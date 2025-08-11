Colombia

Tras la muerte de Miguel Uribe, reviven el conmovedor mensaje que María Claudia Tarazona le dedicó en su último cumpleaños

El político pasó la celebración de su natalicio acompañado por su esposa e hijos, rodeado de amor

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La pareja era reconocida en
La pareja era reconocida en redes sociales por compartir momentos de felicidad - crédito maclaudiat / Instagram

En las primeras horas del 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial al que los especialistas le intentaron salvar la vida en la Fundación Santa Fe, después de que fuera víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 cuando se encontraba adelantando labores correspondientes a su campaña política en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Tras este ataque sicarial, su esposa, María Claudia Tarazona, se mostró resiliente y atenta a cada uno de los procesos médicos que le eran practicados a su compañero de vida y frecuentemente entregaba un reporte sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. Lamentablemente, poco más de dos meses después del atentado tuvo que dar la noticia de la partida de Miguel Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación como despedida a su compañero de vida, María Claudia escribió lo siguiente: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Este mensaje, difundido el 11 de agosto, es una confirmación de que su relación era bastante fuerte desde que se conocieron: “En campaña del concejo. Nos unió la vocación de servicio. Una amiga en común nos presentó. Nos conocimos y ella no hacía política, no tenía ningún vínculo. La invité a que hiciera parte de la campaña, me acompañó y fue fundamental en ese proceso”, según relató el mismo Miguel Uribe en medio de una entrevista.

María Claudia Tarazona, esposa del
María Claudia Tarazona, esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, acompañó a su esposo con fe antes del fatal desenlace - crédito Luisa González/REUTERS

Reviven mensaje de cumpleaños de María Claudia Tarazona para Miguel Uribe

A través de las plataformas digitales, la pareja se destacaba por compartir momentos románticos, que no necesitaban de fechas especiales. Sin embargo, uno de los más llamativos fue el del cumpleaños del político, que se celebró el 28 de enero de 2025, cuando Uribe llegó a sus 39 años de vida y fue el último que pudieron compartir juntos.

En ese momento, María Claudia publicó una fotografía junto a su amado y la acompañó con el siguiente texto: “Amor, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ser el mejor papá y el mejor esposo. Gracias por tu entrega a nuestro país y por luchar todos los días para que Colombia sea el lugar que nuestros hijos y todos los colombianos necesitan. Te amo”.

Entre los comentarios que se destacan en esta publicación se encuentran algunos como: “Feliz cumpleaños 🎁🎈🎂🎉🎊 para un colombiano que ama a su patria y la defiende de los depredadores. Que Dios lo bendiga, lo proteja y le conceda una larguísima vida, para el bien de todos los colombianos”, “Miguel yo quiero que seas presidente de Colombia... ánimo, te queremos” y “Dios lo bendiga Miguel, y qué sean muchos años más trabando con coraje por nuestro País.. Feliz cumpleaños!!!”.

Lamentablemente, los deseos de compartir muchos años más junto al precandidato presidencial no lograron cumplirse, puesto que la violencia le arrebató la vida y ahora su familia y los colombianos están de luto ante este nuevo acto de violencia.

La publicación se revivió en
La publicación se revivió en medio del dolor de los familiares de Miguel Uribe - crédito maclaudiat / Instagram

Por esta razón, los seguidores de la esposa de Uribe Turbay siguen dejando mensajes como: “Rezo para que Dios no te suelte la mano y te muestre el camino, te de la fortaleza para seguir adelante, para acompañar a Alejandro, a las niñas. Colombia no olvidará nunca a Miguel" y “Qué dolor tan grande”.

Temas Relacionados

María Claudia TarazonaEsposa de Miguel UribeMiguel Uribe TurbayMiguel UribeMurió Miguel UribeMiguel Uribe familiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Murió Miguel Uribe: bandera de Colombia a media asta en la Casa de Nariño en homenaje al senador

El Gobierno nacional rindió tributo a Miguel Uribe Turbay con la bandera nacional izada a media asta en la sede presidencial, según confirmó el ministro del Interior en redes sociales

EN VIVO | Murió Miguel

Super Astro Sol: resultados ganadores del 11 de agosto de 2025

Como todos los lunes, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Super Astro Sol: resultados ganadores

Director de la UNP se defendió tras señalamientos por deficiencias en el esquema de seguridad de Miguel Uribe: habló de escoltas “trasnochados”

Augusto Rodríguez, exmilitante del M-19 que dirige la Unidad Nacional de Protección, reiteró que la entidad cumplió con todos los requerimientos de seguridad solicitados para el esquema del senador y precandidato presidencial, que murió en la madrugada del 11 de agosto

Director de la UNP se

Tres rutas del país tendrán seguridad máxima: así operará el nuevo escudo contra asaltos y narcotráfico

La ministra de Transporte lidera la implementación de medidas urgentes para salvaguardar a los transportadores. Su gestión apunta a reducir riesgos en rutas fundamentales para la economía nacional

Tres rutas del país tendrán

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Rico Guzmán, precisó que la mercancía robada provenía de la empresa comercial y reiteró que no hubo personas lesionadas

Queman un camión que prestaba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Queman un camión que prestaba

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el asesinado senador no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Colombiano que juega en Corea

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Besiktas daría salida a jugador colombiano que fichó meses atrás: habría interés desde Polonia y Portugal

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”