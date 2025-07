Petro criticó a usuarios de redes sociales por, según él, negar su sangre indígena: “¿Que clase de historia han leído”

Gustavo Petro tacha de "genocidas" a los españoles que fundaron la ciudad de Santa Marta - crédito Sebastián Barros Europa Press

En un evento de conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta, la capital más antigua de Colombia, el presidente Gustavo Petro no contuvo sus recriminaciones a los españoles que colonizaron el territorio cinco siglos atrás.

Tachó de “genocidas” a Gonzalo Jiménez de Quesada y Rodrigo de Bastidas.

“Para llamarse América tuvieron que hacer un genocidio, millones de personas murieron asesinadas o por la enfermedad que traían. Como hoy decenas de miles de personas, niños, muchos, mueren. Ya no por la espada, sino por la bomba. Ya no por la enfermedad, sino por el hambre”, dijo en su discurso el mandatario, frentea indígenas mamos de la Sierra Nevada, entre otros asistentes.

Un medio de comunicación colombiano publicó la noticia de lo dicho por Petro y, en la publicación de X, varias personas lanzaron críticas al presidente, cuestionándolo por sus declaraciones algunos, y reclamándole otro tipo de prioridades, otros.

“Enfermo mental, siempre con la misma retórica de odio, de racismo, xenofobia. Petro es un completo payaso y usa el mismo discurso como política para mantener a zombies votantes. Pura leyenda negra. Gracias a España existimos los colombianos”, se lee en uno de los comentarios.

Hubo también comentarios a favor de las declaraciones de Petro que, sin embargo, se pronunció sobre los comentarios negativos, cuestionando los argumentos de los usuarios involucrados.

“Acaso la conquista no se hizo a punta de asesinatos de indígenas y de sus culturas? ¿acaso respetaron a sus mujeres o las violaron?¿Acaso en Santa Marta de los 500 años, 100 años no fueron de resistencia indígena, hasta que los españoles mataron sus 73 caciques, descuartizados por los caballos atados a sus extremidades?¿Acaso no fueron millones los muertos de la conquista?¿Acaso la mayoría de los indígenas sobrevivientes no fueron convertidos en siervos y esclavos? ¿Que clase de historia han leído?“, escribió Petro.

Finalmente, lanzó nuevas arremetidas contra los colonizadores españoles y cuestionó lo que consideró una negación identitaria por parte de los ciberusuarios.

“Claro que Bastidas, Jiménez de Quesada, Belalcázar, no llegaron a abrazar indígenas, sino a a asesinarlos, para quedarse con la tierra y los tesoros culturales. ¿acaso quien escribe el trino y quienes lo comentan no tienen sangre indígena?“.

Petro comparó conquista de América con situación en Gaza

Al trazar un vínculo entre la llegada de los españoles y la muerte de miles de personas hoy en Oriente Próximo, Petro insistió en que las armas y la enfermedad de la conquista se asemejan a las bombas y el hambre que cobran vidas de niños y civiles en zonas como Gaza. En su visión, ni la espada de los colonizadores ni los explosivos modernos pueden desligarse de la misma lógica de exterminio.

“Así como hoy no podemos celebrar un genocidio que pasa en los días de hoy, pasa en Colombia y pasa en Oriente Próximo, tampoco podemos celebrar el genocidio de hace cinco siglos”, enfatizó.

La ceremonia no solo sirvió para cuestionar la narrativa oficial, sino para reivindicar a quienes resistieron. El mandatario subrayó que la verdadera historia digna de ser recordada es la de los pueblos indígenas que lograron sobrevivir y preservar su legado. De hecho, sostuvo que estos pueblos fueron forjadores de una memoria viva mucho más antigua que la herencia europea.

El acto reunió a autoridades ancestrales, integrantes del gabinete y habitantes de la región, todos convocados a resignificar la efeméride y a dejar atrás la idea de festejar conquistas que, según Petro, sembraron dolor y despojo. En este sentido, criticó incluso su propia asistencia a ceremonias institucionales que perpetúan homenajes a figuras coloniales, como el desfile militar del pasado 20 de julio, realizado bajo la estatua de Bastidas.