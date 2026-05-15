Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El equipo antioqueño se impuso 2-1 ante los capitaleños en condición de local - créditos Dimayor

La penúltima jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay dejó emociones en ambos grupos y varias posibilidades abiertas de cara a la fecha definitiva. En el grupo A, Envigado venció 2-1 a Tigres y se mantuvo con opciones de clasificar, aunque Deportes Quindío sigue dependiendo de sí mismo. Mientras tanto, en el grupo B también hubo movimientos importantes en la tabla y la definición del finalista quedó completamente abierta.

En el estadio Polideportivo Sur, Envigado logró un triunfo vital frente a Tigres en un partido que estaba obligado a ganar, si quería seguir con la posibilidad de clasificar. Sin embargo, Jhon Gamboa y Quiñones frenaron la ilusión del equipo dirigido por Andrés Orozco.

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Tigres ha jugado cinco partidos, acumula tres puntos, ganó un partido y perdió 4 y tiene una diferencia de gol de menos tres - crédito Dimayor

Tigres intentó reaccionar en el segundo tiempo y alcanzó a descontar, pero no le alcanzó para evitar una derrota que lo deja eliminado de la pelea por la clasificación.

Con este resultado, el grupo A quedó así:

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Tabla de posiciones – Grupo A

Deportes Quindío - 11 puntos Envigado - 8 puntos Inter Palmira - 4 puntos Tigres - 3 puntos

Deportes Quindío clasificará a la final si gana en la última fecha. Envigado necesita vencer a Inter Palmira y esperar que Quindío no gane su partido. La última fecha del grupo A se disputará de la siguiente forma:

Deportes Quindío vs. Tigres

Inter Palmira vs. Envigado

Todos los encuentros se jugarán en simultáneo.

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En el otro cuadrangular, la tabla quedó mucho más apretada y todavía ningún equipo aseguró el cupo a la final. Unión Magdalena y Real Cartagena comparten el liderato con siete puntos, mientras que Barranquilla FC aún tiene posibilidades matemáticas.

Envigado ganó 2-1 en la quinta fecha del Torneo BetPlay 2026-1 y todavía sueña con clasificar - crédito Dimayor

Tabla de posiciones – Grupo B

Unión Magdalena – 7 puntos Real Cartagena – 7 puntos Barranquilla FC – 5 puntos Bogotá FC – 2 puntos

Unión Magdalena lidera gracias a la diferencia de gol, luego de marcar siete goles y recibir apenas tres. Real Cartagena tiene los mismos puntos, pero una diferencia de gol inferior.

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Barranquilla FC todavía conserva opciones de clasificar en la última fecha, aunque necesita ganar y esperar otros resultados. Bogotá FC, por su parte, quedó prácticamente eliminado tras sumar solo dos unidades en cuatro partidos.

Deportes Quindío puede definir su clasificación a la final si gana ante Inter de Palmira - crédito Dimayor

Última fecha – Grupo B

Unión Magdalena vs. Bogotá FC

Real Cartagena vs. Barranquilla FC

La definición promete mucha tensión porque los dos líderes llegan igualados en puntos y cualquier resultado puede cambiar el panorama. Unión Magdalena depende de sí mismo y además tiene ventaja en diferencia de gol.

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Real Cartagena también clasificará si gana su partido frente a Barranquilla FC, aunque un empate podría complicarlo dependiendo de lo que suceda en el otro compromiso.

Barranquilla FC afrontará una verdadera final. El equipo barranquillero necesita derrotar a Real Cartagena y esperar que Unión Magdalena no gane para tener posibilidades reales de avanzar.

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En total, los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay llegarán a su última jornada con varios equipos peleando por el cupo a la gran final. Tanto en el grupo A como en el grupo B, la clasificación se definirá hasta el último minuto.

Los partidos de la jornada definitiva se disputarán en simultáneo para garantizar igualdad deportiva y evitar ventajas entre los clubes que todavía luchan por avanzar al duelo definitivo del campeonato de ascenso colombiano.

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La Dimayor todavía no confirma los horarios oficiales de la última fecha de los cuadrangulares semifinales, aunque se espera que la programación sea anunciada durante este viernes. Los compromisos definitivos se jugarían en simultáneo debido a todo lo que está en juego en ambos grupos y a la lucha directa por los cupos a la gran final del Torneo BetPlay. Además, los aficionados podrán seguir todos los partidos a través de la señal básica de Win Sports, canal que transmitirá la jornada decisiva del campeonato de ascenso colombiano.