Colombia

Shakira impuso nuevo récord histórico con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’: igualó a Taylor Swift y Beyoncé

La cantante colombiana se convirtió en la primera mujer latina y única extranjera en agotar dos noches consecutivas en el estadio SoFi Stadium en Los Ángeles, en Estados Unidos, superando los 90.000 asistentes

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La artista alcanza cifras inéditas
La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

Shakira continúa acumulando logros con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, alcanzando un nuevo récord tras su paso por el SoFi Stadium en Los Ángeles.

La cantante colombiana agotó entradas en dos fechas consecutivas, el 4 y 5 de agosto de 2025, vendiendo más de 45 mil boletos por show.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En agradecimiento al público, Shakira compartió un mensaje en sus redes sociales tras sus presentaciones: “¡Los Ángeles! ¡Muchas gracias! 90.000 almas en dos días es un sueño hecho realidad. Gracias, mi gente latina, por estas dos noches históricas en el SoFi Stadium. ¡Inolvidable!”.

Entre los asistentes a la presentación de la barranquillera estuvieron Coldplay, Becky G, Sofía Carson y Matt LeBlanc.

Con este resultado, Shakira se convirtió en la primera mujer latina y la única artista extranjera en solitario que logra el lleno total en el estadio dos noches seguidas, compartiendo la marca solo con Taylor Swift, Beyoncé y Pink.

Shakira se igualó a Taylor
Shakira se igualó a Taylor Swift y Beyoncé al tener dos noches sold out en el Sofi Stadium de Los Angeles - crédito @shakira @nicolasgerardin/ Instagram

El impacto de la gira también se destaca en Colombia, donde la artista estableció el récord de mayor número de entradas vendidas en el país, con 376.000 boletos, consolidando la gira como la más exitosa en la historia local.

En México, la gira suma 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y dos fechas adicionales, alcanzando las 28 presentaciones en el país durante el tour.

El regreso de Shakira a los escenarios en diferentes plazas mexicanas está previsto para agosto y septiembre de 2025, con fechas confirmadas en Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Ciudad de México y Veracruz.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran arrancó en febrero en Latinoamérica, continuó en Norteamérica y actualmente supera estándares históricos en ventas y asistencia, situando a Shakira al nivel de las principales figuras de la industria musical internacional.

Hasta el momento, la cantante barranquillera ha logrado pasar la cifra de más de 130 millones de dólares recaudados con las fechas en las que se ha presentado, según información de Touring Data.

Shakira ya superó los 130
Shakira ya superó los 130 millones de dólares con 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito OCESA: César Vicuña

Según estimaciones de insiders, la gira de Shakira llegaría a los 400 millones de dólares cuando termine sus fechas, pues aún no se han anunciado conciertos en Europa y Asia, que es otro público que la colombiana suele visitar con sus presentaciones y que sumarían al millonario recaudo.

Matt LeBlanc de la serie ‘Friends’ sorprende a Shakira al asistir a uno de sus conciertos en Los Ángeles

Shakira vivió un momento especial durante sus recientes conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles al recibir la visita del actor Matt LeBlanc, conocido por su papel de Joey Tribbiani en la serie Friends.

La cantante colombiana compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales, donde también estuvieron presentes otras figuras del entretenimiento.

La colombiana tuvo la visita
La colombiana tuvo la visita en los camerinos de Matt LeBlanc, actor reconocido por su trabajo en la "sitcom" 'Friends' - crédito @shakira/Instagram

En un video publicado recientemente, Shakira mostró el ambiente tras bambalinas de su gira, conduciendo con su equipo en Los Ángeles y bromeando sobre sus tareas fuera del escenario.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran sigue marcando tendencia y atrayendo la atención de celebridades y seguidores en cada ciudad donde se presenta, pues también contó con la compañía de Sofía Carson y Becky G en el Back Stage al terminar el show.

Shakira invitó a los Black Eyed Peas a su gira

En el SoFi Stadium, la artista colombiana sorprendió con un espectáculo renovado, tanto en el repertorio como en su imagen y los efectos visuales.

