Gero, del ‘Desafío del Siglo XXI’, habló de su familia y el apoyo de su papá en el ‘reality’: “Fue un gran regalo”

A sus 24 años, Gerónimo Ángel, conocido como Gero, es uno de los participantes que más atención ha generado en el Desafío del Siglo XXI, el reality de competencia física emitido por Caracol Televisión.

Hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, el joven insistió en que su ingreso y permanencia en el programa responden exclusivamente a su esfuerzo, formación y convicciones personales.

Desde su aparición en el equipo Beta, Gero ha destacado por su capacidad física y su historia personal. En entrevistas concedidas al canal y en apariciones dentro del programa, ha dejado claro que no desea que su trayectoria sea reducida a la figura de su padre.

“Es necesario cortar ese estigma, esa película o imagen que tienen. El que se presentó aquí soy yo, Gero Ángel, el que pasó todas las pruebas. El que se puso de frente a este reto y pudo estar acá”, afirmó.

Si bien reconoció que su padre ha sido una figura determinante en su vida, Gero indicó que su proceso en el reality fue independiente. “Es un maestro para mí, me ha enseñado mucho y bueno, está detrás de mí en todas las decisiones que yo tomo. Con el Desafío, súper pendiente, me apoyó y eso sí, me dijo que lo más importante es que yo dé el cien porciento y que venga a mostrar el Gero Ángel que soy, y compartir mi historia”, relató en el formato Mi primera sentencia de Caracol Televisión.

Gero creció en un entorno familiar marcado por el deporte. Durante su infancia vivió en Estados Unidos, adonde su familia se trasladó por la carrera futbolística de su padre. Sin embargo, decidió no seguir ese mismo camino y optó por explorar el arte. A los 13 años participó en el programa La Voz Kids,en el que realizó una audición con la canción No One de Alicia Keys. Aunque no avanzó a las fases finales, aquella experiencia marcó el inicio de su vocación artística.

Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde estudió música, teatro musical, baile y negocios aplicados a la industria del entretenimiento. Esa etapa, según ha contado, le permitió fortalecer su formación integral y descubrir nuevas pasiones, más allá del deporte que siempre estuvo presente en su núcleo familiar.

Tras su paso por La Voz Kids, Gero continuó desarrollando su perfil artístico. En 2020 participó como presentador de Colombiamoda, uno de los eventos más relevantes de la industria de la moda en Colombia. También ha incursionado en la música con sencillos como Mon amour y Decídete, disponibles en plataformas digitales. Su propuesta combina sonidos bilingües y una fusión de géneros que evidencian influencias de artistas como Queen y Beyoncé.

Gero destacó que su familia siempre lo respaldó cuando decidió dedicarse al arte. “Esa decisión fue muy dura de decirle que no estaba contento, que quería perseguir ese sueño de ser artista, y me dijeron que sí, de una me apoyaron. Me dijeron ‘no sabemos nada del tema, pero tu felicidad es mi felicidad’. Fue un gran regalo que me apoyaran en todo”, relató.

Su llegada a El Desafío del Siglo XXI fue anunciada en junio de 2025, como uno de los 32 competidores de la nueva edición. Rápidamente, Gero se posicionó como uno de los participantes más visibles por su rendimiento y por las expectativas asociadas a su apellido. Sin embargo, varios de sus compañeros desconocían inicialmente que era hijo de un exfutbolista profesional.

En los primeros días de competencia fue apodado “el Rey del aire” por sus compañeras del equipo Beta, debido a su agilidad en las pruebas realizadas en el “Box Blanco”. En redes sociales, algunos televidentes lo compararon con antiguos participantes destacados como Madrid y Karoline. Aunque fue el primer eliminado de su grupo en un “Desafío a Muerte”, logró mantenerse en la competencia, mostrando constancia y resiliencia.

Gero mencionó que sus entrenamientos como corredor y practicante de crossfit le brindan una ventaja en pruebas que exigen resistencia cardiovascular, especialmente en los espacios de aire, tierra y agua.

En cuanto a su situación sentimental, el joven afirmó que está soltero y que no busca una relación dentro del programa. Aseguró que para él el Desafío representa un escenario para fortalecer su carácter, poner a prueba sus límites físicos y mentales, y compartir su historia sin distracciones emocionales. “Yo creo que lo del amor es algo que no tiene nada que ver con el Desafío”, comentó.