Tras la muerte de Miguel Uribe, reviven el conmovedor mensaje que María Claudia Tarazona le dedicó en su último cumpleaños

En las primeras horas del 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial al que los especialistas le intentaron salvar la vida en la Fundación Santa Fe, después de que fuera víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 cuando se encontraba adelantando labores correspondientes a su campaña política en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Tras este ataque sicarial, su esposa, María Claudia Tarazona, se mostró resiliente y atenta a cada uno de los procesos médicos que le eran practicados a su compañero de vida y frecuentemente entregaba un reporte sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. Lamentablemente, poco más de dos meses después del atentado tuvo que dar la noticia de la partida de Miguel Uribe.

En su publicación como despedida a su compañero de vida, María Claudia escribió lo siguiente: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Este mensaje, difundido el 11 de agosto, es una confirmación de que su relación era bastante fuerte desde que se conocieron: “En campaña del concejo. Nos unió la vocación de servicio. Una amiga en común nos presentó. Nos conocimos y ella no hacía política, no tenía ningún vínculo. La invité a que hiciera parte de la campaña, me acompañó y fue fundamental en ese proceso”, según relató el mismo Miguel Uribe en medio de una entrevista.

Reviven mensaje de cumpleaños de María Claudia Tarazona para Miguel Uribe

A través de las plataformas digitales, la pareja se destacaba por compartir momentos románticos, que no necesitaban de fechas especiales. Sin embargo, uno de los más llamativos fue el del cumpleaños del político, que se celebró el 28 de enero de 2025, cuando Uribe llegó a sus 39 años de vida y fue el último que pudieron compartir juntos.

En ese momento, María Claudia publicó una fotografía junto a su amado y la acompañó con el siguiente texto: “Amor, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ser el mejor papá y el mejor esposo. Gracias por tu entrega a nuestro país y por luchar todos los días para que Colombia sea el lugar que nuestros hijos y todos los colombianos necesitan. Te amo”.

Entre los comentarios que se destacan en esta publicación se encuentran algunos como: “Feliz cumpleaños 🎁🎈🎂🎉🎊 para un colombiano que ama a su patria y la defiende de los depredadores. Que Dios lo bendiga, lo proteja y le conceda una larguísima vida, para el bien de todos los colombianos”, “Miguel yo quiero que seas presidente de Colombia... ánimo, te queremos” y “Dios lo bendiga Miguel, y qué sean muchos años más trabando con coraje por nuestro País.. Feliz cumpleaños!!!”.

Lamentablemente, los deseos de compartir muchos años más junto al precandidato presidencial no lograron cumplirse, puesto que la violencia le arrebató la vida y ahora su familia y los colombianos están de luto ante este nuevo acto de violencia.

Por esta razón, los seguidores de la esposa de Uribe Turbay siguen dejando mensajes como: “Rezo para que Dios no te suelte la mano y te muestre el camino, te de la fortaleza para seguir adelante, para acompañar a Alejandro, a las niñas. Colombia no olvidará nunca a Miguel" y “Qué dolor tan grande”.