Como novedad, la banda Black Eyed Peas participó como invitada, encargándose de animar al público previo al show principal e interpretando junto a Shakira la colaboración Girl Like Me.

En este regreso, la cantante incluyó nuevas versiones de sus clásicos y sumó al setlist Men in This Town, tema de su álbum Loba que nunca antes había interpretado en vivo.

Black Eyed Peas abrió el primer concierto de Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles y cantó junto a ella la colaboración que tienen 'Girl Like Me' - redes sociales

Durante el show, Shakira lució diferentes looks, entre ellos una gorra y camiseta amplia decoradas con lentejuelas. En el concierto, la barranquillera mantuvo una presencia enérgica que conectó con el público estadounidense, especialmente cuando presentó por primera vez Men in This Town.

Temas Relacionados

ShakiraLas Mujeres Ya No Lloran Tourrécord SoFi Stadium Shakiraconcierto Shakira Los Ángelesgira Shakira 2025conciertos Shakira MéxicoShakira TourColdplay en concierto ShakiraColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Katiuska acusó a Anthony Zambrano de “traidor” en el ‘Desafío 2025’ por sentenciar a integrante Omega: “Están contra nosotros”

La asignación de un chaleco enfrentó a la pareja que tuvo un romance fuera del ‘reality’ de supervivencia, la pesista barranquillera increpó la decisión que el medallista olímpico tomó junto a Gamma: “No estamos de acuerdo”

Katiuska acusó a Anthony Zambrano

Tomás Uribe y Andrés Forero salieron a defender al expresidente Álvaro Uribe por señalamientos de Daniel Quintero: “Lo que quieren es silenciarlo”

El exalcalde aseguró que el exmandatario no debería grabar videos “enfrentando a la institucionalidad”

Tomás Uribe y Andrés Forero

La mejor guardameta de la Copa América, Katherine Tapia, se volvió a vestir con el uniforme del Undmo para recibir un reconocimiento especial

La arquera de la selección Colombia femenina fue reconocida en Montería por su antiguo cuerpo policial, tras brillar en la Copa América y consolidarse como referente nacional dentro y fuera del campo de juego

La mejor guardameta de la

Adelantan la recolección de pruebas para judicializar a responsables de los desmanes en el Movistar Arena en Bogotá

El secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, afirmó que se llevará a cabo un encuentro entre autoridades distritales y el alcalde Carlos Fernando Galán, con el fin de analizar la situación y tomar medidas necesarias

Adelantan la recolección de pruebas

Estos son los 44 deportistas colombianos que estarán presentes en los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Colombia ha subido al podio de los Juegos Mundiales en ocho de las 11 ediciones anteriores, con un total de 38 medallas de oro, 50 de plata y 31 de bronce

Estos son los 44 deportistas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Katiuska acusó a Anthony Zambrano

Katiuska acusó a Anthony Zambrano de “traidor” en el ‘Desafío 2025’ por sentenciar a integrante Omega: “Están contra nosotros”

Andrea Serna y Mafe Aristizábal revelaron detalles de su convivencia en las grabaciones del ‘Desafío 2025′

Sathya infringió por segunda vez una restricción en el ‘Desafío 2025′: ignoró las advertencias de sus compañeros de equipo

Karol G sorprendió a sus fans con versión acústica de una canción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’: “Se puso romántica”

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

Deportes

La mejor guardameta de la

La mejor guardameta de la Copa América, Katherine Tapia, se volvió a vestir con el uniforme del Undmo para recibir un reconocimiento especial

Estos son los 44 deportistas colombianos que estarán presentes en los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Futbolista colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte antes de enfrentar a Inter Miami en la Leagues Cup

Violencia en los estadios: así fue la agresión a un juez de línea en el partido de Copa Colombia entre Huila vs. Junior

Falcao habría llamado la atención de uno de los clubes más representativos de Murcia, en España: esto se sabe