Colombia

Familia de ingeniero asesinado en mina de Marmato exige respuestas: “Necesitamos que se aclare este homicidio”

Camilo Andrés Camargo Molano recibió un disparo por la espalda dentro de una mina legal de oro en Caldas. Han pasado 22 días y sus familiares denuncian que aún no conocen avances de la investigación

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Foto de archivo. Trabajadores en mina en Colombia |REUTERS/Julia Symmes Cobb
Foto de archivo. Trabajadores en mina en Colombia |REUTERS/Julia Symmes Cobb

La familia del ingeniero Camilo Andrés Camargo Molano pidió avances urgentes en la investigación por su asesinato dentro de una mina de oro legal en Marmato, Caldas, luego de que transcurrieran más de tres semanas sin que las autoridades entreguen resultados oficiales sobre el caso.

Los familiares aseguran que todavía existen muchas dudas alrededor de lo ocurrido y reclaman transparencia frente a las pesquisas.

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Según declaraciones entregadas a medios de comunicación y conocidas por Revista Semana, los allegados del trabajador aseguran que el crimen ocurrió dentro de una operación minera que cuenta con controles de seguridad y sistemas de vigilancia, razón por la que consideran necesario esclarecer rápidamente lo sucedido.

Homicidio - Colombia
No pasar - Colombia | crédito Colprensa

El ingeniero fue asesinado dentro de una mina legal en Marmato

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Camilo Andrés Camargo Molano era oriundo de Sogamoso, Boyacá, y trabajaba como jefe de turno en una mina operada por Aris Mining en Marmato, municipio de tradición minera ubicado entre Manizales y Medellín.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el ingeniero fue atacado el pasado 22 de abril hacia las 8:00 de la noche mientras se dirigía hacia la boca mina acompañado de varios trabajadores de su cuadrilla.

“La versión que se escucha es que un individuo le disparó a unos cinco o seis metros de distancia”, relató Nicolás Camargo, hermano de la víctima.

La familia cuestiona que aún no existan respuestas claras sobre el homicidio

Los familiares del ingeniero aseguran que desde el crimen no han recibido información concreta sobre los avances de la investigación y cuestionan que, pese a tratarse de una empresa minera formal, todavía no existan resultados oficiales.

“Sabemos que cuentan con una portería de acceso, suponemos que hay un sistema cerrado de cámaras en donde están los hechos que ocurrieron ese día, pero hasta el momento la empresa no se ha pronunciado”, expresó la familia en varios videos difundidos públicamente.

Los allegados sostienen que el ataque ocurrió cuando Camilo Andrés caminaba junto a otros trabajadores hacia el interior de la mina y que el fuerte ruido del lugar habría dificultado reaccionar inmediatamente tras el disparo.

El trabajador murió en el lugar de los hechos

Según el relato de la familia, tras el disparo el ingeniero cayó al suelo y uno de sus compañeros salió a pedir ayuda a otros trabajadores que se encontraban cerca de la entrada de la mina.

El cuerpo fue posteriormente trasladado por las autoridades hasta la morgue municipal mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes.

Desde entonces, aseguran sus familiares, el caso permanece rodeado de incertidumbre.

“Como familia solicitamos que se aclare este homicidio, que nos informen de la investigación y que se haga con transparencia, porque fue dentro de la empresa y en su turno de trabajo”, manifestó el padre de la víctima.

La madre y los familiares del ingeniero también pidieron justicia

Mercedes Molano, madre de Camilo Andrés, describió la muerte de su hijo como una pérdida irreparable para toda la familia y pidió celeridad en el proceso judicial.

“Necesitamos prontas soluciones para estar más tranquilos, para nosotros fue una pérdida muy grande”, afirmó.

Los familiares recordaron además que el ingeniero tenía una hija de 10 años y aseguraron que continúan reclamando justicia en nombre de la menor.

Las autoridades confirmaron que el caso sigue en investigación

Luis Quintero, secretario de Gobierno de Marmato, señaló que los hechos todavía son materia de investigación y aseguró que las autoridades competentes son las encargadas de establecer cómo ocurrió el homicidio.

El homicidio de Liyela Malaver revela el riesgo constante que enfrentan los trabajadores informales ante presuntas bandas de extranjeros que controlan el transporte y exigen pagos ilegales - crédito Colprensa
Levantamiento de cadáver - crédito Colprensa

“Actualmente los hechos son materia de investigación y las autoridades competentes son las encargadas de determinar cómo sucedieron”, indicó el funcionario, citado por el diario El Tiempo.

El secretario agregó que existen versiones preliminares e hipótesis sobre el caso, aunque aclaró que todavía no hay conclusiones oficiales.

La empresa minera no se ha pronunciado públicamente

Hasta el momento, Aris Mining no ha emitido declaraciones oficiales sobre el asesinato ocurrido dentro de una de sus operaciones en Marmato.

Mientras tanto, la familia insiste en que se revisen los sistemas de seguridad y vigilancia de la mina y que las autoridades entreguen resultados sobre quién disparó contra el ingeniero y cuáles fueron las circunstancias exactas del crimen.

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