El CNE definirá en votación clave el rumbo de la investigación sobre la campaña de Gustavo Petro

Las discrepancias entre los ingresos y gastos reportados en la campaña presidencial de Gustavo Petro pusieron el tema bajo la lupa. - crédito Jesús Aviles/Infobae

El futuro de la investigación sobre la presunta violación del tope de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 se encuentra en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este jueves 14 de agosto, los nueve magistrados que integran la sala plena del organismo se reunirán a puerta cerrada para abordar y votar la ponencia final elaborada por Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), los encargados del expediente contra la campaña del actual presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sesión, programada como decisiva, llega en medio de un ambiente de tensión política y jurídica. La investigación del CNE se centra en determinar si la campaña de Petro excedió los topes legales de financiación. De confirmarse esta irregularidad, la sala deberá definir si impone o no sanciones a personas vinculadas al equipo electoral del mandatario. Dentro del expediente, los magistrados Ortiz y Prada reiterarían su postura de que sí existió una violación de los límites de gasto impuestos por la ley.

Claves del proceso y dudas sobre los tiempos legales

Uno de los ejes principales de la discusión será el debate sobre los tiempos. Por norma, el CNE cuenta con un plazo máximo de tres años para investigar posibles irregularidades en campañas electorales. En este caso, la investigación se abrió poco después de la elección presidencial de 2022, por lo que ese límite se habría cumplido recientemente.

CNE cuenta con un plazo máximo de tres años para investigar posibles irregularidades en campaña electoral de Petro. - crédito César Carrión/Presidencia

Sin embargo, Ortiz y Prada argumentan que el proceso vivió interrupciones y pausas institucionales que deben tenerse en cuenta, ampliando el periodo de investigación. Según su planteamiento, esas pausas justificarían que el análisis continúe. Del otro lado, integrantes del Pacto Histórico y allegados a la campaña de Petro sostienen que jamás ocurrió una suspensión formal de la investigación, por lo que consideran que no queda alternativa diferente al archivo definitivo del caso.

Esta controversia jurídica será uno de los primeros temas que deberá resolver la sala plena este jueves. La ponencia (todavía sin radicar formalmente, pero lista para presentarse en próximos días) también incluye las respuestas a las recusaciones realizadas contra algunos magistrados. Dichas recusaciones deberán votarse antes de analizar el fondo del asunto y cualquier decisión sobre sanciones.

Escenarios posibles tras la votación

Aunque la decisión del CNE puede marcar un hito importante, el panorama judicial alrededor de la campaña de Petro no termina aquí. De aprobarse la continuidad de la investigación y eventuales sanciones, la defensa del presidente y su equipo estaría habilitada para acudir a las altas cortes de justicia, donde podría insistir en el archivo del expediente por presunta prescripción u otras causales.

El CNE abrió investigación a la campaña Petro Presidente, esto es lo que viene - crédito Colprensa y EFE

Esta no sería la primera vez que la defensa presidencial acude a instancias superiores. En ocasiones anteriores, logró que la Corte Constitucional ordenara al CNE limitar sus pesquisas únicamente al ámbito de la campaña, recordando que corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cualquier indagación sobre el mandatario en ejercicio.

Actualmente, la Comisión mantiene varias investigaciones abiertas sobre Petro, pero el CNE se ha enfocado exclusivamente en analizar la conducta y responsabilidad de quienes integraron su comité de campaña.

El trasfondo político

El caso ha vuelto a generar fricciones entre los partidos políticos y los seguidores del presidente, quienes acusan al CNE de extralimitar sus funciones o responder a motivaciones políticas. Desde sectores de oposición, en cambio, se exige que se cumplan los mecanismos de control y sanción consagrados en las normas electorales.

Álvaro Hernán Prada es uno de los encargados del expediente contra la campaña del presidente Petro. - crédito Colprensa/Presidencia

La resolución de la sala plena marcará un precedente sobre cómo debe interpretarse la prescripción y suspensión de los términos en investigaciones administrativas electorales. La decisión que tome el CNE este jueves 14 de agosto será determinante para el futuro político y jurídico no solo de la campaña de Gustavo Petro sino del control institucional sobre financiamiento electoral en el país.