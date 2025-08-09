Creciente súbita en el río Salazar, en Norte de Santander, dejó a cinco personas muertas y dos desaparecidas

Las víctimas fueron una mujer de 35 años, su hija de 10 y otro menor de edad - crédito Andina

En horas de la tarde del sábado 9 de agosto de 2025, en el municipio de Salazar de las Palmas, ubicado en el departamento de Norte de Santander, se registró una creciente súbita del río que atraviesa la zona.

El aumento del caudal dejó a tres personas muertas y dos desaparecidas. De acuerdo con las primeras versiones entregadas a periodistas de la región, como Jhon Jácome, las víctimas fueron una mujer de 35 años, su hija de 10 y otro menor de edad.

Así está el río Salazar luego de la creciente súbita en la que murieron tres personas - crédito @jhonjacome/X

Durante la emergencia, personas y autoridades que transitaban por la zona ayudaron en el rescate de tres personas que se encontraban en el río. Se conoció que están recibiendo atención médica, mientras que los familiares de los desaparecidos esperan a los organismos de socoro para que inicien las labores de búsqueda.

Según las declaraciones de los testigos, que dieron a La Opinión, la mujer de 35 años que falleció estaba sentada en una roca, cuando se la llevó la corriente. Las versiones describen que cuando el río volvió a su caudal normal, los cuerpos fueron rescatados y, de inmediato, trasladados al hospital del municipio Nuestra Señora de Belén, para practicar las necropsias de ley y posteriormente entregarlos a sus dolientes.

Se espera la presencia en el lugar del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) que en coordinación con las autoridades de Salazar de las Palmas unirán esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas.

Pasadas varias horas de que se reportara la creciente del río, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, habló sobre la tragedia y confirmó que cobró la vida de cinco personas.

A la par, explicó que avanzan en la investigación de la desaparición de tres personas más, según testimonios recogidos en el lugar.

El uniformado reveló que los cuerpos fueron identificados como Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años; Mariela Cristancho, Esperanza Gauta, de 33 años ; los menores de edad eran Blanca Isabela Velandia Cristancho de 10 años y Danny Stewar Burbano Gauta de 11 años.

Accidente en Santander producto de las lluvias

Los vehículos fueron arrastrados por el río - crédito @OjosDeBuga / X

El aumento de las lluvias ha causado accidentes en todo el territorio colombiano. El municipio de Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga, se encuentra en estado de alerta máxima por el aumento significativo del caudal del río de Oro, provocado por las intensas precipitaciones registradas el viernes 2 de mayo.

Según informó El País, la creciente del río, intensificada por la confluencia con el río Frío, generó una corriente de gran fuerza que arrastró varios vehículos, incluidas dos volquetas, causando alarma entre los habitantes de la región.

Las angustiantes imágenes fueron compartidas por los habitantes del sector - crédito @OjosDeBuga / X

El reporte indicó que las lluvias afectaron principalmente sectores como Piedecuesta, así como áreas cercanas al Páramo de Santurbán, Charta, Suratá, Tona y Vetas, lo que incrementó el caudal de varios afluentes.

Las imágenes difundidas por ciudadanos y medios locales muestran el momento en que las volquetas son arrastradas por la corriente, evidenciando el poder destructivo del agua y el riesgo que enfrentan los que viven o transitan cerca de las riberas.

También se ve a la ciudadanía preocupada mientras graban el momento en que los dos vehículos son arrastrados por el río. Las autoridades revelaron que la situación fue atendida por un cuerpo de rescate.

Además de las volquetas, otros vehículos también resultaron afectados por la súbita crecida, lo que llevó a los organismos de emergencia a desplegar operativos de atención en las zonas más impactadas.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres instó a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad, mientras se monitorean las condiciones climáticas y el comportamiento de los ríos en la región. Las lluvias en esta zona del país han sido constantes, lo que ha generado preocupación por el impacto en las comunidades cercanas a los afluentes.