Según versiones oficiales, en esa acción habrían muerto siete integrantes de la guerrilla.

Sin embargo, posteriormente el ELN negó que el operativo hubiera generado un impacto importante sobre su estructura armada.

Alias Pablito sigue siendo uno de los principales objetivos.

De acuerdo con reportes conocidos públicamente, alias Pablito, integrante del Comando Central del ELN, mantiene una fuerte influencia sobre las operaciones de la guerrilla en esa región del país.

SEMANA había revelado previamente que el dirigente insurgente tendría la misión de intensificar acciones terroristas, atentados, secuestros, homicidios y extorsiones en distintas zonas de Colombia.

Las autoridades también lo señalan de impulsar el fortalecimiento de estructuras urbanas mediante reclutamiento de jóvenes.

La violencia sigue escalando en varias regiones del país.

El atentado contra los vehículos policiales ocurre en un momento de creciente preocupación nacional por el deterioro del orden público en distintas regiones de Colombia.

Combates entre grupos criminales que buscan el control territorial en Betulia resultaron en la muerte de un hombre y heridas a dos personas. Autoridades intentan restaurar la calma en la zona - crédito Colprensa
El atentado contra los vehículos policiales ocurre en un momento de creciente preocupación nacional por el deterioro del orden público en distintas regiones de Colombia - crédito Colprensa

Norte de Santander se mantiene como uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales, especialmente en municipios cercanos al Catatumbo y corredores fronterizos.

La situación ha obligado a incrementar operaciones militares y policiales en medio de las tensiones relacionadas con los procesos de paz y sometimiento impulsados por el Gobierno nacional.

Las autoridades mantienen operaciones en la zona.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad continúan desplegando operativos en la región para identificar a los responsables y avanzar en acciones contra estructuras armadas ilegales.

Mientras tanto, las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre la situación de seguridad en Ocaña, Tibú y otras zonas de Norte de Santander donde persisten confrontaciones entre guerrillas y disidencias.

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