Shakira impuso nuevo récord histórico con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’: igualó a Taylor Swift y Beyoncé

La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

Shakira continúa acumulando logros con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, alcanzando un nuevo récord tras su paso por el SoFi Stadium en Los Ángeles.

La cantante colombiana agotó entradas en dos fechas consecutivas, el 4 y 5 de agosto de 2025, vendiendo más de 45 mil boletos por show.

En agradecimiento al público, Shakira compartió un mensaje en sus redes sociales tras sus presentaciones: “¡Los Ángeles! ¡Muchas gracias! 90.000 almas en dos días es un sueño hecho realidad. Gracias, mi gente latina, por estas dos noches históricas en el SoFi Stadium. ¡Inolvidable!”.

Entre los asistentes a la presentación de la barranquillera estuvieron Coldplay, Becky G, Sofía Carson y Matt LeBlanc.

Con este resultado, Shakira se convirtió en la primera mujer latina y la única artista extranjera en solitario que logra el lleno total en el estadio dos noches seguidas, compartiendo la marca solo con Taylor Swift, Beyoncé y Pink.

Shakira se igualó a Taylor Swift y Beyoncé al tener dos noches sold out en el Sofi Stadium de Los Angeles - crédito @shakira @nicolasgerardin/ Instagram

El impacto de la gira también se destaca en Colombia, donde la artista estableció el récord de mayor número de entradas vendidas en el país, con 376.000 boletos, consolidando la gira como la más exitosa en la historia local.

En México, la gira suma 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y dos fechas adicionales, alcanzando las 28 presentaciones en el país durante el tour.

El regreso de Shakira a los escenarios en diferentes plazas mexicanas está previsto para agosto y septiembre de 2025, con fechas confirmadas en Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Ciudad de México y Veracruz.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran arrancó en febrero en Latinoamérica, continuó en Norteamérica y actualmente supera estándares históricos en ventas y asistencia, situando a Shakira al nivel de las principales figuras de la industria musical internacional.

Hasta el momento, la cantante barranquillera ha logrado pasar la cifra de más de 130 millones de dólares recaudados con las fechas en las que se ha presentado, según información de Touring Data.

Shakira ya superó los 130 millones de dólares con 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito OCESA: César Vicuña

Según estimaciones de insiders, la gira de Shakira llegaría a los 400 millones de dólares cuando termine sus fechas, pues aún no se han anunciado conciertos en Europa y Asia, que es otro público que la colombiana suele visitar con sus presentaciones y que sumarían al millonario recaudo.

Matt LeBlanc de la serie ‘Friends’ sorprende a Shakira al asistir a uno de sus conciertos en Los Ángeles

Shakira vivió un momento especial durante sus recientes conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles al recibir la visita del actor Matt LeBlanc, conocido por su papel de Joey Tribbiani en la serie Friends.

La cantante colombiana compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales, donde también estuvieron presentes otras figuras del entretenimiento.

La colombiana tuvo la visita en los camerinos de Matt LeBlanc, actor reconocido por su trabajo en la "sitcom" 'Friends' - crédito @shakira/Instagram

En un video publicado recientemente, Shakira mostró el ambiente tras bambalinas de su gira, conduciendo con su equipo en Los Ángeles y bromeando sobre sus tareas fuera del escenario.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran sigue marcando tendencia y atrayendo la atención de celebridades y seguidores en cada ciudad donde se presenta, pues también contó con la compañía de Sofía Carson y Becky G en el Back Stage al terminar el show.

Shakira invitó a los Black Eyed Peas a su gira

En el SoFi Stadium, la artista colombiana sorprendió con un espectáculo renovado, tanto en el repertorio como en su imagen y los efectos visuales.

Como novedad, la banda Black Eyed Peas participó como invitada, encargándose de animar al público previo al show principal e interpretando junto a Shakira la colaboración Girl Like Me.

En este regreso, la cantante incluyó nuevas versiones de sus clásicos y sumó al setlist Men in This Town, tema de su álbum Loba que nunca antes había interpretado en vivo.

Black Eyed Peas abrió el primer concierto de Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles y cantó junto a ella la colaboración que tienen 'Girl Like Me' - redes sociales

Durante el show, Shakira lució diferentes looks, entre ellos una gorra y camiseta amplia decoradas con lentejuelas. En el concierto, la barranquillera mantuvo una presencia enérgica que conectó con el público estadounidense, especialmente cuando presentó por primera vez Men in This Town.