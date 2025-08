Medellín anuncia nueva rotación del Pico y placa para 2025: la medida iniciará el lunes 4 de agosto

El objetivo de la medida es reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

A partir del lunes 4 de agosto, Medellín y su área metropolitana implementarán una nueva rotación del pico y placa para automóviles y motocicletas, que se mantendrá vigente durante el segundo semestre de 2025 y hasta febrero de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la restricción para ese primer día afectará a los vehículos cuyas placas terminen en 6 y 9. Asimismo, la entidad distrital de Medellín anunció que la semana del 4 al 8 de agosto será de carácter pedagógico: quienes incumplan la norma deberán asistir a un curso, pero no recibirán sanción económica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, desde el lunes 11 de agosto, la infracción acarreará un comparendo y una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $711.750, según valores del 2025. Además de la posible inmovilización del vehículo, tal como está señalado en la Ley 769 del 2002 (Código Nacional de Transporte).

La medida regirá para automóviles y motocicletas hasta febrero de 2026 en el área metropolitana - crédito Alcaldía de Medellín

La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m., y las 10:00 p. m., y afectará a automóviles, camperos, motocarros y cuatrimotos, según el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la medida se determinará por el primer número de la placa. La rotación semanal para vehículos particulares será la siguiente: lunes (6 y 9), martes (5 y 7), miércoles (1 y 8), jueves (0 y 2) y viernes (3 y 4).

En cuanto al transporte público individual, se mantendrá la metodología de rotación quincenal acordada con el gremio desde 2016. Esta consiste en variar el día de la semana por cada mes, considerando únicamente los días hábiles y siguiendo la secuencia establecida en el semestre anterior.

Corredores exentos del pico y placa de Medellín

Existen vías exentas de la restricción, entre las que destacan la avenida Regional y la Autopista Sur en jurisdicción de Medellín, la avenida Las Palmas, la vía al Occidente Antioqueño, la conexión de la avenida 33 y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

En los barrios, la medida se aplicará sin excepción, salvo en los corregimientos. No obstante, los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que atraviesan Bello e Itagüí no están exentos, debido a decisiones autónomas de sus respectivas administraciones municipales.

Algunas vías principales de Medellín estarán exentas del pico y placa, pero no en municipios vecinos - crédito Alcaldía de Medellín

El secretario de Movilidad, Mateo González Benítez, explicó que la finalidad de la medida es disminuir la cantidad de vehículos en circulación y contribuir a la descongestión de la ciudad. Recomendó a la ciudadanía consultar las redes oficiales de la Secretaría y de la Alcaldía para identificar el día correspondiente a la restricción según la placa de su vehículo

Cómo realizar el pago de un comparendo en Medellín

El proceso para obtener un descuento en las multas de tránsito en Medellín exige cumplir plazos estrictos: el beneficio del 50% solo se mantiene si el infractor completa el curso de seguridad vial y paga dentro de los primeros cinco días hábiles tras la imposición del comparendo simple, o en los once días hábiles siguientes a la notificación en el caso de fotodetección.

La Secretaría de Movilidad de Medellín implementó este sistema con el objetivo de fomentar la formación ciudadana en normas de tránsito y promover una mayor responsabilidad en las vías. Según la normativa, tanto quienes reciben un comparendo simple —impuesto directamente por un Agente de Tránsito— como quienes son sancionados mediante el sistema de fotodetección pueden acogerse a este beneficio, siempre que actúen con rapidez y demuestren disposición para recibir formación vial.

El mecanismo establece dos niveles de descuento. El máximo, del 50% sobre el valor total de la multa, se concede a quienes completan el curso de seguridad vial y efectúan el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo simple.

La Secretaría de Movilidad de Medellín destacó que a través de esa plataforma los conductores podrán adelantar trámites de tránsito de manera fácil y rápida. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Si el conductor no logra cumplir este plazo, aún puede acceder a un descuento del 25% si realiza el proceso en los siguientes quince días. Para los comparendos por fotodetección, el plazo para obtener el 50% de descuento se extiende hasta once días hábiles desde la notificación, mientras que el 25% se mantiene disponible durante los quince días posteriores. Estos plazos son inamovibles y el beneficio se pierde si no se cumplen en su totalidad.

El procedimiento para acceder al descuento es directo y evita la intervención de intermediarios. El pago correspondiente al curso se realiza en el mismo Centro Integral de Atención (CIA) autorizado, y su valor se descuenta del monto total de la multa.

Una vez completado el curso y abonado su costo, el infractor debe pagar el saldo restante de la multa, ya con el descuento aplicado. Este pago puede efectuarse a través de la plataforma digital Movilidad en Línea o de manera presencial en cualquiera de las sedes de la Secretaría de Movilidad de Medellín.