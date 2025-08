Daniel Quintero habló de los chats publicados por Vicky Dávila sobre las supuestas “fiestas pesadas” de Gustavo Petro: “El Vicky-uribismo chismoso no ha podido entender ”

El exalcalde de Medellín desestimó las acusaciones derivadas de mensajes divulgados por Vicky Dávila, defendiendo al presidente y criticando a quienes insisten en difundir rumores sobre su vida privada- crédito Colprensa

El 3 de agosto de 2025, la aspirante a la presidencia de la república Vicky Dávila publicó unos chats que, según afirma, comprometen a Gustavo Petro en una presunta celebración organizada en la época en que aún competía por la presidencia.

En la conversación atribuida a Day Vásquez y Gustavo Petro se menciona la inquietud ante la eventual publicación de un video en el que aparecería el actual jefe de Estado junto a personas mencionadas como “travestis”.

La filtración de los chats continúa provocando reacciones en distintos sectores. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y cercano al Gobierno nacional, se expresó en su cuenta de X: “El Vicky-uribismo chismoso no ha podido entender”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aliado del Gobierno, reaccionó en su cuenta de X restando importancia a las acusaciones contra Gustavo Petro y cuestionando a quienes difunden la información.

En su mensaje Quintero escribió: “El Vicky-uribismo chismoso no ha podido entender que lo que inventen del presidente Petro y su vida personal nos importa un carajo. ¡Vamos firmes y pa’ lante!”.

Daniel Quintero opinó de la controversia en su cuenta de la red social X - crédito @QuinteroCalle

Además, Daniel Quintero publicó un video en el que criticó la difusión de los chats y cuestionó las intenciones de Vicky Dávila al revelar esa información. En el video sostuvo que la publicación afecta la vida personal y familiar de Gustavo Petro y minimizó el contenido de los mensajes.

“Vicky Dávila presentó unos chats para atacar a Petro que dicen más de Vicky que de Petro. Los chats dicen que Vicky por atacar a Petro en medio de su desespero no le importa meterse con la vida personal del presidente, afectar a su familia, presentar unos chats viejos, editados, que solo dicen que cuando el presidente no era presidente un día estaba en Guayabado. Vaya noticia”, comentó el político paisa cercano al Gobierno nacional.

En su intervención, Quintero insistió en que las acusaciones contra Petro no tienen relevancia y defendió la gestión del presidente, subrayando que, a su juicio, no existen cuestionamientos éticos graves en su contra.

Daniel Quintero restó importancia al escandalo por los chats publicados por Vicky Dávila - crédito @QuinteroCalle

“Quiero ser tan claro como sea posible. Lo que no ha entendido el Vicky-uribismo criminal es que lo que inventen o no de Petro y su vida personal no es importante un carajo. Ha sido de lejos el mejor presidente de la historia. No hizo alianzas con paramilitares, no compró falsos testigos, no se robó un solo peso”, dijo el exalcalde de la capital de Antioquia.

Quintero concluyó su declaración resaltando los logros que, según su visión, atribuye al gobierno de Petro, y criticó al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Y en cambio dio pensiones a los viejos, tierra a los campesinos, festivos y dominicales a los trabajadores. Otra cosa sería si fuera como Fico, que ese sí vive de fiesta y empericado, pero además ayuda o deja volar pedófilos. Hay huecos, basura, ladrones por todos lados, los homicidios están disparados. Está vendiendo a nuestras empresas públicas”, comentó Daniel Quintero en el video que subió en sus redes sociales hablando de la situación.

Por otro lado, el 3 de agosto, Nicolás Petro reaccionó al escándalo de los chats difundidos por Vicky Dávila con un video en el que aseguró que la periodista pretendía realizar un “intento de asesinato moral”.

El hijo del presidente respondió a la filtración de chats con su exesposa - crédito X

Desde su perspectiva, Petro Burgos sostuvo que la presentación de los mensajes compartidos por Dávila no corresponde al método empleado oficialmente por la fiscalía para obtener este tipo de mensajes.

“Las imágenes montadas por la señora Vicky Dávila son un montaje descarado. Primero, dice que esos chats son sacados del expediente de mi proceso, los cuales son falsos. La técnica de extracción forense que hizo la fiscalía del celular de Daysuris del Carmen bajan las conversaciones en un formato totalmente diferente a las imágenes mostradas por la señora Vicky”, comentó el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro sobre los supuestos chats filtrados suyos con su expareja Day Vásquez.